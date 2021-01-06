閱讀跨時空、服務無障礙　國臺圖「終結句點王」讀書會準時線上共讀！

哲學與基督教的關聯，強調的是它的「超越」與「理性」；甚至於可以直接強調，它在追求真理、追求善良、追求美感、追求神聖的過程當中，所展現出來的那種豐富的哲學思考。在基督教的哲學中，強調一個非常重要的觀念，就是超越性的「思考」，可以讓我們得到了集結「真、善、美、聖」所有要求的一個共同理念──這是一個非常重要的觀念！

2021-01-05 10:00