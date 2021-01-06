閱讀跨時空、服務無障礙 國臺圖「終結句點王」讀書會準時線上共讀！
為因應疫情避免群聚活動，善用網路「跨閱」時空的特性及落實無障礙閱讀推廣的理念，國立臺灣圖書館(以下簡稱國臺圖)於109年度率先推出「終結句點王．online讀書會」，邀請教育部閱讀磐石獎閱讀推手獎得主丹鳳高中宋怡慧老師擔任主講人。讀書會自5月於國臺圖YouTube頻道開辦至今，訂閱人數由原本的300多人，增為3倍直逼千人，讀者群不但遍及臺灣本島，更橫跨馬來西亞及新加坡等地；更特別的是，吸引不少視障讀者成為忠實頭號粉絲，每場讀書會必定準時上線互動。
「句點王」意指很容易讓對話結束的人或是冷場王。本館推出的讀書會，不僅要讓讀者們讀到時下最流行、市面上最暢銷的書籍，也要讓參加完讀書會的讀者，在團體中能話題不斷、知識爆棚，終結句點王的稱號！由國臺圖舉辦的線上讀書會直播，在擅長營造「專業且溫暖」的學習氛圍、素有「閱讀傳教士」之稱的宋怡慧老師帶領下，涉略議題包羅萬象、新潮有趣，更不時依據選讀書籍特性，邀請不同資深作家及閱讀推手，現身和讀者們一同分享書中精采！同時，為服務視障讀者，國臺圖於讀書會開始前一個半月，即事先將書籍製作成無障礙版本(有聲書或電子書)，方便視障讀者搶先閱讀。
110年度「終結句點王．online讀書會」以2個月為1期，每期1個主題，第1期主題「我的人生我作主」即將於110年1月12日搭著暢銷書《原子習慣》的風潮重磅登場！看宋怡慧老師如何發揮重點整理的絕世功力，幫讀者秒懂這本於博客來網路書店及讀墨電子書2020年度暢銷書排名榜第1名的好書！2月份則選讀由斜槓青年代表少女凱倫所著《人生不只是單選題》，並安排兩世代斜槓代表宋怡慧老師及少女凱倫對談，讓讀書會更具可看性及話題性！
每個月第2及第4週的星期二晚上7:40-8:40，在國臺圖YouTube頻道為您帶來的「終結句點王．online讀書會」，絕對是時下最夯的首選！歡迎到國臺圖YouTube頻道欣賞精彩直播回顧，亦可至FB粉絲頁查詢。
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