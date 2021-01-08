別再說歷史枯燥！臺史博今正式開館，打造科技互動新體驗

搶先筆記！位於臺南市安南區的國立臺灣歷史博物館將於今（110）年1月8日正式開館，民眾可一次看到更新後的常設展及兒童廳，以及同步開幕的四大特展，全新互動的多媒體設施，邀請大家一同共享臺灣歷史新體驗！

臺史博自2011年開館，已經邁入第10年，常設展以臺灣通史為內容，訴說不同時期土地與人民的歷史，並且致力於展現及推廣臺灣這塊土地上的多元族群與文化，落實文化平權的內涵。本次自2019年11月起，歷時1年多的常設展局部更新及兒童廳全面改造，以及內部軟體升級等重大工程更新。臺史博表示，民眾將可以從展場融合新生的敘事軸線，多媒體科技互動的五感體驗，重新品味臺灣歷史的豐富樣貌。

臺史博常設展更新以「交會」強調島嶼歷史的動態性，並且用「互動」作為關鍵切入點，展現臺灣歷史多重社會關係的流動。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

臺史博代理館長楊仙妃表示，本次常設展不僅是局部展示更新，而是試圖呈現更具差異性及多元價值對話的意義，增強族群主體樣貌的呈現，並落實在地及常民視角。在常設展的入口處，邀請原住民當代藝術家以藝術形式展現原住民傳說，並加入不同人群的口述故事、歌謠，以跳脫「歷史敘事」僅有文字記載的單一印象，同時強化大時代下的個人生命史，看常民如何以繪畫、攝影、日記等記述他們所生存的社會。而臺灣歷史不只談過去，更應面對變動中的社會與現實生活，近年來，臺史博積極蒐集有關性別平權、新住民及各種公民運動等具社會議題性的藏品，以及各地人物田野訪談資料，均可在重新開館中看見，呈現臺灣社會及地方發展的當代脈動。此外，常設展也大量運用現代科技轉譯歷史文本，增強歷史參與樂趣與觀眾的互動性，更以文化平權概念設計多款觸摸展品，生動多感化的體驗傳遞臺史博作為「大家的博物館」的理念。

兒童廳分為室內及戶外區，透過如服飾、聲音、建築等主題互動體驗，孩童更自然認識臺灣的生活文化。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

深受親子觀眾喜愛的兒童廳將以全新面貌和大家見面，為了讓小朋友能夠更自然而然地從「時光探險」遊戲中瞭解臺灣自然環境孕育而生的人文紋理，並且獨立探索，室外區以山林、平原、海洋等構築出臺灣豐富的環境生態；室內區則透過服飾、聲音、建築等主題的互動體驗，讓小朋友認識臺灣的生活文化。

兒童廳島鯨船結合了歷史啟發與未來想像（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

兒童廳還有一艘象徵臺灣的島鯨飛行船，結合了歷史啟發與未來想像，飛越於過去、現在、未來的時空。兒童廳後續將推出探險包，希望大人小孩一起在自然人文空間中，體驗時間與空間交織的多重感受。

1月8日慶祝重新開館，臺史博一口氣推出「離人．離島：臺灣離島的多重變貌」、「國˙民˙住˙宅：臺灣當代住宅與社會特展」、「這就是我們：2020館藏捐贈特展」、「內海仔的船家寶—館藏單桅手撐船的生命史展」等四大特展及活動，以及新設VR再現製造所展廳，可欣賞VR虛擬實境下的歷史故事。