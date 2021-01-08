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別再說歷史枯燥！臺史博今正式開館，打造科技互動新體驗

聯合新聞網 / 國立臺灣歷史博物館
常設展的入口處特別邀請原住民當代藝術家魯碧司瓦那以藝術形式展現原住民傳說。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
常設展的入口處特別邀請原住民當代藝術家魯碧司瓦那以藝術形式展現原住民傳說。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

搶先筆記！位於臺南市安南區的國立臺灣歷史博物館將於今（110）年1月8日正式開館，民眾可一次看到更新後的常設展及兒童廳，以及同步開幕的四大特展，全新互動的多媒體設施，邀請大家一同共享臺灣歷史新體驗！

臺史博自2011年開館，已經邁入第10年，常設展以臺灣通史為內容，訴說不同時期土地與人民的歷史，並且致力於展現及推廣臺灣這塊土地上的多元族群與文化，落實文化平權的內涵。本次自2019年11月起，歷時1年多的常設展局部更新及兒童廳全面改造，以及內部軟體升級等重大工程更新。臺史博表示，民眾將可以從展場融合新生的敘事軸線，多媒體科技互動的五感體驗，重新品味臺灣歷史的豐富樣貌。

臺史博常設展更新以「交會」強調島嶼歷史的動態性，並且用「互動」作為關鍵切入點，展現臺灣歷史多重社會關係的流動。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
臺史博常設展更新以「交會」強調島嶼歷史的動態性，並且用「互動」作為關鍵切入點，展現臺灣歷史多重社會關係的流動。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

臺史博代理館長楊仙妃表示，本次常設展不僅是局部展示更新，而是試圖呈現更具差異性及多元價值對話的意義，增強族群主體樣貌的呈現，並落實在地及常民視角。在常設展的入口處，邀請原住民當代藝術家以藝術形式展現原住民傳說，並加入不同人群的口述故事、歌謠，以跳脫「歷史敘事」僅有文字記載的單一印象，同時強化大時代下的個人生命史，看常民如何以繪畫、攝影、日記等記述他們所生存的社會。而臺灣歷史不只談過去，更應面對變動中的社會與現實生活，近年來，臺史博積極蒐集有關性別平權、新住民及各種公民運動等具社會議題性的藏品，以及各地人物田野訪談資料，均可在重新開館中看見，呈現臺灣社會及地方發展的當代脈動。此外，常設展也大量運用現代科技轉譯歷史文本，增強歷史參與樂趣與觀眾的互動性，更以文化平權概念設計多款觸摸展品，生動多感化的體驗傳遞臺史博作為「大家的博物館」的理念。

兒童廳分為室內及戶外區，透過如服飾、聲音、建築等主題互動體驗，孩童更自然認識臺灣的生活文化。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
兒童廳分為室內及戶外區，透過如服飾、聲音、建築等主題互動體驗，孩童更自然認識臺灣的生活文化。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

深受親子觀眾喜愛的兒童廳將以全新面貌和大家見面，為了讓小朋友能夠更自然而然地從「時光探險」遊戲中瞭解臺灣自然環境孕育而生的人文紋理，並且獨立探索，室外區以山林、平原、海洋等構築出臺灣豐富的環境生態；室內區則透過服飾、聲音、建築等主題的互動體驗，讓小朋友認識臺灣的生活文化。

兒童廳島鯨船結合了歷史啟發與未來想像（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
兒童廳島鯨船結合了歷史啟發與未來想像（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

兒童廳還有一艘象徵臺灣的島鯨飛行船，結合了歷史啟發與未來想像，飛越於過去、現在、未來的時空。兒童廳後續將推出探險包，希望大人小孩一起在自然人文空間中，體驗時間與空間交織的多重感受。

1月8日慶祝重新開館，臺史博一口氣推出「離人．離島：臺灣離島的多重變貌」、「國˙民˙住˙宅：臺灣當代住宅與社會特展」、「這就是我們：2020館藏捐贈特展」、「內海仔的船家寶—館藏單桅手撐船的生命史展」等四大特展及活動，以及新設VR再現製造所展廳，可欣賞VR虛擬實境下的歷史故事。


臺史博 原住民 博物館

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