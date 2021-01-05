苑舉正／從哲學看西方文明的三大成就之二：科學與基督教

(文／苑舉正，輯／一刻鯨選)

希臘哲學促成了「科學發明」

希臘哲學在發展的過程中，非常強調「抽象的思考」。柏拉圖的思想，除了追隨他的老師蘇格拉底注重「批判理性」外，另外最重要的就是「抽象的思考」。

什麼是抽象的思考呢？抽象的思考基本上是一種「反省」的態度。針對什麼反省呢？針對我們的「經驗」，尤其是「感官知覺」所做的反省。我們的感官知覺就是：嗅覺、味覺、觸覺、視覺跟聽覺，透過這五種感覺所得到的結果，統稱為「經驗」。「經驗」在不同的距離、不同的環境、不同的發展下，會逐步的減弱、消失，甚至於不見了，因此它們是「變動」的。

不會變化的「數學」

對於柏拉圖來講，只有抽象的思考可以維持這個經驗的內容不會變化，其中最主要的代表就是「數學」。

數學所產生的結果是「純形式」的，也就是透過公式，可以把它帶進來計算，在計算的過程當中，我們運用的能力是「抽象的思考」。在抽象的思考中跟外在的世界沒有必然的關係，而沒有必然的關係就不會出現變化，不會出現變化的結果就是成為真理的唯一要件。

然後，透過集結所有抽象思考，所產生的結果，共同達到了一個綜合性的論述，這個就叫做「理論」。

「科學」的發明很重要的基礎就是「理論的發明」，而希臘哲學重視抽象思考、重視數學的傳統，使得在科學大革命的時代，做科學史紀錄時，理論扮演的角色，都是非常強調的部分。也因為這個緣故，希臘哲學為科學發明鋪下了穩固的基礎。

雅典學院 (圖／維基百科）

「基督教」的「超越」

希臘哲學促成的西方三大文明，除了民主、科學之外，另外一個部份就是有關於「基督教」。

這邊要強調的基督教，並不單純是把它當成一個「宗教」來認知，而是強調基督教裡面所包含的「哲學」思想，直接就用了「柏拉圖」以及「亞里斯多德」的哲學思想，作為他們的骨幹與基礎。

在基督教的哲學中，強調一個非常重要的觀念，就是超越性的「思考」，可以讓我們得到了集結「真、善、美、聖」所有要求的一個共同理念──這是一個非常重要的觀念！

雖然柏拉圖的哲學系統、亞里斯多德的哲學系統，並沒有任何跟基督教有相關的任何宗教理念。但是他們強調的系統當中，包含了使得一切超越事物，成爲我們思想中可以思考的對象。

也因為這個緣故，哲學與基督教的關聯，強調的是它的「超越」與「理性」；甚至於可以直接強調，它在追求真理、追求善良、追求美感、追求神聖的過程當中，所展現出來的那種豐富的哲學思考。