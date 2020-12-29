苑舉正／哲學看西方文明的三大成就之一：民主制度

(文／苑舉正，輯／一刻鯨選)

「政治」的起源

希臘哲學發生在古希臘時期，而古希臘時期的政治制度非常特殊，叫做「城邦」。「城邦」的希臘文叫「polis」，事實上，我們今天所講的政治那個字「politics」，就是從「城邦」這個字慢慢衍伸、發展而來的。

在城邦這個人數不多的範圍裡頭，它具有完全跟「國家」一樣的功能！在10幾萬人、不到20萬人的情況下，要決定全城邦所有的事，。這個時候，城邦很自然而然的就需要傾聽人民的意見──「君主制度」或「貴族制度」，甚至是「全民制度」──人民的意見，尤其是代表人民所組成的議會，都扮演了一定的角色。

這一點非常重要！因為我們的文化當中，從來就沒有以人民的代表作為議會的發展，而這一點在西方的世界卻視之為當然；所以這個差別是非常重要的。除此之外，城邦所扮演的角色，跟一個國家是完全一樣的，城邦不大，我們通常說新加坡就是一個城市國家，但相較於古希臘時代的城邦而言，城市國家已經是太大了、人數已經太多了。古希臘的城邦，包含奴隸在內，以雅典最主要的城邦為例，大概也就是30多萬人；所以在雅典所實行的民主制度，是「直接的民主制度」。

雅典學院（圖／維基百科）

很多人認為雅典能夠變成海上的帝國，是靠全民的意志、民主的制度，甚至於靠優秀的人才帶領全民的發展所導致的結果。不過，民主制度在發展上有兩個缺點，是不能不重視的。

「民主」誰能享有？

第一個缺點是希臘城邦政治裡面所強調的民主發展，講的是針對城邦內的「公民」來講的，也就是說他們所享有的權利，是屬於「成年男性」所擁有的權利，他們才叫做「公民」，在希臘城邦當中的女人、小孩、外邦人，是沒有公民權利的，更別是奴隸了──它並不是一個人人平等的政治制度。

「民主」發展的陰影

第二個問題是在政治權力的分享過程當中，有可能走向「民粹主義」的發展，這導致後來希臘的城邦，實在是不敵其他威權性較高的王國，而逐漸在歷史舞台中謝幕，這其中是有原因的。

這兩個缺點，是我們必須要特別注意的，直到今天也還是很適用的。