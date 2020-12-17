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曾子樵／艋舺老城裡的「三教五流」與遊民日常

聯合新聞網 / 一刻鯨選
你不知道的老台北故事 城西巡禮：艋舺、西門、大稻埕（圖／一刻鯨選提供）
你不知道的老台北故事 城西巡禮：艋舺、西門、大稻埕（圖／一刻鯨選提供）

(文／曾子樵，輯／一刻鯨選)

我們講到萬華的時候，第一個想到就是艋舺，過去漢人開墾時期，這個地方已經有一些原住民了。其中一支原住民叫平埔族的凱達格蘭族，就是凱達格蘭大道的那條凱達格蘭。凱達格蘭族沿著現在的新店溪跟大漢溪，跟平地的那些漢人買茶葉、樟腦，或是番薯的一些交易。

漢人好奇這裡的名字，就問：「咦？這個地方叫什麼？」，當時的原住民也聽不懂他們在講什麼，所以就跟他說：「喔，你在問這個舟是不是？」有沒有看到這個扁舟。「喔，這個扁舟叫艋舺。」就因為這一層誤會，萬華就成了我們習慣唸的「艋舺」。

西門紅樓（圖／一刻鯨選提供）
西門紅樓（圖／一刻鯨選提供）

那麼艋舺裡的「三教五流」，又是哪五流呢？

第一個，遊民，就是流浪漢。那第二個呢？流鶯，沒錯，站壁的。第三個，流氓。那這個呢？最後兩個是流動工人與流動攤販。

為什麼會有那麼多的遊民在艋舺呢？這是有歷史淵源的。早期萬華是一個開墾的重點。臺灣的發展史是從南到北的，各位一定聽過「一府、二鹿、三艋舺」，所以其實艋舺是比較後來開墾的地方。

如果是來這邊開墾的話，這邊的水手工作是非常重的。這些水手在上面工作，那下來的時候，工作完你覺得要幹嘛？喝酒、吃飯，還有呢？鬆一下，對，就是找女人。因為這樣，你會看到龍山寺附近有很多的茶店，跟所謂的「豆干厝」。

到了開墾後期，因為淡水河泥沙淤積，船隻不會再進入了，水手們在經年累月的粗工裡操壞身體，也沒有家人，變成俗稱的「羅漢腳」留在這裡，慢慢地就形成了遊民，當然「羅漢腳」有一些已經落地深根，不過因為他們長期是用水手的生活方式在過活，所以在家庭上的概念大家不太一樣，婚姻關係也容易變得比較不穩定，這就是萬華有許多遊民的歷史遠因。

．作者曾子樵

Podcast「泛旅覓客社」主持人、RTM泛旅遊旅遊策展人課程講師、騎行夢台灣-老台北之旅創辦人、土耳其專任領隊。

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艋舺 遊民 原住民

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