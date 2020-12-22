苑舉正／為什麼要認識「哲學」？

(文／苑舉正，輯／一刻鯨選)

希臘哲學是現代社會的基礎：民主、科學與基督教

希臘哲學不是普通的哲學，它是西方文明的基礎，而西方的文明不是普通的文明，它是現代科學的發源地。從這個角度來講，透過邏輯的演繹，可以發覺希臘哲學其實就是現代社會的基礎。希臘哲學對於現代社會，它創造了三點最主要的功能：民主、科學與基督教。

「民主」的制度，在希臘哲學的發展過程中，不但是生活中的現實，也是政治制度的規矩──「直接民主制度」，是他們行之有年，而且使得雅典變得非常強盛的制度。所有的好處以及壞處，在民主制度的展現過程中，希臘的雅典城邦提供了一個活生生的基礎，而這個理念，在發生的過程當中，卻受到了很多希臘的哲學家，尤其是柏拉圖以及亞里斯多德的批判。所以基於對於民主的認知，應當要了解希臘哲學。

其實在現代社會當中，最重要的西方發明，莫過於「科學」。而科學的基礎，來自於兩個觀念：「批判理性」與「抽象思考」，而這兩個剛好就是希臘哲學的主要特徵。要理解西方之所以成為今日的西方，一定要從他們的特徵理解起，而這個特徵來自於希臘的哲學。

而關於「基督教」要強調的並非它是宗教，而是基督教哲學的發展過程中，充分的應用了希臘哲學的系統性思維、超越性思維、抽象性思考的綜合。這些綜合的現象，使得基督教不單純是一門宗教，而是一個饒富哲學意義的宗教。

（圖/一刻鯨選知識有聲APP）

你的批判，是基於理性嗎？

有關於希臘哲學，有兩個主要特徵：「批判的理性」與「抽象的思考」。

為什麼要強調批判理性？並不是單純是談到它的批判而已，而是要用理性的論證，來說明如何指出前面一個人思想上的限制。如果你能夠突破他的限制，透過理性的論述，你達到了兩件事情：你懂得如何思考、你懂得如何表達。

所以「批判性思考」是一種現代能力的學習，也是現代能力的應用，這是每一個人都有必要的。而在希臘哲學的故事中，這些能力活生生的展現在哲學家與哲學家之間的辯論上。

另外一點，就是有關於「抽象的思考」。我們的文化很缺乏抽象的思考，尤其是缺乏數學的能力。18世紀的歐洲人，對於中國的文化感覺到羨慕的同時，又對於它基本上的論述，認為未能達到抽象的要求，而都只是一些常識性的道德論述。可惜的是，在這個問題上，許多人不願意直接面對。

就「批判的理性」以及「抽象的思考」，不單單是針對於個人，也是針對於文化整體需要發展的方向，做出很明顯的指示。從希臘哲學的故事中，有助於了解這兩個特徵如何在西方的文化中，扮演了積極、向上、進步、求新的角色。