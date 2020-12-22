快訊

專題／新冠疫苗爭奪戰開跑 台灣起步早為何還落後？

苑舉正／為什麼要認識「哲學」？

聯合新聞網 / 一刻鯨選
西方哲學20講：學習哲學的第一把金鑰（圖/一刻鯨選知識有聲APP）
西方哲學20講：學習哲學的第一把金鑰（圖/一刻鯨選知識有聲APP）

「哲學」是什麼？為什麼我們需要理解哲學？甚至是希臘哲學呢？

(文／苑舉正，輯／一刻鯨選)

希臘哲學是現代社會的基礎：民主、科學與基督教

希臘哲學不是普通的哲學，它是西方文明的基礎，而西方的文明不是普通的文明，它是現代科學的發源地。從這個角度來講，透過邏輯的演繹，可以發覺希臘哲學其實就是現代社會的基礎。希臘哲學對於現代社會，它創造了三點最主要的功能：民主、科學與基督教。

「民主」的制度，在希臘哲學的發展過程中，不但是生活中的現實，也是政治制度的規矩──「直接民主制度」，是他們行之有年，而且使得雅典變得非常強盛的制度。所有的好處以及壞處，在民主制度的展現過程中，希臘的雅典城邦提供了一個活生生的基礎，而這個理念，在發生的過程當中，卻受到了很多希臘的哲學家，尤其是柏拉圖以及亞里斯多德的批判。所以基於對於民主的認知，應當要了解希臘哲學。

其實在現代社會當中，最重要的西方發明，莫過於「科學」。而科學的基礎，來自於兩個觀念：「批判理性」與「抽象思考」，而這兩個剛好就是希臘哲學的主要特徵。要理解西方之所以成為今日的西方，一定要從他們的特徵理解起，而這個特徵來自於希臘的哲學。

而關於「基督教」要強調的並非它是宗教，而是基督教哲學的發展過程中，充分的應用了希臘哲學的系統性思維、超越性思維、抽象性思考的綜合。這些綜合的現象，使得基督教不單純是一門宗教，而是一個饒富哲學意義的宗教。

（圖/一刻鯨選知識有聲APP）
（圖/一刻鯨選知識有聲APP）

你的批判，是基於理性嗎？

有關於希臘哲學，有兩個主要特徵：「批判的理性」與「抽象的思考」。

為什麼要強調批判理性？並不是單純是談到它的批判而已，而是要用理性的論證，來說明如何指出前面一個人思想上的限制。如果你能夠突破他的限制，透過理性的論述，你達到了兩件事情：你懂得如何思考、你懂得如何表達。

所以「批判性思考」是一種現代能力的學習，也是現代能力的應用，這是每一個人都有必要的。而在希臘哲學的故事中，這些能力活生生的展現在哲學家與哲學家之間的辯論上。

另外一點，就是有關於「抽象的思考」。我們的文化很缺乏抽象的思考，尤其是缺乏數學的能力。18世紀的歐洲人，對於中國的文化感覺到羨慕的同時，又對於它基本上的論述，認為未能達到抽象的要求，而都只是一些常識性的道德論述。可惜的是，在這個問題上，許多人不願意直接面對。

就「批判的理性」以及「抽象的思考」，不單單是針對於個人，也是針對於文化整體需要發展的方向，做出很明顯的指示。從希臘哲學的故事中，有助於了解這兩個特徵如何在西方的文化中，扮演了積極、向上、進步、求新的角色。

．作者苑舉正

國立臺灣大學哲學系教授，比利時魯汶大學哲學博士，臺大與史丹佛大學第一批Coursera課程的「活用希臘哲學」教師。

涉及哲學領域廣泛，著述豐富，包括：《求真》、《求善》、《索羅斯的投資哲學》及《所有做投資的人都應該要懂哲學》。

除了校園研究教學，更常於社會各渠道推廣將哲學應用於生活的方法，願人們理解思想的重要性，體會活用哲學的快樂。因為他相信哲學能幫助辨析人生議題，哲學訓練是人類文明的最佳饗宴！

．更多 苑舉正的《西方哲學20講》內容點我下載聆聽

．一刻鯨選聲音知識的傳遞者

由一群熱愛生活、喜愛聲音的深海鯨編們組成的團隊，每日每日，在知識深海裡優游，努力地將滋養心靈的點滴化作聲音，只願能與您分享一刻的感動。

官網https://jinfm.net/index

FB粉絲團https://www.facebook.com/jinfmnet/

希臘 雅典

延伸閱讀

陸教育部提論文「10個不得」：不得為發表國際論文而醜化中國

土耳其探天然氣起齟齬 歐盟擬定更多制裁項目

用馬拉松配速哲學 激發團隊效能

以防疫為由禁和平遊行 希臘警暴力趕人

相關新聞

苑舉正／為什麼要認識「哲學」？

希臘哲學，有兩個主要特徵：「批判的理性」以及「抽象的思考」，不單單是針對於個人，也是針對於文化整體需要發展的方向，做出很明顯的指示。從希臘哲學的故事中，有助於了解這兩個特徵如何在西方的文化中，扮演了積極、向上、進步、求新的角色。

誰把喜變囍？從走馬燈說起…

婚禮上常見的「囍」字，你是否曾好奇，怎麼變成「囍」字？國立歷史博物館推出「史博有囍─喜字喜事館藏線上展」，透過多項古今喜...

鐵道躲貓貓 獨家搶先賣

全新期間限定的「鐵道躲貓貓Ｘ貓小姐Ms.Cat插畫特展」，即日起至明年一月三日在台中車站登場。

自造舞台 連4周末有表演

陰雨綿綿，大台北地區還有哪裡可以逛嗎？南港瓶蓋工廠將從廿四日起，在Ｍ棟率先推出「自造舞台試驗所」，連續四個周末、上演七檔...

帶閨密 找色廊織夢

年末活動多，各式各樣的展覽陸續開展，其中台北華山的「色廊2.0 – 夢境製造所」將於十二月廿六日正式登場。本次以「夢境」...

曾子樵／艋舺老城裡的「三教五流」與遊民日常

水手們在經年累月的粗工裡操壞身體，也沒有家人，變成俗稱的「羅漢腳」留在這裡，慢慢地就形成了遊民。當然「羅漢腳」有一些已經落地深根，不過因為他們長期是用水手的生活方式在過活，所以在家庭上的概念大家不太一樣，婚姻關係也容易變得比較不穩定，這就是萬華有許多遊民的歷史遠因。

怪怪島探險 穿梭海陸空

台北華山「不可思議怪怪島」廿六日正式開展，匯聚陸海空三大主題場景，搭配自然生態知識與神祕解鎖任務，讓小朋友化身小小探險家...

書展大獎暨金蝶獎得獎公布　圖像小說、香港議題別具意義

2021第29屆台北國際書展，由文化部主辦、台北書展基金會承辦，將於明年1月26日至31日在台北世貿一館盛大展開，為展現台灣出版原創力，於12月15日公布「2021第14屆台北國際書展大獎」首獎名單及

「受鼓勵就來勁」 黃春明獲國際書展小說獎

二○二一台北國際書展大獎昨揭曉，八十六歲的黃春明以再現鄉土文學的「秀琴，這個愛笑的女孩」獲小說獎。他致詞時戲稱自己是「老...

奇幻旅程…文策院長胡晴舫辭職

文策院成立一年多，文策院院長胡晴舫昨在臉書上宣布離職，結束十五個月的任期，「今天開始，我即將結束我在文策院的日子，這是一...

台灣金包里遇上民初白馬村 台北愛樂吟唱兩岸兩代傳奇

「金包里大路」往日曾是台北和金山間挑運魚貨、茶葉、硫磺的必經之路，現今成為蘊藏豐富人文史跡的休閒古道。台北愛樂委託為國家...

美國大都會、奇美全球五大提琴博物館 推名琴線上演奏

美國大都會博物館有鑑疫情擾亂全球生活節奏，今年首度以「世界提琴日」之名，召號全球提琴蒐藏五大核心博物館響應提琴影片線上活...

熱門新聞

雖然是「自閉症」但沒關係！從天才自閉症類群科學家視角看世界

【夫妻之間】駱展鵬／神力女超人在我家

【相處之道】牛媽媽／換一句話說

【我的居心地‧網路徵文優勝作品】鄒惠蓉／堆疊生命厚度

【記憶藏寶圖】楊珺酈／正宗大戰癌王

黃子揚／新花

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。