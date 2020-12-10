百年傳統工藝躍然於紙！新書《北港進香》與《神工傳藝Beigang》套書重磅問世！

雲林縣政府在文化部補助的「雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」下，出版《北港進香》專書及《神工傳藝Beigang : 雲林北港/ 傳統工藝職人》套書，希望呈現北港深厚的文化底蘊，展現北港百年藝鎮的風華。

北港百年藝鎮再造歷史現場計畫自107年開始執行，以北港媽祖文化以及媽祖文化衍生之豐富傳統工藝、保存技術、表演藝術為核心，結合在地的無形與有形文化資產，透過推動多項調查研究、傳承與推廣、修復再利用及活化計畫，希望營造北港傳藝聚落。《北港進香》專書在項下子計畫「雲林縣縣定民俗─北港進香調查研究及保存維護計畫」的調查研究基礎上改寫而成。作者林承緯及黃偉強透過北港進香的傳承軌跡、祭典儀式、進香團文化與接待民俗、北港進香與文化資產、北港進香的未來進行式等面向勾勒出北港進香的完整面貌。《神工傳藝》套書，則奠基於國立雲林科技大學黃世輝及王瀞苡老師率領團隊執行的「北港地區傳統工藝與文化資產保存技術保存者之調查研究與保存維護計畫」，以調查報告為基礎，後續再由聯經出版公司進一步將工藝文史資料，透過專業改寫、編輯，將工藝之美以及匠人心思鉅細靡遺的呈現在世人面前。

雲林縣長張麗善（右四）、文觀處陳璧君處長（右五）及本書作者群、藝師群，合影留念。（圖／雲林縣政府提供）

《北港進香》及《神工傳藝Beigang : 雲林北港/ 傳統工藝職人》新書發表會於12月9日下午2點於臺北市松山文創園區閱樂書店辦理，以音樂家謝明諺與鍾玉鳳帶來的精彩表演開場，現場邀請藝師親臨現場，還有作者對於本書的分享。

雲林縣長張麗善表示：「雲林縣的北港朝天宮是全臺媽祖信仰中心之一，北港進香更是延續百年來的行動，而媽祖文化衍生出的傳統表演藝術、傳統工藝及保存技術等無形文化資產都富含特色。因為對媽組的信仰與虔誠，年復一年進香人潮絡繹於途，並且熱鬧了北港。透過進香專書以及藝師套書的出版，讓我們瞭解北港文化底蘊，也傳承了臺灣珍貴的無形文化資產。」

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示：「『北港進香』對臺灣多數人都具有重大的影響與意義，即使在今年度特殊的疫情背景下，仍不能阻止各地進香團每年定例要來參拜媽祖。這本調查研究成果的問世，可見其意義存在。而《神工傳藝》北港工藝職人套書中，介紹七組八位各擅勝場的傳統藝師：小木作技術蘇純亮、哨角製作技術魏幼謙、剪粘工藝許哲彥、鑿花技術張旭輝、錫工藝蔡榮山與蔡明堂、粧佛工藝陳明洲、藝閣技術顏三泰。透過套書的出版，將北港傳統技藝之美，流芳於世。」

《北港進香》專書及《神工傳藝Beigang : 雲林北港/ 傳統工藝職人》套書出版，只是個開端，後續將持續透過書本的傳遞，讓大家知曉工藝之美，雲林之美，以及信仰之美。而媽祖豐沛的文化內涵，祖先戮力維護的美好傳統價值、善美內涵，也將持續傳承。