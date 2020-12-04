歡慶2020臺灣閱讀節 《一刻鯨選》有聲課程搶鮮上架

落實資訊平權是國立臺灣圖書館（以下簡稱國臺圖）長久以來持續努力經營的重點工作。國臺圖已開發功能完備的無障礙閱讀平臺（視障電子資源整合查詢系統─網站及視障隨身聽APP），並由館員及志工聯手錄製有聲書、製作無障礙版本電子書、電子點字書等，近年來也致力於透過異業合作、委託製作、採購等管道，引進更多質優、易用的無障礙閱讀資源。

為提升「視覺、聽覺、學習及其他閱讀困難障礙者」可共同使用的無障礙閱讀資源豐富性，今年12月3日國臺圖率先引進《一刻鯨選》有聲課程。除提供聆聽有聲書閱讀模式外，國臺圖特別商請有聲資源供應商提供「逐字稿」，並將其轉製為EPUB電子書格式，供視覺障礙者自由選擇聆聽或透過觸摸點字的方式閱讀，讓聽覺障礙者也能閱讀有聲課程的內容，也為學習障礙者提供可邊聽、邊看的「高亮標示文字功能」。

EPUB電子書「高亮標示文字功能」邊聽、邊看，協助學習障礙者閱讀。（圖/一刻鯨選提供）

現代人專注吸收的極限時間大約是15分鐘，《一刻鯨選》以一刻鐘為名，提供讀者運用瑣碎時光，短暫且無壓力的聆聽每一段長度約15分鐘的課程內容。這次引進的課程主題相當豐富，涵括音樂、電影、歷史、旅遊、運動、健康、飲食、睡眠、愛情、親子教養、博物館、大數據等主題，主講者有謝哲青、吳若權、苦苓等數十位知名作家及業界專家。課程資源現已上架於視障電子資源整合查詢系統，歡迎閱讀困難者可至系統網站及視障隨身聽APP使用，借閱證申辦及服務洽詢專線：(02)2926-1470。