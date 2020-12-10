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熊仁謙／零碎時間學習——與知識只有一耳的距離

聯合新聞網 / 一刻鯨選
熊仁謙（圖／熊仁謙提供）
熊仁謙（圖／熊仁謙提供）

(文／熊仁謙)

我時常有需要吸收知識的這種需求，可是當眼睛沒辦法看書，又覺得一般的 Podcast 知識量不夠密集，此時，我通常會選擇讓知識音頻相伴，而近日用耳朵聆聽的三個知識內容實在太有意思，不分享不快！

劉邦不是英雄，為劉邦的崛起「卸妝」！

楊照的《史記百講》不只說到劉邦的流氓性格，更點出史記的脈絡，平衡了歷史，為劉邦的崛起「卸妝」！一般歷史上看似人生勝利者的劉邦，事實上很多人之所以追隨劉邦，在一開始是為了躲避風險，覺得跟隨著他好像是比較好的選擇?!甚至地方的官吏之所以推薦他出來作起義軍的領袖，是因為大家覺得既然要造反，那推一個身無分文的人去當代表，反正死也是死他，所以推選劉邦不只因為他是流氓，他還有一點幸運，也有點賭徒性格，而剛好被他矇中了，因為在那個年代，造反是有可能失敗而死的。

漢高祖劉邦（圖／維基百科）
漢高祖劉邦（圖／維基百科）

在三顆星星祝福下誕生的米開朗基羅

跟著米開朗基羅遊佛羅倫斯，這是楊馥如老師的作品，用我們最有興趣的這個星座星象來描述米開朗基羅這個人，據說他出生的時候，是水星、金星、木星排成一條線的時刻；水星掌管人際關係、金星掌管創意與藝術、木星掌管知識。而這三個特點恰恰好的將米開朗基羅的生平，將他的人格特質彰顯了出來。

跟著米開朗基羅遊佛羅倫斯（圖／一刻鯨選提供）
跟著米開朗基羅遊佛羅倫斯（圖／一刻鯨選提供）

多呼喚自己的「名字」，向世界遞出聲音的名片

掌握你的「聲」心靈，「聲音」它告訴我們，如何透過說話的方式讓別人更認識真實的自我，其中有個「自我介紹」的環節，你是否也和我一樣覺得自我介紹很困難？而我透過魏世芬老師的帶領找到解方。

在這個聲心靈的課裡面，與一般語言溝通或聲音表達課程有蠻大的差異，它談的不是只是技術層面，而是更根本的我們對於自我的認識跟自信層面的問題，譬如：當一個人他感到很不安時，他說話的對象也會感到緊張，如何讓自己的聲、心跟靈平衡，是這門課的重點，只有當我們接受自己、我們想說的話跟說出來的話是在一條線的時候，我們傳達出來的聲音感受才是真誠的。

掌握你的聲心靈：魏世芬的聲音自我訓練課（圖／一刻鯨選提供）
掌握你的聲心靈：魏世芬的聲音自我訓練課（圖／一刻鯨選提供）

快速變動時代中，零碎學習至關重要，可是我時常聽到生存性的、功能性為主的硬實力課程，卻沒有生活上的博雅式教育，例如文、史、哲這些藝術性的東西，透過於密集的知識的方式，將這些生活的美好點滴，用聲音送到我們的生命之中，或許哪一日能看到人人聽知識音頻的光景，聽見更多深刻的知識分享，今日是我，明日是你，我期待著！

影片來源：快樂大學Happiness University

音頻來源：一刻鯨選有聲知識APP


．作者熊仁謙

YouTube頻道快樂大學創辦人、關鍵評論網專欄作家、GQ風格玩家部落客，為精通漢語、藏語、梵語、英語的佛教學者、作家、譯作家，從事印度哲學研究及推廣。

．更多 熊仁謙介紹的音頻

內容楊照《史記》百講

跟著米開朗基羅遊佛羅倫斯

掌握你的聲心靈：魏世芬的聲音自我訓練課

．一刻鯨選聲音知識的傳遞者

由一群熱愛生活、喜愛聲音的深海鯨編們組成的團隊，每日每日，在知識深海裡優游，努力地將滋養心靈的點滴化作聲音，只願能與您分享一刻的感動。

官網https://jinfm.net/index

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米開朗基羅 木星 佛羅倫斯

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