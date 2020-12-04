快訊

我新冠境外移入+4！11月至今幾乎天天有病例

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

黃偉雯／紅心K查理曼大帝，歐洲黑暗時代閃耀的光輝

聯合新聞網 / 一刻鯨選
15集聽懂法國歷史故事（圖／一刻鯨選提供）
15集聽懂法國歷史故事（圖／一刻鯨選提供）

(文／黃偉雯，輯／一刻鯨選)

你知道其實撲克牌四個花色的老K，上頭的人物分別是歷史上的四位統治者嗎？

♣梅花K，指的是古代希臘時期，馬其頓王國的亞歷山大，他就是後來一路東征到印度河流域的亞歷山大大帝；♦紅磚K，是羅馬共和時期的凱薩，他雖然不是真正的皇帝，但是他集合了執政官以及終身獨裁官這樣子的形象，完全能夠代表那個時代；再說到♠黑桃K，他是古代以色列的大衛王；而最後一個♥紅心K，指的就是法蘭克人的查理曼大帝！

紅心K—查理曼大帝（圖／一刻鯨選提供）
紅心K—查理曼大帝（圖／一刻鯨選提供）

軍功赫赫，拓展版圖

查理曼大帝可是中古西歐歷史中，赫赫有名的君王，他曾經在很短的時間內，相繼征服倫巴底王國，收服義大利北部，征服盎格魯撒克遜人，而且還使薩克遜人改信基督教，另外也征服了東方的柔然人。這個時期，查里曼大帝的帝國版圖，一路開拓到了多瑙河流域，其中包含今天的法、德、荷、義、比利時、盧森堡、瑞士等地。成為羅馬帝國之後、拿破崙之前，歐洲境內最大的國家，這中間可是相距了一千年之久！也由於這個帝國版圖實在太大了，還開發展出了「封建制度」來維持帝國的運作。

查理曼大帝（圖片來源：WIKI）
查理曼大帝（圖片來源：WIKI）

耕耘文化，不遺餘力

除了軍事之外，在文化方面他也很有建樹，這位查里曼大帝因為自小就拿著鐵劍不斷征戰，他本身沒什麼機會讀書，但他卻非常重視藝文活動，聘請許多地方的詩人、文學家來到當時查理曼帝國的首都——艾斯。

(這個艾斯，聽起來名字很陌生，但如果說「亞琛」可能會比較有印象，它位於德國的西部，靠近比利時與荷蘭，今天這座城市還留有跟查理曼大帝相關的「亞琛大教堂」，並且已經被聯合國列為世界文化遺產。)

查理曼大帝讓當時的艾斯成為了歐洲文學中心，這段時期就被稱作「加洛林的文藝復興」，對於古希臘、羅馬帝國滅亡後，維持了數百年的西歐黑暗時代來說，這是一段非常難能可貴的發展。(為什麼會叫「黑暗」呢？因為這段時期的歐洲，再也沒有出現過可以跟古羅馬帝國榮耀相比擬的發展；而加洛林的文藝復興，正是黑暗時代的一線曙光！)

在查理曼帝國時期，還發展出了現代的簽字體。當時的歐洲，大部分的字母是大寫的，而且最初的拉丁文，也是這樣的樣貌；為了方便書寫，查理曼大帝的文字改革，開始出現了小寫字母，讓我們現代人在使用英文時，出現大小寫字母交錯使用的模樣。

羅馬人的皇帝，實至名歸

西元800年的時候，當時的教宗李奧三世，加冕查里曼大帝為「羅馬人的皇帝」，安慰了西歐百姓的心中對於古羅馬榮耀的嚮往；而在查里曼大帝去世後，他生前所打下的領土，很快在西元843年，在《凡爾登條約》的影響之下，整個帝國一分為三，其中西法蘭克王國，由禿頭查理繼承，這也是後來法國史的接續；至於包括了今天義大利北部地區的中法蘭克王國，由查里曼的孫子來繼承；另外，東法蘭克王國，則是後來大部分神聖羅馬帝國的版圖。

從此以後，西歐的歷史又開始走向分裂。

．作者黃偉雯

擁有多年高中歷史教師經歷，懷抱著對於異國文化的熱情與熱愛，足跡遍及世界各地，並透過寫書、講座等方式，期待向大家分享學習歷史的樂趣。目前為國立政治大學國家發展研究所博士生、作家、世界歷史觀察x亞太研究文史工作者。

．更多 黃偉雯的《15集聽懂法國歷史故事》內容點我下載聆聽

．一刻鯨選聲音知識的傳遞者

由一群熱愛生活、喜愛聲音的深海鯨編們組成的團隊，每日每日，在知識深海裡優游，努力地將滋養心靈的點滴化作聲音，只願能與您分享一刻的感動。

官網https://jinfm.net/index

FB粉絲團https://www.facebook.com/jinfmnet/

羅馬 義大利 法國 希臘

延伸閱讀

莫里斯續留快艇 總裁法蘭克：期待他成為領袖

紀念馬拉度納辭世 足壇建議退休各國10號球衣

高鐵質食物會增加阿茲海默症風險？教授告訴你真相

名記證實哈登有意轉戰籃網 傳與杜蘭特討論再聯手

相關新聞

黃偉雯／紅心K查理曼大帝，歐洲黑暗時代閃耀的光輝

你知道其實撲克牌四個花色的老K，上頭的人物分別是歷史上的四位統治者嗎？紅心K查理曼大帝軍功赫赫，拓展版圖，但是他也耕耘文學、文化，不遺餘力，終成就他「羅馬人的皇帝」的美名。

夜遊雙年展！中信文教基金會邀貴賓北美館「星球奇航」

中國信託文教基金會昨晚於台北市立美術館舉辦「中國信託貴賓之夜」，邀請160位貴賓夜遊北美館，參觀由27國57位藝術家聯手...

台中動畫影展競賽 得獎者揭曉

二○二○台中國際動畫影展國際競賽，歷經六天評選，昨天在台中凱擘影城揭曉得獎名單，短片競賽首獎由法國導演弗雷德里克埃文和路...

黃阿瑪探索台北 明信片限量上架

今年是台北設市一百周年，北市觀光傳播局攜手「黃阿瑪的後宮生活」，策畫「黃阿瑪相遇1920台北市」特展於台北探索館展出中，...

舞台劇明星養老院 明高雄首演

2020年最華麗溫暖的熟齡主題舞台劇「明星養老院」，12月4日至6日在高雄文化中心至德堂首演。為還原大明星風光時期的年代...

身價直追裸女畫！ 常玉「八尾金魚」拍出台幣6億天價

華人藝術家常玉是當今拍賣市場的當紅炸子雞，其裸女畫、瓶花畫動輒拍出數億天價，身價不輸印象派大師，如今又有一幅金魚畫寫下天...

百隻貓咪「鐵道躲貓貓」 攻陷台中車站

台中驛鐵道文化園區舉辦「鐵道躲貓貓×貓小姐Ms.Cat插畫特展」，十一月廿八日起至明年一月三日在台中車站新站商場「鐵鹿大...

讀者12月號 看李白、杜甫誰厲害

「李白和杜甫誰更厲害」？元稹偏愛杜甫，稱李白誠亦差肩於子美矣。韓愈稱「李杜文章在，光燄萬丈長」，兩人都好。杜甫學問大，被...

用藝術啟發世人 2021台灣國際藝術節如期舉辦

在全球持續嚴密監控疫情之際，台北國家兩廳院宣告2021台灣國際藝術節如期舉辦，預計將推出19檔節目、64場演出，用藝術啟...

移工聘僱好幫手！新北市勞工局推出合法聘僱移工漫畫手冊

新北市移工朋友有9萬8,900多人，高居全國第三，分別來自越南、印尼、菲律賓和泰國，飄洋過海前來臺灣工作，不論是協助照顧家中長輩，或是在工廠生產線工作，都對新北市的經濟和家庭照顧，扮演著重要的角色。

疫情下的閱讀世界 讀者瘋理財愛喝「心靈毒雞湯」

疫情下的世界，讀者讀什麼樣的書？誠品書店、博客來與 Readmoo讀墨電子書，三間分別代表實體、網路與電子書的書店，日前...

黏黏怪物展 預售優惠開跑

南韓知名設計團隊「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所（ＳＭＬ）」，這次要號召台灣民眾一起變身成黏黏怪物...

熱門新聞

林谷芳／十年一夢（下）

【走味關係】有餘

【生活進行式】陽氏萃恒／走進他們的心

【聯副不打烊畫廊】向陽／版刻上的鴞隼雄姿

【青春名人堂】林予晞／羅馬跨年

【話題徵文：經驗的養分】步璃／又豈止感同身受而已

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。