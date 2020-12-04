黃偉雯／紅心K查理曼大帝，歐洲黑暗時代閃耀的光輝

(文／黃偉雯，輯／一刻鯨選)

你知道其實撲克牌四個花色的老K，上頭的人物分別是歷史上的四位統治者嗎？

♣梅花K，指的是古代希臘時期，馬其頓王國的亞歷山大，他就是後來一路東征到印度河流域的亞歷山大大帝；♦紅磚K，是羅馬共和時期的凱薩，他雖然不是真正的皇帝，但是他集合了執政官以及終身獨裁官這樣子的形象，完全能夠代表那個時代；再說到♠黑桃K，他是古代以色列的大衛王；而最後一個♥紅心K，指的就是法蘭克人的查理曼大帝！

紅心K—查理曼大帝（圖／一刻鯨選提供）

軍功赫赫，拓展版圖

查理曼大帝可是中古西歐歷史中，赫赫有名的君王，他曾經在很短的時間內，相繼征服倫巴底王國，收服義大利北部，征服盎格魯撒克遜人，而且還使薩克遜人改信基督教，另外也征服了東方的柔然人。這個時期，查里曼大帝的帝國版圖，一路開拓到了多瑙河流域，其中包含今天的法、德、荷、義、比利時、盧森堡、瑞士等地。成為羅馬帝國之後、拿破崙之前，歐洲境內最大的國家，這中間可是相距了一千年之久！也由於這個帝國版圖實在太大了，還開發展出了「封建制度」來維持帝國的運作。

查理曼大帝（圖片來源：WIKI）

耕耘文化，不遺餘力

除了軍事之外，在文化方面他也很有建樹，這位查里曼大帝因為自小就拿著鐵劍不斷征戰，他本身沒什麼機會讀書，但他卻非常重視藝文活動，聘請許多地方的詩人、文學家來到當時查理曼帝國的首都——艾斯。

(這個艾斯，聽起來名字很陌生，但如果說「亞琛」可能會比較有印象，它位於德國的西部，靠近比利時與荷蘭，今天這座城市還留有跟查理曼大帝相關的「亞琛大教堂」，並且已經被聯合國列為世界文化遺產。)

查理曼大帝讓當時的艾斯成為了歐洲文學中心，這段時期就被稱作「加洛林的文藝復興」，對於古希臘、羅馬帝國滅亡後，維持了數百年的西歐黑暗時代來說，這是一段非常難能可貴的發展。(為什麼會叫「黑暗」呢？因為這段時期的歐洲，再也沒有出現過可以跟古羅馬帝國榮耀相比擬的發展；而加洛林的文藝復興，正是黑暗時代的一線曙光！)

在查理曼帝國時期，還發展出了現代的簽字體。當時的歐洲，大部分的字母是大寫的，而且最初的拉丁文，也是這樣的樣貌；為了方便書寫，查理曼大帝的文字改革，開始出現了小寫字母，讓我們現代人在使用英文時，出現大小寫字母交錯使用的模樣。

羅馬人的皇帝，實至名歸

西元800年的時候，當時的教宗李奧三世，加冕查里曼大帝為「羅馬人的皇帝」，安慰了西歐百姓的心中對於古羅馬榮耀的嚮往；而在查里曼大帝去世後，他生前所打下的領土，很快在西元843年，在《凡爾登條約》的影響之下，整個帝國一分為三，其中西法蘭克王國，由禿頭查理繼承，這也是後來法國史的接續；至於包括了今天義大利北部地區的中法蘭克王國，由查里曼的孫子來繼承；另外，東法蘭克王國，則是後來大部分神聖羅馬帝國的版圖。

從此以後，西歐的歷史又開始走向分裂。