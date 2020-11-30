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移工聘僱好幫手！新北市勞工局推出合法聘僱移工漫畫手冊

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《為生活分憂：案例圖解教你合法聘僱移工》 作者：陳瑞嘉 出版社：新北市政府勞工局 出版時間：2020年11月1日
書名：《為生活分憂：案例圖解教你合法聘僱移工》
作者：陳瑞嘉
出版社：新北市政府勞工局
出版時間：2020年11月1日

新北市移工朋友有9萬8,900多人，高居全國第三，分別來自越南、印尼、菲律賓和泰國，飄洋過海前來臺灣工作，不論是協助照顧家中長輩，或是在工廠生產線工作，都對新北市的經濟和家庭照顧，扮演著重要的角色。

2020年因新冠肺炎疫情爆發，移工入境困難，導致引進移工減少，部分雇主因急需用人而疏漏查證移工身分合法性，今年度截至 9月經新北勞工局統計，違反移工聘僱管理相關法令的裁罰案件高達 417 件，受疫情影響而缺乏移工之際，國人對聘僱移工更要遵守法令。

書中以漫畫形式呈現，並彙整出移工聘僱及管理的實務案例，人人都能輕鬆閱讀，快速瞭解。（圖／新北市政府勞工局）
書中以漫畫形式呈現，並彙整出移工聘僱及管理的實務案例，人人都能輕鬆閱讀，快速瞭解。（圖／新北市政府勞工局）

因此新北市政府勞工局特地彙整移工聘僱及管理的實務案例，並以活潑生動易理解之形式，發行「為生活分憂，案例圖解教你合法聘僱移工」的漫畫手冊及動畫，讓雇主及一般民眾簡單了解就業服務法及移工聘僱管理相關法令規定，漫畫手冊及動畫相關資訊，自109年12月起可上「新北勞動雲」網站查詢。漫畫手冊電子書亦可至udn 讀書吧免費閱讀


◆漫畫手冊：新北勞動雲＞首頁＞＞檔案立即下載

◆動畫：新北勞動雲＞首頁＞影音專區＞＞立即觀賞影片


移工 動畫 疫情

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