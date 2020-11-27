「原創繪本大解密」公共圖書館巡迴展 今正式揭幕！

這是一個人人說故事的時代，但你知道如何說出一個好故事？繪本是圖與文一起表演的創作，也許你可以從繪本中找到答案。繪本是孩童進入閱讀世界的鑰匙、大人療癒內在世界的起點、老人累積無數人生經驗後的回甘。

國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）為解析繪本創作背後的靈感來源，跟隨著這些偉大創作者在日常生活中行進的軌跡。策劃了「原創繪本大解密-全國公共圖書館巡迴展」。即日起由國立公共資訊圖書館賴忠勤副館長、本縣曾元煌秘書長等貴賓共同為活動揭開序幕，即日起至明年2月陸續於雲林縣政府文化觀光處圖書館、北港鎮立圖書館、嘉義縣立圖書館、臺南市立圖書新總館、屏東縣立圖書館等館巡迴展出。

國立公共資訊圖書館賴忠勤副館長致詞（圖／國立公共資訊圖書館提供）

國立公共資訊圖書館賴忠勤副館長表示，國資圖以「典藏、圓夢」為目標，於2011開始建置「圓夢繪本資料庫」。近幾年來，越來越多素人創作者投稿繪本作品，而同時臺灣繪本創作者也不斷在波隆那插畫展等國際競賽中發光發熱。為提升臺灣創作能量，國資圖特聯合14個特色出版社進行策展，幫助讀者透過展覽開啟創作之門、發現閱讀繪本的樂趣。

秘書長曾元煌表示，教育部公布「108年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，本縣在整體閱讀力躍升城市部分獲得「縣市人口50萬以上組」第一名，整體閱讀力成長率更提升至2.16%，可知縣民對閱讀的需求潛力無窮。一直以來我們推動閱讀不遺餘力，例如: 微冊角落、閱讀起步走、走讀雲林、你選書我買單、大家一起說故事等等，尤其「微冊角落」成功的打造屬於雲林的品牌，也發揮積小成大的力量，集結超過一百個據點，將閱讀帶到我們的生活之中。本次展覽集結國資圖、出版社及創作者的創意能量，欲透過繪本、好書、與互動創作的跨界匯流，精心呈現來自臺灣的文化創意。

「原創繪本大解密」巡迴展系列活動，共計50餘場的閱讀饗宴，解析繪本誕生前的重要故事，精彩可期！（圖／國立公共資訊圖書館提供）

另為響應2020「雲林臺灣閱讀節」，本縣於11月10日至12月31日於縣內24處公共圖書館辦理一系列活動，多達50餘場的閱讀饗宴，亦於記者會頒獎表揚今(109)年本縣鄉鎮市公共圖書館評鑑績優及進步躍升的圖書館，分別為：北港鎮、褒忠鄉、斗六市、大埤鄉、古坑鄉、虎尾鎮等6個優等圖書館；以及土庫鎮、元長鄉等2個進步躍升圖書館，為本年度的閱讀績效總檢視，讓喜愛閱讀、努力推動閱讀的個人與單位接受表揚。

展覽包括解析繪本誕生前的重要故事的「解密創作DNA展」，集結國內知名童書創作者，包括許匡匡、安哲、何華仁、李瑾倫、林良、李憶婷、林廉恩、唐唐、孫心瑜、桂春.米雅、種籽設計、陳又凌、陳致元、劉旭恭、劉思源、林小杯、蔡兆倫等人共同合作。展出包含創作構想、初衷與堅持、技法與故事設定等草稿到完稿等創作歷程。提升原創創作的能量的「創作書展」，讓大小讀者都可以品味參展創作者的靈感來源與系列作品，以及即將與讀者合作揮灑創意的「互動創作區」等。另外展區到每個展架掃描QR Code都可聆聽i聽聽app每個創作者關於展覽的語音簡介。只要完成觀展任務及填答觀展問券，就有機會抽中收納摺疊旅行包，跟著巡迴展開啟抱負性創作之旅。

詳情請上巡迴展官網查詢：https://event.nlpi.edu.tw/illustration/