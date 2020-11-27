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書法也能耍廢、賣萌、傳情？一睹百年前知青們的毛筆時代

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
最新展覽「樂寓毫端」的展場有互動設施，民眾可選擇對聯、印章與文句製作專屬明信片。（圖／國立臺灣文學館提供）
最新展覽「樂寓毫端」的展場有互動設施，民眾可選擇對聯、印章與文句製作專屬明信片。（圖／國立臺灣文學館提供）

一兩百年前的文青怎麼發廢文？在這個敲敲鍵盤、點點手機、或「嘿Siri」就能製造、發文的年代，你應該來一趟國立臺灣文學館2020年11月26日至2021年5月16日的書法特展，看毛筆如何化作鬼滅之刃的日輪刀，不斬鬼，斬國家大事、斬胸中塊壘，還能用它耍廢、賣萌、傳情。

「樂寓毫端：臺灣文學的毛筆時代」請出一位重量級貴賓鎮守展場，是乾隆年間朱景英的木刻對聯，老人家不但是本館最年長的藏品，也是第一次露面。此外，精選40餘件以毛筆寫作之藏品，時間跨越清領、日治與戰後時期，涵蓋30多位作家、15位捐贈者。

展品包含清末施瓊芳、葉應祥等傳統知識分子的八股文習作。日治時期則有瀛社謝汝銓、黃純青、王少濤、魏清德、林佛國；櫟社莊太岳，鹿港洪棄生、羅懷珍、施梅樵、陳子敏，與清水蔡蓮舫；南社鄭指陳、鄭啟東、洪鐵濤、趙雅福、王炳南、黃欣、謝國文，與高雄鄭坤五。除了臺灣文人之外，也有在臺日人籾山衣洲、續木介壽的作品。並有戰後來臺的于右任、董作賓、吳承燕等人的書作。這些藏品表達臺灣一代知識人的社稷情懷、生活美感，甚至私碎瑣事，訴說一個曾經滿載文學風華的毛筆時代。

展品陳雲程〈書畫禪冊頁〉。書法冊頁也就是當今的留言本，可記錄特別的人事物，也能邀請親友留念題字。（圖／國立臺灣文學館提供）
展品陳雲程〈書畫禪冊頁〉。書法冊頁也就是當今的留言本，可記錄特別的人事物，也能邀請親友留念題字。（圖／國立臺灣文學館提供）

這是最有親和力的書法展，有別於過往書法展有距離、不容易看懂，「臺灣文學的毛筆時代」以明白曉暢、老嫗能解為宗旨，只要掃描Qrcode解說，就能產生全都看懂的錯覺！說不定不是錯覺呢！展場除了毛筆文青的作品之外，也有線上寄送電子明信片的裝置，可以體會線上毫端之樂，一秒變身為鍵盤文青。

在鉛筆、鋼筆、鍵盤出現之前的時代，書信、卡片、對聯、冊頁，都是樂寓毫端的行列。逐漸喪失用筆書寫樂趣的現代3C控，看看前人如何用毛筆徹底實踐了生活的樂趣與悠哉。想想我們也許毛筆在手，能再創造出一些別具特色的作品，或是傳承後世的深刻思想。

文青 蓮舫 鬼滅之刃 鹿港 國立臺灣文學館

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