發光小魚／永不退流行的珍．奧斯汀《艾瑪》

文摘自珍．奧斯汀 《艾瑪》導讀會，現場講座分享：

文／發光小魚，輯／一刻鯨選

珍．奧斯汀是十八世紀末期一個重要的英國女作家，而且是第一個有意識要寫作，並且後來成為極受歡迎的女作家。

事實上她剛開始寫作，是一個興趣，從小的時候，在家裡頭寫，寫完之後，就會念給家人聽，家人也對她非常支持，後來才成為一個真正的出版書的女作家，作品《艾瑪》是她到了40歲時所寫的，但是書裡面的女主角艾瑪，年齡才21歲而已，這成為這本書一個有趣的看點，21歲的妙齡小女孩艾瑪，她的背後其實有著40歲珍．奧斯汀的人生觀與愛情價值觀的縮影。

（圖／一刻鯨選提供）

書的第一章是這麼說的……

「艾瑪•伍德豪斯 ，是一個才貌兼備的富家千金，擁有溫暖的家庭，個性開朗、大方，似乎享盡了人間一切的優勢。芳齡21歲的她，人生過得一帆風順，幾乎不曾出現任何一絲的煩惱。」

這樣一個看起來一帆風順，堪稱完美的女主角，還會有什麼煩惱好寫的嗎？

當然有，珍．奧斯汀幾乎在書的同一頁就接著這樣寫到……「若要說艾瑪的生活有任何缺失，莫過於她向來我行我素，也顯得自視甚高，這些缺點成了絆腳石，讓她無法真正的盡情享樂。然而，她目前對此渾然未覺，不可能將其視為不幸。」

這就將故事的主軸寫了出來，這是一個傻白甜大小姐的成長故事。

但為什麼艾瑪很容易顯得我行我素、自視甚高呢？我會這麼定義艾瑪，她在某程度是個無知的人，這句話並不是說她的人格不好，而是因為她過得太過幸福，或許你的周遭也會有一些這樣的朋友，因為被保護的很好，所以對真實社會的許多事情渾然不覺，比方說其它的行業，或是其他的工作等等，其他階層的真實情況，都不了解。

在這本書裡，妳會看到一個小女孩成長的軌跡，看她怎麼樣在日常生活裡面，逐漸感受到不同階層之間相處帶來的衝擊；另一方面，妳也可以看到40歲的珍．奧斯汀，對愛情與麵包之間的選擇。

在珍．奧斯汀的創作裡有許多活潑生動的角色，這些角色都來自於珍．奧斯汀的日常生活，而我們每一個人，也都如同《艾瑪》書中的女主角艾瑪一般，在日常的關係與生活中，漸漸打破幻想中的泡泡，學著認識真實的世界。

音頻來源：一刻鯨選有聲知識APP／發光小魚試聽集：發光小魚〈從電影《艾瑪.》回看《艾瑪》原著〉