第10屆新北市文學獎擁抱多元、自由 讓評審驚艷連連

第10屆新北市文學獎頒獎典禮上周六（21）上午於新北市府6樓大禮堂舉行，副市長吳明機、文學獎評審團總召集人宇文正及評審委員代表林黛嫚、向陽(林淇瀁)、洪淑苓、陳雨航、孫心瑜、張正到場一同慶賀。本次選出60位得獎者，其中有超過四分之一具外籍身份，顯示新北文學獎走出地方侷限，展現在地國際化的視野。當天的外國籍得獎者，更穿著特色的傳統服飾，為頒獎典禮增添更多風采。

新北市政府文化局表示，經過10年的經驗，文學獎的徵件條件與類型也逐步調整，不限主題與身份，以中文創作皆可投件，因此吸引不少馬來西亞、香港、新加坡及世界各地的華人創作者投件。文學獎評審團總召集人宇文正表示，本次得獎作品題材多元，社會性強，包含性別意識、家庭教養、自然環境及香港反送中事件等時事入題，展現高度的多樣性。且在題材操作及文字運用皆展現出跨度，跨領域、跨身份、跨性別、跨地域的題材與內容，都讓評審一致驚艷。

第十屆新北文學獎評審團總召 宇文正老師 引言（圖／新北市文化局提供）

如新詩及散文雙料得主吳佳穎，以作品〈約翰先生〉獲得新詩一般組首獎。新詩以香港反送中事件為主題，展現港警在抗爭者與執法者之間徘徊矛盾的心情。散文青春組首獎羅菩兒的〈教堂〉，探索自己和原住民外婆之間的親情故事，內容精彩成熟，更獲得評審團高票無異議通過，得到首獎認可。

此外，本次文學獎新增「新住民圖文創作」，以圖文搭配的方式，鼓勵投稿者訴說自身對於新北的印象。本次頒獎典禮特別在會場布置明信片牆，並將得獎作品輸出成明信片，將圖片與文字轉化為得以寄出的思念。

明信片牆。（圖／新北市文化局提供）

得獎作品將全文公開於新北市文化局官網，實體書籍於一般市面及網路通路上架，更多活動資訊請參考新北市文化局官方網站及「讀新北」粉絲專頁。

頒獎典禮完整直播內容：