研發2年數位遊戲「1940」 號召特務玩家尋回臺文館失竊文物

國立臺灣文學館研發2年的數位遊戲「1940」，於2020年今日（11/20）發表！

遊戲劇情設定在2079年，世界各大博物館與私人館藏傳出珍貴藏品陸續失蹤的報告，這些藏品各自具有不同的神秘力量。接著，2080年的臺灣文學館也遭殃了，具有改變歷史力量的文物「劉吶鷗的麻將牌」竟失竊了！國際刑警高度懷疑這是國際恐怖組織RISS所策動的行為。該組織宣稱擁有「時空回溯」的技術，有高度證據指出RISS打算在二戰發生前夕，派出特務使用麻將牌，藉以扭轉二次大戰的最終結果。玩家將扮演行動代號「獵殺1940」的國際特務，必須潛入RISS基地啟動時光機回到過去，只有透過尋回麻將牌才能將歷史導回正軌，以阻止RISS狂妄的野心。

「1940」遊戲發布會現場（圖／國立臺灣文學館 提供）

「1940」是從2018年臺灣文學數位遊戲腳本徵選競賽，由社會組陸如淑脫穎而出的首獎作品。遊戲以臺文館所收藏「劉吶鷗的麻將牌」為發想所設計，後由愛迪斯科技團隊改編完成此款數位遊戲。扮演時空特務的玩家，必須在7個關卡中，閃避重重機關，推敲並搜尋線索，找到藏置於不同處的麻將牌，並將之送回臺灣文學館，以防止歷史被邪惡組織竄改。

這款遊戲以作家劉吶鷗（1905-1940，臺南人）在上海被暗殺的1940年為題，場景遍布上海的百樂門、天津萬國橋、黑龍江大興安嶺、北京明陵地宮以及臺灣臺南州廳。引領玩家穿越時空，在科幻背景中，進行一場益智解謎遊戲。

臺文館今（11/20）發布會現場也準備「1940」遊戲體驗區。（圖／國立臺灣文學館 提供）

數位遊戲讓文學變得更生動有趣，也讓小朋友更易於親近。（圖／國立臺灣文學館 提供）

此款遊戲為臺文館響應文化部「文化科技施政計畫」的成果之一，旨在透過文物藏品與數位科技的創意結合，拉近文學與大眾的距離，也讓文學注入新活水與風貌。發表會當天不但提供到場民眾體驗試玩，並且預告「1940」明年即將提供民眾下載，期待玩家能透過遊戲解謎，進一步了解作家劉吶鷗的故事與臺文館的藏品。