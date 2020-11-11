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敬悼跨界的巨人：十年情牽 劉炯朗校長與時報的相遇 願精神永續

聯合新聞網 / 時報出版
一生熱愛閱讀與寫作的劉炯朗校長（圖／時報出版提供）
一生熱愛閱讀與寫作的劉炯朗校長（圖／時報出版提供）

不要站在我的幕邊哭泣，我不在那裡，我沒有停下來休息。

我是千縷清風，我是雪地中閃爍的鑽石，我是普照著大地的艷陽，我是如絲的秋雨。

當你在破曉的寂靜中醒來時，我是翱翔盤旋、悄然無聲的飛鳥，我是夜裡輕柔的星光，

不要站在我的幕邊流淚，我不在那裡，我沒有逝去。

──〈寂寂無名的詩人名句〉摘自《劉炯朗開講：三分鐘品讀文學》

2020年11月7日，我們敬愛的劉炯朗校長來不及與讀者朋友們道別，安靜的在家人陪伴中離世。

猶然記得劉校長的身影，即便已入耄耋之年，一頭白髮與溫文儒雅的笑容，談起各種話題總是神采奕奕，思緒清晰，更讓人望塵莫及的是超強的記憶力。於清大校長一職退休後，劉校長並未真正的退休，而是開啟了另類的教育事業。2005年開始，在IC之音電臺主持「我愛談天你愛笑」節目，並親自撰寫廣播講稿，期許將各種知識研究普及到社會大眾的生活中。

世人們熟知劉校長是世界知名的電腦資訊學者，通過這個節目，更讓大家感到驚訝，不同於一般對理工科學者的印象，劉校長無論是文史哲、社經、科學等領域，皆有獨到的研究與深入的見解。

書名：《劉炯朗開講：3分鐘品讀文學》作者：劉炯朗 出版社：時報出版 出版時間：2020年7月3日
書名：《劉炯朗開講：3分鐘品讀文學》
作者：劉炯朗
出版社：時報出版
出版時間：2020年7月3日

也因為如此，2010年起，時報出版有幸與劉校長合作出書，詼諧淺白的解說，讓讀者們從不同的角度、輕鬆自在的走進知識的殿堂。10年來，劉校長一共出版，包括《學校沒教的邏輯課：發現八卦、婚姻、網拍背後的定理》、《劉炯朗開講：3分鐘拆解社會科學》、《劉炯朗開講：3分鐘品讀文學》等15部著作，其中也獲得多項獎項，屢屢登上各大通路年度暢銷榜。

爾今，劉校長逝世，時報出版全體員工皆深感哀痛，我們失去的不只是一位幽默風趣、學富五車的作者，也失去一位熟悉的「鄰家伯伯」。

劉校長身為科技人、教育家，一生豐富而精彩，感謝他留給讀者這麼多經典作品，出版業的後輩們也從校長身上學習到謙遜的處世哲學。未來，我們也將延續劉校長的精神，讓更多人可以接觸到浩瀚的知識宇宙，讓專業普及於民。

願劉炯朗校長在另一個世界，能繼續過著熱愛的閱讀與寫作生活。

時報出版趙政岷董事長暨全體同仁敬悼　2020.11.10

劉炯朗校長就像行走的文學資料庫，知識的巨人（圖／時報出版提供）
劉炯朗校長就像行走的文學資料庫，知識的巨人（圖／時報出版提供）

劉炯朗校長歷年著作(時報出版)：

《20不惑：大學校長親授33堂生涯必修課》

《一次看懂自然科學》

《一次看懂社會科學》

《國文課沒教的事》

《下課後的奇幻補習班》

《公民課該學的事：從自己出發，和社會好好相處》

《語文力向上：國文課沒教的事3》

《大人的社會課：從阻撓議事到邊際效應，搞懂世界的真實運作》

《泛知識時代的7堂課：邁向選舉、密碼、商業交易的新思路》

《劉炯朗開講：3分鐘拆解社會科學》

《劉炯朗開講：3分鐘品讀文學》

《學校沒教的邏輯課──發現八卦、婚姻、網拍背後的定理》

《國文課沒教的事2：劉炯朗讀三字經》

《從輪子到諾貝爾：學校沒教的創新發明》

《你沒聽過的邏輯課：探索魔術、博奕、運動賽事背後的法則》


劉炯朗校長歷年得獎作品：

▲《你沒聽過的邏輯課：探索魔術、博奕、運動賽事背後的法則》

　　2015年度金石堂自然科普TOP19

▲《從輪子到諾貝爾：學校沒教的創新發明》

2017第九屆吳大猷科學普及著作獎銀籤獎

　　2015政大科技管理百大好書選入選

▲《學校沒教的邏輯課：發現八卦、婚姻、網拍背後的定理》

　　2013年博客來「年度百大」人文類TOP17

　　2013年金石堂社會科學暢銷百大TOP7

▲《國文課沒教的事》

　　2012年博客來「年度百大」華文創作TOP67

　　2012年臺北市101年度兒童深耕閱讀好書推薦

　　2012年台北國際書展馬英九總統購書書單

▲《下課後的奇幻補習班》

　　2012年台北國際書展馬英九總統購書書單

▲《一次看懂自然科學》

　　2015年博客來高中職各校推薦書：台北東山高中

　　2011年博客來「年度百大」科普TOP19

　　馬英九總統推薦2011年暑期青年閱讀好書

　　2011年第35屆金鼎獎圖書類非文學獎科學類

　　2011年第33次中小學生優良課外讀物推介

　　2010年開卷年度好書獎最佳青少年圖書

▲《一次看懂社會科學》

　　2011年第33次中小學生優良課外讀物推介

▲《20不惑：大學校長親授33堂生涯必修課》

　　99年度臺北縣國中小優良圖書

　　2011年第33次中小學生優良課外讀物推薦

●劉炯朗校長歷年著作，好書一次讀：開卷有益收藏連結


時報出版

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