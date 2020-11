2020上海國際童書展─臺灣童書版權聯展區將結合線上參展！

2020上海國際童書展(CCBF)即將於11月13日至15日三天在上海世博展覽館1號館舉行。上海國際童書展(CCBF)由上海新華發行集團有限公司、中國教育出版傳媒集團有限公司、環球新聞出版發展有限公司共同主辦,上海融博會展有限公司承辦。自2013年創辦以來,迅速確立了其在國際出版市場上日益顯著的重要地位,是目前亞太地區唯一專注於0-16歲童書出版及兒童內容的專業展會。為童書版權貿易提供了卓越的交流平臺,為提高兒童文學品質以及推廣少兒閱讀發揮了重要作用。將再次迎來全球童書出版與兒童內容行業的從業者與讀者們一年一度的行業盛會。

今年,藉由新冠肺炎疫情防控常態化的契機,上海童書展組委會回應中國大陸有關政策和精神,積極探索創新展會服務模式,實現線上商務和線下展覽的同步互動及有機融合。借力線上技術推動展會多形態展示和多管道溝通的建設,根據自身展會特點並結合互聯網的獲客流量、精準配對和長尾效應等優勢,形成展會線上線下互補的有效模式,整合資源,進一步提升童書展的知名度和美譽度。

上海國際童書展今年是第八年舉辦,華品文創自第一屆開始承辦,今年因為全球疫情關係,大型書展都因此取消,少了版權輸出的機會,出版同業在疫情下更加艱辛。上海國際童書展主要功能是版權交易,全球的疫情發展給今年的招展工作帶來了挑戰。上海童書展組委會根據實際情況及時為不能到場參展的出版商推出線上與線下結合的參展方案。

本屆書展特色: (一)、為絕大多數不能入境到場的展商推出「版權書籍展示」的遠端參展方案,即「書線上下展示,人線上上交流」。該區域由組委會統一布展,並安排現場工作人員管理並接待專業觀眾諮詢,並在展會結束後將現場收集的來詢資訊整理後回饋給參展商。 (二)、全新上線「線上商務配對系統」,為展商與展商之間、展商與專業觀眾之間的商務配對提供線上平臺。商務配對系統將於展前一個月開通,並採取「3+5」模式(「3」代表展期3天,「5」代表展後5天)。展商通過該系統線上展示公司資訊、書目和重點產品,並通過線上系統互通聯繫方式或安排視訊會議。

通過如上方式確保上海童書展在這特殊的一年延續「國際性」的辦展理念。目前,英國、法國、義大利、西班牙、德國、澳大利亞、加拿大、韓國、荷蘭已有多家出版商確認遠端參展方案。

中國大陸延續去年開拓的以兒童內容為核心的關聯產業板塊做大做強,引入更多包括數位閱讀、線上教育、益智遊戲、影視動畫製作等數位多媒體內容產品。通過今年推出全新打造的「數字中心」展區,集中展示有聲內容、AR/VR童書、AI課程、動畫遊戲、應用程式、硬體設備等針對兒童開發的數位產品及數位技術,引入更多跨界展商,將出版商、程式軟體發展者、數位技術服務商、影視動畫工作室、線上教育課程研發機構、多媒體內容播放平臺、IP授權等專業人士匯聚一堂,為兒童內容數位化、智慧化的融合版權開發及商務合作提供交流展示平臺。

同時,為豐富童書展除國際版權貿易以外的商貿功能,拉動內循環,幫助出版機構拓展傳統圖書經銷管道以外的新零售管道,組委會正積極聯繫引入一批社交電商、大V行銷號、自媒體人(主播/KOL意見領袖)等展商參與「數位中心」,提供更多商務合作的機會,並在展會現場設立直播間,為展商提供現場合作直播的條件,進一步擴大線上傳播影響力。

目前,包括中國少年兒童新聞出版總社、上海世紀出版集團、中國教育出版傳媒集團、北京出版集團、接力出版社、安徽少年兒童出版社、浙江少年兒童出版社、江蘇鳳凰少年兒童出版社、二十一世紀出版社、明天出版社、福建少年兒童出版社、浪花朵朵、蒲公英童書館、樂樂趣、蒲蒲蘭繪本館、信誼圖畫書、讀庫等出版社及出版公司等童書出版的領軍企業均確認參展;更有如喜馬拉雅FM、蜻蜓FM、口袋故事、咿啦看書、斑馬英語、嘰裡呱啦、新東方、昂立、滬江等從事兒童數位內容和兒童教育等關聯行業的企業參展,發現商機、e洽談合作。

上海童書展的同期活動將延續往年常設的活動板塊,舉辦一系列專業項目、研討會、獎項和活動,包括官方專業論壇與會議、金風車國際青年插畫家大賽與作品展、插畫師生存角、「童書+」嬰幼兒讀物特展、陳伯吹國際兒童文學獎以及城市聯動等一系列中外童書出版及創作交流和閱讀推廣活動。鑒於旅行限制及衛生安全考慮,今年國際嘉賓將全部以遠端線上參與的形式,以演講內容預錄製或現場直播連線的方式參與,中國嘉賓仍以往年相同的方式參與到現場活動中。

在專業觀眾組織,以及展會宣傳和推廣方面,本屆上海童書展更注重行銷管道和方式的拓展上,加強組織從事新零售領域的專業觀眾,並結合社交電商、自媒體人等合作夥伴,將線下的童書盛會通過互聯網技術傳播到更多從業者和大眾讀者。

預計通過線上線下聯合的方式將吸引來自25個國家和地區超過350家國內外童書出版商與兒童內容相關企業參與,線下展覽規模達25,000平方米,線下觀眾30,000人次,並通過線上商貿配對系統和各線上直播平臺,預計將覆蓋50多個國家和地區超過10萬觀看點擊。

臺灣童書版權聯合展區分為二大主題專區:

(一)、得獎書專區:展出文化部每年舉辦的「金鼎獎」、「中小學生優良課外讀物推介評選」獲獎(選)圖書,並規劃在專區海報中介紹「Books From Taiwan」,並製作QRCORD連結「Books From Taiwan」網站,由現場工作人員協助向到訪的海外版權人員展示宣傳具有海外版權銷售潛力的「Books From Taiwan」圖書,增進臺灣圖書出版業的能見度及影響力,增加版權輸出機會,擴大參展效益。

(二)、版權推薦專區:展出臺灣本土原創兒童繪本與少兒圖書,協助出版社原創作品版權輸出與採購機會。

臺灣童書版權聯合展區參展的出版社(依筆劃排序):三民書局、三采文化、小牛頓、丰光國際、心靈工坊、四也文化、幼獅文化、城邦文化尖端出版、時報文化、華品文創、親子天下、親親文化、聯經出版、蘭臺圖書……等,參展圖書約300餘種、500餘冊。華品文創與主承辦方多年合作關係良好,希望繼續為出版同業爭取版權輸出機會。