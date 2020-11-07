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最有氣質遊樂場開幕！臺文館新常設展，邀你玩出文學力

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
「未來出版社」玩出你適合出版的書籍，不僅呈現在牆上，還能掃描下載。（圖／國立臺灣文學館　提供）
「未來出版社」玩出你適合出版的書籍，不僅呈現在牆上，還能掃描下載。（圖／國立臺灣文學館　提供）

「文學力─書寫LÁN臺灣」是臺灣文學館全新的常設展，也是全臺最大型、最趣味的文學史大展。2020年11月7日開幕，邀請愛文學的人前來最有氣質的遊樂場玩文學，體驗繽紛、奔放的文學世界。

作家傾囊解惑的「文學籤詩機」，籤詩可以帶回家作紀念。（圖／國立臺灣文學館　提供）
作家傾囊解惑的「文學籤詩機」，籤詩可以帶回家作紀念。（圖／國立臺灣文學館　提供）

展場活潑且年輕化的呈現，讓常設展褪去文學沉重的刻板印象，大量的文學內容在互動裝置中，不會看不懂，只會玩不夠。例如展場入口的「文學星圖」，將臺文館的作家資料庫，以電腦演算人際關係網絡，化作閃亮星點在迷幻宇宙藍的超大面板上。可以一目了然的展示作家介紹，以及與他同期的作家們，彼此間的相對關係。還有作家傾囊解惑的「文學籤詩機」、看你適合出版何種書籍的「未來出版社」等，十餘樣文青風格遊戲。愛熱鬧的觀眾，會發現這裡的文學可以玩。

看門道的文學控，也可在常設展中探索。臺文館是手握科技部評比一級學術期刊、架構40個文學資料庫的研究型博物館，提供的知識量絕對有深度。常設展爬梳各種文學型式，客觀呈現它們在臺灣歷史的位置，例如原住民族各種祭儀禱詞、神話傳說的「口傳文學」、19世紀蘇格蘭長老教會所創的拉丁字母拼音系統「白話字」、長期被歸類為通俗文學的言情、武俠、奇幻等文類。臺灣文學不只有漢字書寫，不只小說、散文、詩三類，在盡情探索中，也許未來的文學，會在觀眾心中萌芽，成為新一代的書寫者。

原住民族神話傳說的「口傳文學」。（圖／國立臺灣文學館　提供）
原住民族神話傳說的「口傳文學」。（圖／國立臺灣文學館　提供）

臺文館長蘇碩斌表示，臺文館蒐集歷史上的作家文物，但並非單純展示「物件」本身，重點在於與人溝通。新時代的觀眾，也是博物館的「合作者」，參觀展覽時，與文物的互動，會彷如共同創作文學作品一般。看過展覽，相信除了感受文學史的艱辛，也能看到「書寫」由各種人群在多種媒體不斷多元散開，書寫力炸開的文學，其實是文學的全新時機。

「文學力─書寫LÁN臺灣」常設展區域橫跨臺文館一樓展覽室A、B。展覽內容共分為六大區，展出文物42件，以及12組各式多媒體內容，期盼大家都能來親近、認識臺灣文學，進而參與閱讀及書寫，一同寫下我們的文學故事。

「文學星圖」展示作家彼此間的相對關係。（圖／國立臺灣文學館　提供）
「文學星圖」展示作家彼此間的相對關係。（圖／國立臺灣文學館　提供）


文物 博物館 原住民 國立臺灣文學館 閱讀 台灣文學

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