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2020臺灣文學金典獎揭曉 陳思宏《鬼地方》贏得百萬年度大獎

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
2020本屆金典獎獲獎名單揭曉！（組圖／讀.書.人編輯部）
2020本屆金典獎獲獎名單揭曉！（組圖／讀.書.人編輯部）

臺灣文學金典獎今（11/4）日揭曉年度大獎，由陳思宏的《鬼地方》（鏡文學出版）奪冠，將獲贈獎座與獎金100萬元。

另7名金典獎得主將獲贈獎座與獎金15萬元：林新惠《瑕疵人型》（時報文化出版）陳昌遠《工作記事》（逗點文創結社出版）郭強生《尋琴者》（木馬文化出版）黃春明《跟著寶貝兒走》（聯合文學出版）廖瞇《滌這個不正常的人》（遠流出版）劉宸君《我所告訴你關於那座山的一切》（春山出版）蘇致亨《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》（春山出版）

2020金典獎本屆獲獎作品共計9本一字排開。（圖／國立臺灣文學館　提供）
2020金典獎本屆獲獎作品共計9本一字排開。（圖／國立臺灣文學館　提供）

今年3名蓓蕾獎得主是：蔡翔任《日光綿羊》南方家園出版，林新惠與陳昌遠分別以《瑕疵人型》、《工作記事》同時獲得金典獎與新人專屬的蓓蕾獎，3人分別獲贈獎座與獎金15萬元。

評審團表示今年獲獎的作品，最大的特色在於創作者不僅誠實面對自己的生命與生活，還連結了社會脈動，與歷史、文化產生對話。而老中青三代同臺競逐，所展現出對文學創作的巨大熱情，以及蓓蕾獎新人飽滿的創作實力，也讓評審對臺灣文學創作的未來充滿了期待。

本屆金典獎由陳思宏的《鬼地方》奪得年度百萬大獎。（圖／國立臺灣文學館　提供）
本屆金典獎由陳思宏的《鬼地方》奪得年度百萬大獎。（圖／國立臺灣文學館　提供）

《鬼地方》以鮮活的語言、複雜的時空書寫能力獲得年度大獎。評審鍾文音認為，陳思宏說自己的出生地是｢鬼地方｣，表面蔑視，暗底卻是珍視。小說語言活靈活現，卻又溢滿一種對往昔消逝的哀傷，讀來讓人懸念不已，一直想追看下去。評審張國立則指出，《鬼地方》一書從波羅的海的謀殺案，一路回到彰化永靖老家，將整個家族的悲歡離合與主角坎坷的成長歷程牢牢扣在一起，透過家鄉那小小江湖，一窺飄浮於歷史塵埃間的廟堂。充分展現寫作自由，打破敘事觀點的束縛。

2020臺灣文學獎金典獎贈獎典禮將於11月14日（六）下午2時30分在臺北新板希爾頓酒店宴會樓吉祥B廳舉行。即日起至12月15日金典獎入圍及得獎的圖書，將於全臺北、中、南6家實體書店與3家網路書店進行實體與線上書展，並邀請得獎者展開4場金典沙龍系列講座，相關資訊請上｢臺灣文學獎Online2020｣或｢臺灣文學獎官網｣網站查詢。

金典獎 語言 國立臺灣文學館 閱讀

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