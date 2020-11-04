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謝金魚／〈長恨歌〉恨的是什麼？

聯合新聞網 / 一刻鯨選
金魚滿唐：大唐人文歷史12講（圖／一刻鯨選提供）
金魚滿唐：大唐人文歷史12講（圖／一刻鯨選提供）

文／謝金魚，輯／一刻鯨選

是戀父情結？還是迫於無奈？

從現代的觀點看來，唐玄宗霸佔兒媳是個可上社會新聞的超級醜聞，而楊貴妃後來與唐玄宗形影不離，又讓人不得不懷疑她是不是有斯德哥爾摩症候群，要不怎麼會愛上大自己三十多歲、又曾是公公的唐玄宗呢？

在史料中沒有記錄楊貴妃自己如何看待這段感情，大部分的史料都是站在朝廷的角度來批判她，或者站在唐玄宗的角度來讚賞她的聰明伶俐，有人認為，楊貴妃從小喪父，愛上年長的唐玄宗可能是一種戀父情結的投射。

但我認為，一開始的楊貴妃是弱勢的，當時的局勢對她的丈夫相當不利，殺身之禍殷鑑不遠，就算玄宗是強迫她，她也無法反抗，換言之，說她是紅顏禍水、魅惑君王並不公平。她當時還非常年輕，論心機論勢力怎樣也鬥不過唐玄宗，若非唐玄宗主動而且強勢地安排了一切，她怎樣都不可能從壽王妃成為貴妃。

從唐玄宗的角度來看，或許他正在面對情緒與生理壓力。此時他的兄弟姊妹、親信大臣一一謝世，跟他有過深交的人寥寥無幾，這種孤寂感可能非常強烈吧？而楊貴妃的出現，正好填補了他心裡的大洞，青春美貌、具有品味跟技藝的楊貴妃，對於進入更年期而焦躁易怒的玄宗而言，既是一種刺激，也是一種證明，證明他還有愛的能力，這個活潑聰明的女孩子讓他也變得年輕。

如果說這段感情的一開始是玄宗強迫了楊貴妃，在後來似乎就漸趨平等，尤其楊貴妃並沒有孩子，她不可能像武惠妃一樣為了奪權鬧出政變，她頂多在宮中認一些養子養女認著玩，這一切讓唐玄宗很安心。

在這段時期，大概就是〈長恨歌〉前半段描寫專寵楊貴妃的部分。當然感情沒有一帆風順的，楊貴妃的醋勁很強，傳說她為了杜絕其他年輕的正妹接近皇帝，把一些美女驅趕到離宮去。但因為她的姊妹們也常入宮陪她，結果其中一個姊姊竟做了小三，貴妃跟玄宗大吵一架之後，氣得離宮出走！

在唐代沒有得到許可而離開皇宮是可以問罪的，但等了幾天等不到貴妃回家，玄宗也拉不下臉求和，只能在宮中煩躁不安，洞悉主子心事的大太監高力士出馬搓湯圓，加上楊家人說好說歹，終於勸得貴妃回頭，為保皇帝顏面，在夜深人靜時迎她回宮。

一朝賜死，悔恨追憶無限

這段故事的結局，以安史之亂告終，唐玄宗帶著楊貴妃要逃往四川，在馬嵬坡因為太子等人策動的兵變要求殺掉楊貴妃家族，唐玄宗只能同意，楊貴妃因此自殺，楊氏一族由此消散。白居易以「花鈿委地無人收」來形容貴妃身後之事，因為以貴妃的身分，若是壽終正寢，這些飾物有一些會被分送給她身邊的親友作紀念，其他都會隨她入土，既是「無人收」，更顯出她身邊人作鳥獸散的淒涼。

這個場景可能有部分是事實，因為貴妃的親信未必來得及跟隨皇帝出逃。只是那些曾受到貴妃青睞的藝人，仍將貴妃所賜的東西帶在身邊，在她死後仍念念不忘，顯見得她在宮中頗有人氣。

這份愛，超越生死與王朝興衰

自此〈長恨歌〉轉入了深深的悼念與遺憾，與前半部的繁華奢靡相比，後半部的淒清寂寥更顯深刻，老皇帝在四川的每一步，都在悔恨那一日的決定，回到長安後的每一天，都在提醒他失去所愛，如果沒有後面的思念，那〈長恨歌〉就會像元稹的〈連昌宮詞〉一般，只是懷古與借古諷今而已。

但〈長恨歌〉的最後轉化了漢武帝尋訪李夫人鬼魂的故事，將「漢皇」與玄宗合而為一，當臨邛道士奉命去尋訪貴妃時，他發現貴妃不在天界也不在幽冥，棲身於海外仙山中。也就是說，她並沒有得到安息，所以沒能去到靈魂的歸宿。

當道士與貴妃相見時，貴妃這一生幾乎是只為這一個男人活著、而最後也為他而死，她沒有恨，仍掛念著玄宗。但是，為什麼？為什麼玄宗行將就木還想再見貴妃一面？為什麼貴妃死後仍不得安息？〈長恨歌〉直到最後才解開了謎底。

因為，在某一年的七月七日，那天是宮女們乞巧的日子，玄宗帶著貴妃來到長生殿裡，當著長生殿中供奉的祖先畫像起誓，兩人不論生前死後都永不分離。原來有誓言是超越生死、甚至超越王朝的興衰，這可能是中國文學史上第一次有人將愛情放到這樣的高度，因為這樣崇高的愛情，是政治鬥爭與血淋淋的兵變都無法撼動的，於是〈長恨歌〉留下的是永恆的遺憾。

這世界有一天會結束，但愛情不會，所以遺憾。

「天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期。」

．作者謝金魚

國姓爺大學時空資訊學系（成功大學歷史學系）學士、庚子賠款大學時空資訊工程研究所（清華大學歷史研究所）碩士畢業。

《故事｜寫給所有人的歷史》網站共同創辦人，著有：《1930.烏山頭》、《崩壞國文：長安水邊多魯蛇？唐代文學與它們的作者》、《御前孤娘》、《拍翻御史大夫》。

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愛情 醜聞 正妹 謝金魚 閱讀

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