2021「金蝶獎」13本入圍揭曉　 看見臺灣原創設計3大趨勢

2021「金蝶獎」臺灣出版設計大獎公布13本入圍名單！本屆參賽作品以臺灣原創為主，出線的13本書籍，除展現裝幀設計的高水平，也突顯出書籍內容的深度。評審團指出，本屆入圍作品有三大趨勢，一是獨立出版社在企劃上投入，使得編輯、文字內容與圖像裝幀，都具有一致性的概念，二是集資平臺產生，對於出版創新帶來更多可能性，而傳統的出版社也在有限的經費下，不走華麗、或過度設計，讓封面設計更出色，跳脫傳統的出版模式，也為新一代帶來新視野、新革命。

邁入第十七屆「金蝶獎」臺灣出版設計大獎，是國內表揚書籍設計最重要的獎項。由台北書展基金會主辦，國立臺灣師範大學圖書館協辦，參賽資格以自2019年7月1日起至2020年6月30日初版或改版重新設計之臺灣原創出版品為主，報名作品總計有360件，選出13件入圍作品，共計將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，及榮譽獎10名。眾所矚目的金銀銅獎三位得主，預計將於12月15日2021書展大獎暨金蝶獎公布記者會中見分曉。

本屆評審團組成為跨界書籍、平面、策展、藝術等領域的設計師及產學界的五位代表：包括被唱片界譽為教父級、發明AKIBO機器人的設計大師李明道、名聲響亮受到國際矚目的知名藝術家鄒駿昇、曾獲金蝶獎金獎、AGI國際平面設計聯盟成員的設計師林小乙及臺灣師範大學設計系許和捷及林俊良兩位擁有豐富國際視野、平面設計經驗的教授，為金蝶獎提出創新不同的觀察與見解。

2021第十七屆金蝶獎評審團隊。（左起）林俊良、林小乙、鄒駿昇、許和捷、李明道。（圖／台北書展基金會 提供）

時事下的設計新趨勢

縱觀今年參賽作品，評審團皆認為整體在裝幀意識抬高，設計表現也比往年來得豐富。評審李明道指出，今年入圍作品，出現不少關心自我、關心自己土地、或以自己關心的議題，而不跟隨主流出版的作品，可能與今年疫情衝擊，帶來更多自我思考有關。尤其在凡事講求速度的當下，耗時耗力慢慢耕耘的作品仍不在少數，如《剪紙活》用一道一道紙去剪，或《百代之過客》以工筆去描繪街景或生物，皆非一蹴可及，而是需要設計師或作者合力慢慢經營出來，這在出版不景氣的時代，更值得鼓勵。

2020臺灣原創設計三大趨勢

「透過集資，是近來出版的一個新現象。」評審許和捷發現，2020年臺灣出版業在創新書籍裝幀和內頁編輯發展上，正走向三個路線。像獨立出版社，在沒有出版、銷售的壓力下，可以在創作上全力展現書的美感和厚度，而集資的平臺出現，也讓出版創新有更多可能，另外傳統商業書籍在有限經費壓力下，近年來也朝向簡化裝幀，卻更著力於書封精緻化。他指出，「世界最美麗的書」不只有封面、裝幀，也不是只有市場，必須要有指標性的創新和引導，而金蝶獎是臺灣唯一針對視覺、書籍裝幀、出版，從美感拔擢出不同指標性優秀作品，對臺灣出版業相當有貢獻。

評審李明道也認為，集資是代表一種出版模式的革命，以往要仰賴出版社才能一圓出版夢，現在不一定要用傳統方式出版，只要有感人、有力道的想法，仍可以靠自己的方法完成。這是創作者的自主提升，也是今年得獎者告訴我們的一件事，可以帶動一樣有出版夢想的年輕人，很適合給新世代一個方向。

2021第17屆金蝶獎以台灣原創作品為主，競爭激烈。（圖／台北書展基金會 提供）

詩集藝術類廣受青睞

初次擔任金蝶獎評審的鄒駿昇，也同步觀察到，金蝶入圍的作品普遍帶有很濃的藝術性和文學氣息，尤其，詩集或藝術類或獨立出版機制的作品，占的比例不小，而他們的共通點，就是不用太介意普遍的大眾市場，可以更專注於對藝術上的追求和極致。

鄒駿昇指出，這兩年臺灣有越來越多實驗性結構式設計的潮流，因此他並不會用同一套標準去評斷不同屬性的作品，而是會透過圖文、配色和內容的搭配適宜與否，來進行評審。以插畫角度來看，他認為徐至宏《大海的一天》跳脫了傳統繪本制式，是文字和圖像搭配最適宜的一本圖文書；漫畫類的《夜長夢多》在紅黑配色上，就很吸引人，帶有digital又有手感的文字，十足free又很個人；相較之下，《烏龜與假音》故意以咖啡色的文字搭配透光柔軟的版畫，調性就很舒服，是很有溫度的一本書。

獨立出版的完整體現

融合古老鉛字印刷，慢慢用手工打出來的《脊椎之軸》，就吸引了評審林小乙的目光。林小乙認為，沒有人會比作者更在乎文字呈現出來的樣貌和形式，《脊椎之軸》作者在走完1600公里，花了十年，把曾經寫過的再寫回來的過程，卻選擇不印刷，而是把每一個字以物理撞擊的方式呈現出來，「對我來說，這是一本彷彿真實存在，卻又透明不在的書。」林小乙認為，《脊椎之軸》在創意概念、平面設計、製作完整度上，都做了最完整的體現。

排版別忘了呼應內容

曾多次擔任金蝶獎評審的林俊良也觀察到，這幾年參賽作品排版水平的提升，排版技術更趨成熟細膩，不過，樣式化排版內容，也令他不得不憂心：設計師別只重視文字版型的美感，而忽略了與內容的呼應。林俊良指出，觀察「世界最美麗的書」多年，發現國際裝幀趨勢，多著重整本書的編輯裝幀，以及在媒材上，對紙張的應用。儘管國內書籍設計技術純熟，已有相當實力的累積，還是有不少設計師太著力於封面，而忽略了內頁，這是很可惜的事。

「能入圍，基本上在整體的完整性和編排都有一定程度。」林俊良讚揚《百代之過客》，他指出，作者用工筆描繪神獸和街景，捕捉節氣變化和時間的流轉，另類傳達出常民的生活美學，並運用描圖紙、模造紙的交互應用，視覺上從傳統上創新，是裝幀上的小巧思。

金銀銅獎落誰家 12月15日見分曉

第十七屆金蝶獎決選選出13件得獎作品，所有得獎作品將前往德國萊比錫，角逐成為「世界最美麗的書」，並於2021年台北國際書展「書展大賞館」展示。至於13本得獎書中，金銀銅獎究竟獎落誰家？則靜待2020年12月15日的台北國際書展得獎公布記者會揭曉。

2021第十七屆「金蝶獎」 臺灣出版設計大獎_入圍名單

封面設計者／內頁設計者／書名／出版單位

01.吳睿哲、張家榕／張家榕／《無蜜的蜂群》／（啟明出版，2019)

02.李致聞／─／《全球城市玩色計劃台北站》／（滴鴞實業有限公司，2019)

03.林育鋒、徐至宏─／《大海的一天》／（大塊文化，2019）

04.夏宇、洪伊奇／夏宇、洪伊奇／《脊椎之軸》／（不在場工作室，2019）

05.郭一樵／─／《剪紙活：剪紙合作社－台灣剪紙的實驗田野》／（吳耿禎，2019）

06.陳冠儒／陳冠儒／《百代之過客》／（飛柏創意股份有限公司，2019）

07.葉忠宜／賴婉靖／《在地 real local：北投・天母》／（編集者新聞社股份有限公司，2019）

08.葉馨文／葉馨文／《藍色潮間帶 DEEPER BLUE》／（葉馨文，2019）

09.劉銘維／劉銘維／《吳耿禎－篝火合歌》／（尊彩藝術中心，2019）

10.劉銘維(和設計)／─／《小說: 雙城計畫》／（臺北市立美術館，2019）

11.蕭羊希／吳怡葶、蕭羊希／《夜長夢多》／（黑眼睛文化事業有限公司，2019）

12.霧室 彭禹瑞、黃瑞怡／彭禹瑞、黃瑞怡／《烏龜與假音》／（朋 丁 pon ding，2019）

13.霧室 彭禹瑞、黃瑞怡／彭禹瑞、黃瑞怡／《聽聞頌缽：一心敲缽 一心諦聽》／（維摩舍文教事業有限公司，2019）

※備註：順序依「封面設計者」姓氏筆劃排列。