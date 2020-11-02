「活！該如此」文史專家莊永明紀念展　於北市首間古蹟開展！

莊永明先生故居―莊協發．港町文史講亭，即日起至2020年11月29日止，將舉辦「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」紀念特展，於10月31日舉辦開幕發表會與懷舊音樂會。展覽地點是臺北市第一間被指定為古蹟的莊協發雜貨店，展場以莊永明書房呈現，展出莊永明最完整齊全的60多部著作與相關文獻手稿，還有其代表性的收藏品—如明信片、火柴盒、郵票等。雖莊永明曾自嘲這些是「雜貨店級」的東西，但正因為其博雜的庶民化收藏，成就了這位民間史家獨特的研究觀點與視野。

1942年出生於充滿茶香的大稻埕，被公認為臺灣民間史料蒐藏最博雜豐富的台灣文史專家莊永明，於今（2020）年8月辭世。為了讓其一生研究臺灣文史的心血能持續流傳，家屬以「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」為題策劃紀念展，展場外「亭仔腳」的巨幅地圖以大稻埕為歷史舞台，呈現多處「臺灣第一」的紀錄，接著逐漸聚焦在貴德街與莊協發的發展故事，讓觀者宛如踏入時光隧道中，親臨莊永明成長的生活現場。而展場內部原為老雜貨店前廳，則展有莊永明完整的筆耕著作、複刻手稿及其收藏。

書名：《活！該如此：莊永明七十自述》作者：莊永明出版社：遠流出版出版時間：2015年07月29日

莊永明創作領域多元，1980年代開始，他四管齊下，同時撰寫歌謠、歷史與人物、地理與采風、諺語等專欄，後來結集成《台灣第一》、《台灣諺語淺釋》系列、《台灣紀事》、《台北老街》與《台灣歌謠追想曲》等著作。而引領他踏入文壇，則是1979年2月12日李臨秋去世當晚，寫下的〈臨秋花萎望春風〉一文。此篇後投稿給《雄獅美術》雜誌，深獲讀者好評，隨後他受邀撰寫台灣歌謠專欄，因而開始了四十多年的筆耕生涯。這篇具指標性的發表作品，也在現場同步展出。

多位貴賓參加「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」特展。（左起）迪化二〇七博物館館長華安綺、國立臺灣交響樂團副團長林麗如、莊家代表莊樹華女士、台北霞海城隍廟管理人陳文文、中研院臺史所所長許雪姬、遠流出版公司董事長王榮文、建築專家李乾朗。（圖／迪化二〇七博物館 提供）

「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」紀念特展由遠流出版公司、迪化二〇七博物館贊助執行，上週六（10/31）舉行開幕發表會，中研院臺史所所長許雪姬、建築專家李乾朗、遠流出版公司董事長王榮文、迪化二〇七博物館館長華安綺、台北霞海城隍廟管理人陳文文、國立臺灣交響樂團副團長林麗如等人都蒞臨觀展。

中研院臺史所所長許雪姬表示，她是先透過「臺灣第一」的報紙專欄認識莊永明，而她印象深刻的是，當時所做的許多學術研究成果，在莊永明筆下可以一句就點出重點，「這是他厲害的地方」。許雪姬還表示，莊永明未受正統學術訓練，他的史觀是出身於文化底蘊濃郁的大稻埕所自然孕育出來的，這正是他最可貴的地方。憶起與莊永明的過往互動，曾是收藏上的「競爭對手」的建築專家李乾朗說，以前造訪林漢章的古書店時，但凡林漢章說「莊永明有來看過」，他就會開始緊張，深怕一個轉頭，想買的明信片或古書就被買走了。李乾朗說，莊永明對收藏的「痴迷」與「不能自拔」成就了他不同凡響的研究，他在歷史學的地位會被人懷念並肯定的。

展場中的複刻手稿。（圖／遠流出版公司 提供）

回顧遠流出版與莊永明的緣份，始於1976年的《鄉土組曲》。爾後，雙方合作過多部作品，包括《台灣醫療史》、《台灣鳥瞰圖》及三冊《台灣世紀回味》（策劃、合著），以及生前最後個人著作《活！該如此：莊永明七十自述》。遠流出版公司董事長王榮文表示，莊永明是幸福的，他可以專注在興趣上，透過研究故鄉的人事物，將地方的精采故事一一地挖掘出來，這是莊永明對台灣歷史的開拓且是一大貢獻。

莊永明與迪化二〇七博物館的緣分始於2003年台北故事館的開館，陳國慈創辦人開啟台灣以自然人身份認養文化資產的先例，以展覽及教育推廣活動活化老房子，莊永明一路支持、相挺協助，在博物館各式各樣的展覽與活動中都可以看到其身影。館長華安綺說，私底下的莊永明常常前來迪化二〇七博物館分享他的生活樂事，而博物館也因為需要辦展、策展，而常與莊永明討論展覽規劃。華安綺表示，「老師有時會太開心，而將一年後預計的展覽提前在部落格上分享訊息而曝光。」

而自1997年6月開始辦理大稻埕逍遙遊的霞海城隍廟管理人陳文文說，大稻埕逍遙遊的活動因莊永明而精采，他的離開太突然，但活動會持續辦下去。只是陳文文感慨，再也找不到像莊永明這樣的老師了。

NTSO臺灣青年交響樂團弦樂四重奏演出12首懷舊曲目。（圖／迪化二〇七博物館 提供）

開展同時舉辦的「莊永明懷舊音樂會」則由國立臺灣交響樂團贊助執行， NTSO臺灣青年交響樂團弦樂四重奏演出《十八姑娘》、《雨夜花》等12首曲目。為臺灣歌謠著史，是莊永明最初也是最後未竟的志業，他曾說，「我對台灣歌謠的一往情深，根植於從『母語』出發；我寫作的動力，是想留住每一音符所傳唱的人民心聲，不希望歌聲變成瘖啞。」這股熱情，也促成了雙方在2004年合作出版「台灣歌謠」專輯。而自2019年起，國立臺灣交響樂團為建構台灣音樂史，再度邀請莊永明擔任諮詢委員，挑出了120首經常被傳唱、家喻戶曉的歌謠製作專輯。雖然莊永明已辭世，但國立臺灣交響樂團表示，仍會將專輯完成，讓莊永明為臺灣歌謠立言的心血得以延續。

展覽訊息

活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影 特展

展覽日期：即日起至2020年11月29日

開放時間：週一至週五 13:00-17:00; 週六、週日及國定假日10:00-17:00

展出地點：莊協發．港町文史講亭 (台北市西寧北路86巷16號;貴德街53號)