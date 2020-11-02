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臺史博典藏網改版上線！看見臺灣歷史記憶與典藏

聯合新聞網 / 國立臺灣歷史博物館
典藏文物3D微展示。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）
典藏文物3D微展示。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱「臺史博」）為因應網際網路的發展與後疫情時代的影響，今（109）年10月典藏網全新改版上線，提供便利的多元檢索服務，讓民眾可以遠端使用博物館的資源接觸藏品，積累的典藏經驗與各項行動成果也公開在典藏網供大眾瀏覽。11月7、8日兩天將舉辦市集，民眾不僅可近距離看見3D文物展示，還有闖關活動，玩樂中體驗修復與瞭解更多文物的故事。

臺史博收存在地人民的生活記憶，典藏逾13萬件藏品，涵括臺灣歷史文化演變的物質證據、反映臺灣人生活樣貌的物件，以及呈現多元族群、多元文化的文物史料等。目前藏品資料數位化程度達99.9%、資料公開率達87.91%，同步公開於臺史博典藏網、文化部典藏網、國家文化記憶庫、政府資料開放平臺。

過去民眾線上檢索僅能見到2D的平面圖像資料，臺史博近年來致力於將文物透過3D技術掃描，在網站中規劃3D數位化專區，讓民眾可以在線上720度翻轉瀏覽藏品。除了瀏覽外，Open Data專區（開放資料專區）也分享典藏數位應用成果，供各界下載利用。

為落實博物館社會實踐，臺史博不藏私，除了出版《瘋文物–這樣保存舊對了》，宣導居家文物保存的觀念外，也積極提供各界典藏專業技術諮詢與服務，協助地方文化資產搶救及地方文化館文物保存維護諮詢等服務。臺史博不斷思考如何透過典藏回應社會議題，當COVID-19疫情發生當下，立即啟動蒐藏COVID-19疫情相關物件行動，展開「當代蒐藏」。這些行動成果也都公開在典藏網各專區內與社會大眾共享。

再製館藏古早榨汁機。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）
再製館藏古早榨汁機。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

臺史博典藏透過各式線上線下活動，邀請社會大眾親近與共享博物館典藏資源。新上線的典藏網不僅將典藏知能與各界共享，也進行知識轉譯並且於學習平臺內規劃「快問快答臺灣通」闖關遊戲，歡迎前往 典藏網瀏覽，隨時隨地打開藏寶大門，悠遊臺灣歷史記憶寶庫。11月7、8日兩天臺史博舉辦市集活動，現場有典藏文物3D微展示，並且安排修復師指導民眾體驗除膠作業、館藏復刻古早榨汁等體驗活動。市集及各項活動時間詳情請上臺史博臉書查詢。


臺史博 文物 疫情 博物館

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