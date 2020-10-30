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2020台灣法語譯者協會─法國巴黎銀行翻譯獎 公布入圍名單！

聯合新聞網 / 讀.書.人
2020年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】入圍譯作。（圖／台灣法語譯者協會　提供）
2020年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】入圍譯作。（圖／台灣法語譯者協會　提供）

台灣法語譯者協會昨（29）日公布2020年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】入圍名單：

台灣法語譯者協會主辦的【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】（Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS）由法國巴黎銀行（BNP PARIBAS）獨家冠名贊助。評選類別分為文學類（Fiction）及非文學類（Non-Fiction），兩種類別輪流舉行。報名資格修訂為報名起始日前二年間出版譯作。每屆設置首獎一名：由譯者獨得獎金五萬元、得獎證書及「水顏木房」魏榮明總監特製的獎座一座。

文學類迎來第五屆　譯作品質年年上升

今年文學類（Fiction）的徵件包含過去兩年出版的作品，報名件數相比以往有顯著成長。評審團由台灣法語譯者協會之三位會內專家所組成，分別為專業法語譯者的范兆延先生、現任文化大學法文系系主任黃馨逸女士以及台灣法語譯者協會創會理事長吳錫德教授。初選階段的評定首先檢視譯作是否忠實呈現原文，接著再討論中文譯文之達與雅。三位評審都先對所有報名作品經過兩週的審閱與評分，最後再共聚一堂進行最終的綜合討論，自今年符合報名資格的十九件參賽作品中，選出至多五位入圍譯者及翻譯作品。

針對本屆翻譯獎報名譯作，三位評審一致表示水準提升，新進譯者的表現值得肯定。評審吳錫德表示：「整體而言，年度譯書法文程度暨中文表達皆可圈可點，譯者群老中青皆有，題材也相當廣被。重譯本佔三分之一，當代新作選書新穎多樣。」

三位評審與入圍譯作合影（左起）范兆延先生、吳錫德先生、黃馨逸女士。（圖／台灣法語譯者協會　提供）
三位評審與入圍譯作合影（左起）范兆延先生、吳錫德先生、黃馨逸女士。（圖／台灣法語譯者協會　提供）

三位評審經過詳細討論後，選出入圍的五本作品。

首先是譯自阿爾及利亞法語作家卡梅．答悟得（Kamel Daoud）的書籍《吞吃女人的畫家》。譯者陳文瑤「細膩且忠實地傳譯出原文中精雕細琢的字句與氛圍，對於原著中的文化背景掌握的很精準。愛、慾描寫的段落也翻譯得既妥切又優雅。」黃馨逸評審如此評道。

2018年曾入圍的譯者許雅雯女士，今年再次以儒勒．凡爾納（Jules Gabriel Verne）的作品《海底兩萬里》獲得青睞，評審范兆延表示：「一百五十歲的科幻小說在這二十一世紀的新譯本中全然不顯老態，足見譯者古為今用的翻譯火候。」

值得注意的是，今年有兩部法國當代暢銷作家作品入圍，分別是周桂音女士翻譯之《作家的祕密生活》以及長期譯介吉爾．勒賈帝尼耶（Gilles Legardinier）作品的譯者武忠森帶來的《今天也要好好活》。前者通順洗鍊，後者活潑精準，兩位譯者無論是在法文理解，或是中文表達，皆有超群的表現。

最後是本次體裁最特別的入選作品，陳郁雯女士所譯之《貓的痴情辭典》（作者：斐德列克・威圖Frédéric Vitoux）。譯者以通順精準的中文忠實地呈現原作，本次評審團主席吳錫德教授更以「傳神」二字評之。

2020年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】決選評審團將由五位會內、會外專家學者組成；在兩個月的詳細審閱後，於2021年1月上旬進行決選會議，選出獲獎者。頒獎典禮則將於2021年1月底台北國際書展法國館隆重舉行。

2015年開辦的【台灣法語譯者協會翻譯獎】已邁入第六年，成果豐碩。文學類譯作翻譯獎今年已來到第五屆，此外分別於2017、2019年舉辦人文社會科學類及非文學類譯作翻譯獎。此獎除獲得國內譯者、出版人與讀者之肯定，法國在台協會及法國巴黎銀行台北分行更是鼎力支持。評選結果獲國內媒體報導，亦年年登上法國出版專業媒體「圖書週報」（Livres Hebdo）及「法國文學翻譯協會」（ATLF）會訊。

2020年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】徵選對象須由法文原著翻譯為中文，並由政府機關(構)、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、公（協）會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證，出版日期需為2018年8月1日至2020年7月31日之間（依照中華民國國家圖書館預行編目刊載日期為準）。


（圖／台灣法語譯者協會　提供）
（圖／台灣法語譯者協會　提供）

台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎

2015年開辦的【台灣法語譯者協會翻譯獎】已邁入第五年，成果豐碩。除了首三年的文學類譯作翻譯獎之外，2017更增加人文社會科學類譯作翻譯獎。此獎除獲得國內譯者、出版人與讀者之肯定，法國在台協會及法國巴黎銀行台北分行更是鼎力支持。評選結果獲國內媒體報導，亦年年登上法國出版專業媒體「圖書週報」（Livres Hebdo）及「法國文學翻譯協會」（ATLF）會訊。

2019年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】徵選對象須由法文原著翻譯為中文，並由政府機（構）、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、公（協）會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證，出版日期需為2017年8月1日至2019年7月31日之間（依照中華民國國家圖書館預行編目刊載日期為準）。


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