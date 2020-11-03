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設計人畢製秘辛大公開！《書上設計展2020》看見臺灣創意起源！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《書上設計展2020》 編輯：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日
書名：《書上設計展2020》
編輯：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2020年10月31日

　　「畢業設計」（或稱為畢業製作、畢業專題）是每個設計人晉升設計師的必經過程，但正因行之有年，如何找到別於以往的切入點，彰顯個人特長、呈現自己的觀點，其實很不容易。尤其2020年因為疫情之故，改以線上展為主，放眼2021年策展趨勢，實體展跟線上展都不能偏廢。由尼普利編輯室企劃的設計人首選年鑑《書上設計展2020》在10月底上市，一次為準設計人們，解決選系前、就學中、畢業後的疑難雜症與靈感。

　　有鑑於繁忙的生活，尼普利編輯室企劃跨足出版，希望透過打造俯拾即是的感動，幫助準設計人們遇見更多創意的形式，以及著眼於能提供創作者有個發光發亮的舞台，更提供忙碌的現代人快速飽覽新銳思維的基地。自2016年起，連續五年出版《書上設計展》系列書，雖然市面上也有各形各色的國外設計年鑑，但《書上設計展2020》跨獎項（包含德國紅點、金點新秀、新一代後浪賞、放視大賞、青春設計節、A+創意季……）、跨校系、跨類別，是首本聚焦在臺灣畢業設計的年鑑，而書中作品剖析，不光呈現的最終結果，更有過程遭遇的困境與解套、重新的回顧及反思、乃至作品現狀的發展跟未來展望。畢製，不是讓自己畢業的製作，是學校與社會的橋樑，串起未來人生的媒介。

〈山迴行〉透過插畫創作、書冊與影像，呈現登山入嶺後，對征服與降服的反思。設計團隊－崑山科技大學 視覺傳達設計系：陳玟利、吳承泓、洪家榮、葉昕盈、吳柏翰、楊程皓（圖／尼普利　提供）
〈山迴行〉透過插畫創作、書冊與影像，呈現登山入嶺後，對征服與降服的反思。
設計團隊－崑山科技大學 視覺傳達設計系：陳玟利、吳承泓、洪家榮、葉昕盈、吳柏翰、楊程皓
（圖／尼普利　提供）

〈川嶋行旅〉臺灣在地主題觀光車票視覺設計。設計團隊－南臺科技大學 視覺傳達設計系 商業設計組：翁瑞宏、王雅苓、侯又寧、曹芳瑀（圖／尼普利　提供）
〈川嶋行旅〉臺灣在地主題觀光車票視覺設計。
設計團隊－南臺科技大學 視覺傳達設計系 商業設計組：翁瑞宏、王雅苓、侯又寧、曹芳瑀
（圖／尼普利　提供）

〈TISSUE36〉注重產品機能性，從生活情境，針對面紙盒設計了三十六款盒型。設計團隊－國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系：柳佳妘、王淳貞、郭亮延（圖／尼普利　提供）
〈TISSUE36〉注重產品機能性，從生活情境，針對面紙盒設計了三十六款盒型。
設計團隊－國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系：柳佳妘、王淳貞、郭亮延
（圖／尼普利　提供）

　　《書上設計展2020》站在設計師養成前、熟成期、獨立後等不同階段出發，為培養具觀點、不一樣的設計人而生。如果你正陷在畢業設計裡，找不到出路；還是面對設計的選擇，自己也還不是這麼確定；甚至在社會現實的磨難下，開始懷疑起人生，抑或對設計神秘領域充滿好奇與想像。不管身處在什麼階段，《書上設計展2020》裡有專門給設計人的行動哲學！更多的行動處方可至下方「尼普利」官方臉書粉絲專頁貼文查閱。


疫情 紅點設計獎

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