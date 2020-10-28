武俠名著再現！獨抱樓主《璧玉弓》與宴平樂《六合槍》電子書今上市！

華星娛樂策畫、出版的「武俠：經典與新銳」計畫作品《璧玉弓》、《六合槍》，將於今日起（10/28），於各大電子書平台：博客來書城、Google Play圖書、Apple Books、讀墨Readmoo、udn 讀書吧、讀冊生活、Pubu電子書城、台灣漫讀BookWalker 上市，讓喜歡閱讀武俠小說的讀者們，能透過這次的數位出版計畫，看見超越一甲子的武俠經典《璧玉弓》以及文學首獎《六合槍》的文字魅力。

楊昌年家中僅存一套於1960年首次出版的《璧玉弓》，此出版品現已絕版。（圖／華星娛樂提供）

《璧玉弓》於1960年首次出版，作者楊昌年教授（筆名：獨抱樓主）與臺灣武壇三劍客（臥龍生、司馬翎、諸葛青雲）齊名，寫作風格獨特，評論家讚譽文風：「寫情寫欲之活色生香，堪稱獨步」。《台灣武俠小說發展史》將獨抱樓主列為臺灣武俠二十大名家之一。

《璧玉弓》描述江湖七大宗派之一的綠弓派傳人鞏青麟，十歲時父母與惡賊劉夏光之過節需作了斷，父母拼死掩護青麟帶著傳家寶璧玉弓出逃後雙雙斃命，青麟誓報父母血海深仇，決心登上險峻的雁蕩峰頂，尋找雁湖老人拜師。十年嚴酷練功後，青麟受雁湖老人吩咐，下山幫助雁湖老人好友--魚服幫幫主風雲翁，青麟也暗自打聽殺親仇人劉夏光的蹤跡......踏上報仇之旅。初出江湖的青麟與七大門派與七位各具不同性格的紅顏知己展開了曲折離奇的故事。

書名：《璧玉弓（上）》、《璧玉弓（中）》、《璧玉弓（下）》作者：獨抱樓主（楊昌年） 出版社：華星娛樂 出版時間：2020年10月28日

華星娛樂專案負責人薛美文表示：「《璧玉弓》絕版多時，作者楊老師家裡也僅存一套，非常珍貴。加上當時使用鉛字活版印刷，並沒有留下文字檔，我們土法煉鋼，全冊100多萬字，先數位掃描再人工逐一對照打字輸入、進行排版。現在回想起真是大工程。但楊老師的作品成功再版，鉅著能再次被讀者看見，真的很感動。」而，現年90歲的作者楊昌年也表示：「能看到《璧玉弓》再版，也算是圓了一個夢。」而本次數位出版的《璧玉弓》電子書更是一次將全冊36集、百萬多字的經典名著，拆分為上、中、下三冊，三冊同日上市，讀者不必苦等更新，還能滿足武俠迷想要一次暢讀精彩小說的閱讀體驗！

武俠經典《璧玉弓》作家（圖左）楊昌年（筆名：獨抱樓主），另外一位則是新生代武俠小說家（圖右）宴平樂。（圖／華星娛樂提供）

另一部《六合槍》則是去年自682部作品中脫穎而出，獲「兩岸青年網路文學大賽」首獎作品。作者宴平樂為備受注目的新生代小說家，文風以奇幻、玄幻風格的輕小說為大宗並多次榮登暢銷榜作家，題材廣泛多元，去年出版了勵志作品《與媽祖有約》廣受好評。

書名：《與媽祖有約：每位遶境者背後，都有個約定的故事；每年的徒步之旅，都是一堂心靈成長課》作者：宴平樂 出版社：采實文化 出版時間：2019年03月28日

《六合槍》故事可媲美《一代宗師》，講俠義與愛情如何兩全。男主角李初行，為使六合槍的奇才，因師傅周天昊收到軍閥陳道霖的信，舉薦這個徒弟前往天津小站，而李初行一到天津小站之后就展現了過人的身手折服陳道霖，隨後陳道霖得知源順鏢局總標頭王正義護送安書維到軍台，安書維身上的密函事關朝野，因此派李初行前往方家莊攔截王正義的鏢車，李初行出手狠辣，卻沒想到坐在鏢車裡面的並不是安書維，而是王正義的女兒，王語喬，結果王語喬被李初行打成重傷，李初行憶起不堪的過往，驚慌失措之下馬上帶著王語喬四處奔走，希望將她救出鬼門關......

「武俠：經典與新銳」計畫獲文化部109年輔導數位出版產業發展補助，華星娛樂特別邀請金獎水墨漫畫家葉羽桐繪製書封，透過葉羽桐細膩與獨特的水墨渲染技法，成功詮釋武俠精神及武器-璧玉寶弓與六合大槍的精彩神韻，讓讀者能從視覺即可能聯想到小說。

華星娛樂將於11月舉辦「武俠經典與新銳交流」講座，邀請兩位作者與國內著名武俠小說研究家林保淳教授，來場跨世代的武俠講座對談，從武俠小說的歷史背景到兩位作者的精彩創作歷程，身為武俠迷的讀者朋友們千萬不能錯過！

（圖／華星娛樂提供）

武俠經典與新銳交流 講座

●主講者：作家楊昌年、宴平樂

●主持人：林保淳 教授

●時間：2020/11/20 (五) 14:20~16:20

●地點：國立臺灣師範大學文學院勤七樓語文視聽教室（台北市和平東路一段162號）

●瞭解更多：免費報名立即查詢