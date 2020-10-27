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「國民姑姑」海裕芬出首本料理書 分享廚藝與人生小祕密！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《我一個人，餓了！：40篇飲食記憶×40道美味料理，國民姑姑暖胃療心上菜啦》 作者： 海裕芬 出版社：山岳文化／日月文化 出版時間：2020年11月05日
書名：《我一個人，餓了！：40篇飲食記憶×40道美味料理，國民姑姑暖胃療心上菜啦》
作者： 海裕芬
出版社：山岳文化／日月文化
出版時間：2020年11月05日

以《娛樂新聞》主持起家，因演出《花甲男孩轉大人》人稱「國民姑姑」、跨足演員並屢獲肯定的海裕芬，終於出食譜書了！被演藝圈好友頻頻飢渴點菜的神手廚娘海裕芬，曾在拍攝電影時大手料理劇組200人份滷味、一小時內端出十二菜一湯，並以好手藝收服演藝圈各女神的心與胃，包含逝世藝人小鬼生前也曾說過：「最愛姐(海裕芬)的滷味」。經過漫長時間的細磨慢熬，她第一本食譜書《我一個人，餓了！》今日（10/27）開始預購，本書將於11月5日正式暖心上市，一展「國民姑姑」的好廚藝！

一個人獨食，難嗎？

特別選在光棍11月上市第一本食譜書，「『我一個人，餓了！』是經常出現在腦海中的OS，這就是我日常的生活狀態。不是刻意孤僻，而是想在好餓時，盡興任性地想吃什麼，就吃什麼！」不是故意曬孤獨，而是想告訴現今各位單身男女「一個人，也該好好對待自己！」下班後打開瓦斯爐，做一頓美味的晚餐，療癒一整日的疲勞，明天再出發！

一個人吃飯，難嗎？海裕芬說：「一個人吃飯，不難，難的是忘了好好享受自己獨處的時刻。」書中以「一個人好好吃飯」為主軸，從五種料理方式出發，突顯一個人吃飯的小份量和便利性，讓每個獨食者都能好好照顧自己，好好吃一頓飯

「國民姑姑牌」的紅燒肉，讓人食指大動。(圖／翻攝自Facebook帳號「海芬的大明星小跟班」貼文)
「國民姑姑牌」的紅燒肉，讓人食指大動。(圖／翻攝自Facebook帳號「海芬的大明星小跟班」貼文)

美味菜餚佐心情故事，療癒上桌！

海裕芬不只寫料理，也寫料理中蘊藏的故事及情感，大方分享人生很多特別的小祕密。這一次，她端出四十道美味菜餚，佐以四十篇飲食記憶，有懷念童年時光的美好小吃×蒸高麗菜肉捲、有神廚奶奶的拿手菜×粉蒸香蒜五花肉、半夜配酒的宵夜小酌×香辣炒雙鮮、可以跟曖昧對象吃很久×紅燒肥腸煲、充滿度假歡樂的美味×海鮮香辣燉飯、難忘甜甜的初戀香味×季節水果薄脆煎餅、最能代表爆炸2020年的料理×炸蝦球……每道美味料理，都蘊藏著海裕芬一段豐盛的記憶，藉由她的美好手藝、真摯動人的敘事文字，呈現一道道療心菜色，邀請讀者一起下廚料理，享受一個人吃飯的豐盛滿足，讓心與胃都得到款待。


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