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蔣勳13年暢銷傳奇《孤獨六講》 華文世界破50萬冊紀念版上市！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《孤獨六講【暢銷紀念版】附贈蔣勳手寫書籤》 作者：蔣勳 出版社：聯合文學 出版時間：2020年10月21日
書名：《孤獨六講【暢銷紀念版】附贈蔣勳手寫書籤》
作者：蔣勳
出版社：聯合文學
出版時間：2020年10月21日

蔣勳：「孤獨是跟自己在一起」

蔣勳手寫特製質感書籤搶先看！（圖／聯合文學　提供）
蔣勳手寫特製質感書籤搶先看！（圖／聯合文學　提供）

蔣勳《孤獨六講》在2007年初版，已於華文世界暢銷突破50萬冊，今年歲末聯合文學《孤獨六講【暢銷紀念版】》新裝上市，這次出版新裝不僅附上蔣勳老師手寫【孤獨是跟自己在一起】的特製質感書籤，並收錄蔣勳主講「何謂孤獨」，掃描QRcode即可聆聽完整版內容，書中探討他觀察到六種不同「孤獨」狀態，以及狀態中自處心境與涵義，不僅是蔣勳迷必收藏的經典好書，更是現代人必須面對與提升的生命問題。

蔣勳的《孤獨六講》深入討論六種存在於當代社會的孤獨議題，包含「情慾孤獨」、「語言孤獨」、「倫理孤獨」、「暴力孤獨」、「革命孤獨」、「思維孤獨」，也有一個核心概念：孤獨沒有什麼不好，孤獨其實也並不可怕，是這些孤獨造就了社會裡「特立獨行」的個體，他們不因群體價值而妥協、誠實地面對自己的孤獨，而給予社會創發新意的可能。

因此如何能自在與「孤獨」相處，把握「孤獨」的時光，並在喧擾紛雜的人群中出走，遇見真正自己，這是將是每一位現代人，不可逃避且輕忽不得的重要課題。而你將能從《孤獨六講》這本優質讀物的字裡行間，感受他文學底蘊、生活美感細膩觀察與人生大智慧。



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