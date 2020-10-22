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【創藝基地】葉門、文生聯合畫展──藝聚 月底開展！
「讀創故事」平台內，擅長發表圖文兼備創作的原創作家「文生」再次交出亮眼畫作展成績單！與好友葉門（本名：葉原誠）聯合辦展「藝聚──葉門、文生聯合個展：玩三彩」，免費畫展將於十月卅日高雄市立社會教育館展出，廣邀藝文同好入場參觀。
本次畫展作品著重展出以「油彩」、「粉彩」和「水彩」的三種不同媒材進行創作。聯展畫家之一的葉門秉持以宏觀的立場來詮釋「人生的歷練」創作理念，包含生活、旅途等紀錄，進行一系列成果展出。作品細膩精巧、寫實磅礡，觸動人心。
另一位，有多次辦展經驗的文生，這次作品主要圍繞在「探討精神性於現代人類社會的位置」，畫作多半是他對世界的觀察與自我詮釋，或曖昧朦朧，或確切記憶片段，期待在寫意的創作中能提供現代人一個靈魂的出口、一個稍作休憩的媒介，進而稍微體會一下關於「冥想」和「放鬆」的虛快感。
歡迎熱愛創作與喜愛藝文的朋友，免費入場參觀。
藝聚──葉門、文生聯合個展：玩三彩
●展出時間：2020年10月30日（五）至11月10日（二）
●展出地點：高雄市立社會教育館（高雄市小港區學府路115號 二樓展示廳）
●開幕典禮：2020 10/31 （六） 14：00
●更多展訊：週一至週日 09 : 00-17：00，休息時間:每日12:00~14:00(休息時間不開放參觀)
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