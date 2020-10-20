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金曲歌王青峰首登文學雜誌封面！兩萬字長訪深掘「峰」式創作秘辛

聯合新聞網 / 讀.書.人
2020金曲歌王吳青峰首登文學雜誌！（圖／《聯合文學》雜誌提供）
2020金曲歌王吳青峰首登文學雜誌！（圖／《聯合文學》雜誌提供）

青峰首度登上文學雜誌，以超過兩萬字的長訪談，揭開他文學式創作風格的起源。這也是有36年歷史的文學雜誌《聯合文學》首次以華人歌詞創作者為主題，深入探究青峰作品的詩意魅力與文學概念來自何方。

剛拿下金曲獎最佳國語男歌手的青峰，已有歌詞創作超過250首，是當代華人樂壇最重要的歌詞創作者之一。《聯合文學》雜誌曾以鮑布．狄倫、Mr. Children為主題探究其歌詞學，卻是第一次以華人創作者為主題，《聯合文學》雜誌分析，青峰歌詞創作經常出入古今中外文學文本，同時擅長現代詩創作技術，詞句飽含濃烈詩意，已成為學院中文學修辭的範本，和國文課堂上的研究對象。青峰將文學輕巧運用於朗朗上口歌詞之美學手法，突出抒情風格，斷句與腔調的奇殊，意象精鍊皆獨樹一幟，不僅觸動了廣大流行音樂愛好者，更是眾多文青與當代年輕詩人鍾愛的作品。

《聯合文學》雜誌11月號433期封面-白光歌夢版。（圖／《聯合文學》雜誌提供）
《聯合文學》雜誌11月號433期封面-白光歌夢版。（圖／《聯合文學》雜誌提供）

青峰與《聯合文學》雜誌團隊此次以兩天一夜的文學式深入談話，探究他那令人難以捉摸的歌詞裡的詩意與質地究竟是怎麼回事？在青峰就讀中文系時曾教過他的清大台文所教授、詩評家李癸雲，在訪談共處的時間以文學為探照燈，設法打開他的創作之心，如青峰在受訪中所形容，那裡可能是一片繁華之後的廢墟，也可能已悄悄地自動療傷癒合。

本次《聯合文學》雜誌的青峰專輯，包括超過兩萬字的青峰長訪談內容，以及青峰IG快問答、青峰文藝品味列表、並特邀十二位當紅年輕詩人分析青峰十二首歌詞創作：1. 湖南蟲〈B面第一首〉2. 林餘佐〈是我的海〉3. 王姿雯〈藍眼睛〉4. 楊智傑〈空氣中的視聽與幻覺〉5. 許玄妮〈無眠〉6. 陳延禎〈飛魚〉7. 夏夏〈回音收集員〉8. 陳昭淵〈你心裡最後一個〉9. 李蘋芬〈白日出沒的月球〉10. 楊瀅靜〈窺〉11. 吳岱穎〈他舉起右手點名〉12. 郭哲佑〈水仙花之死〉，再加上專訪青峰的探班好友徐千秀、王小苗、陳珊妮，呈現完整而獨特的青峰。同時，《聯合文學》雜誌製作雙封面供讀者珍藏，更推出前折口外翻式豪華版封面，一張開來，就擁有雙倍的青峰，創造文學使彼此相遇的美好意義。

《聯合文學》雜誌11月號433期封面-暮色詩心版。（圖／《聯合文學》雜誌提供）
《聯合文學》雜誌11月號433期封面-暮色詩心版。（圖／《聯合文學》雜誌提供）

《聯合文學》雜誌的青峰專輯，將於11月2日(一)正式出刊，10月20日(二)凌晨零時起在網路書店預購開跑，博客來網書獨家優惠兩款封面一次珍藏合購85折。

《聯合文學》雜誌網址：https://linkingunitas.com/UNe1S01433


聯合文學 詩人 清大 文青 吳青峰

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