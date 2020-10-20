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蝕物鏈採集獵奇聲響 用聽覺反思食安議題

中央社 / 台北19日電
魔幻聲音劇場「蝕物鏈」以食安議題為主軸，參觀者將藉由置身不同聽覺環境，聆聽不同視角切入的各自表述，如受害者、食物商、運售商甚至是魚、豬等物種自身觀點。（國家兩廳院提供） 中央社
魔幻聲音劇場「蝕物鏈」以食安議題為主軸，參觀者將藉由置身不同聽覺環境，聆聽不同視角切入的各自表述，如受害者、食物商、運售商甚至是魚、豬等物種自身觀點。（國家兩廳院提供） 中央社

導演陳彥斌受兩廳院委託創作，與C-LAB台灣聲響實驗室合作，建構無人演出的魔幻聲音劇場「蝕物鏈」，甚至蒐集切肉瞬間等各式獵奇聲響，並盼用聽覺揭開食安議題的反思。

陳彥斌以民眾容易淡忘的食安議題為主軸，從一則「油魚」所引發的中毒事件開始，透過各種聲音討論政治、經濟、生態等錯綜複雜的關係，包含食品加工處理、商業價值等議題。在這宛如食物鏈不斷循環的過程中，陳彥斌把聲音做為鏈結之一，讓觀眾參與其中。

「蝕物鏈」Outbreak聲音劇場由4個展場組成，參加者將藉由置身不同聽覺環境，包含全黑沉浸式聽覺空間、辦案現場等，聆聽不同視角切入的各自表述，如受害者、食物商、運售商甚至是魚、豬等物種自身觀點。

陳彥斌表示，人類一直決定他人的生命，做為轉換買賣與應用的價值，而「蝕物鏈」不單只是探討他者做為生態的時候。

他認為，人很習慣把價值複製在別人身上，就像食物鏈一樣，所以才會以Outbreak取英文名字，「當一件事件爆發出來的時候，整個生態的影響將會是環環相扣」。

「蝕物鏈」特別運用空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）的台灣聲響實驗室與法國聲響與音樂研究統合中心（IRCAM），兩者合作引進的最新技術Ambisonics聲響科技和裝置。音樂設計者陳家輝說，Ambisonics具有49個聲道，如同聲音版VR，能以3D環場音效還原接近耳朵感受的真實聲音，也讓藝術家有更多創作可能性。

在「蝕物鏈」中，除了新科北影影帝莫子儀、金曲獎得主余佩真等演員參與的聲音表現外，陳彥斌也採集如熊貓、螞蟻、頭髮、受精卵、羊水內胎盤等獵奇聲響，甚至是肉被切開的瞬間、人被枕頭悶死的瞬間等各種死亡之聲。

陳彥斌在田調時發現人類死亡後，聽覺是倒數第二個離開的感官，「死亡是慢慢把感官剝奪的過程，在這個作品中我們用死亡開場，但一直讓觀眾處於死前的倒數第二個感官，那時人類的聽覺被擴張，將會非常敏銳」，他希望民眾藉由作品反思自我存在萬物中的位置。

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