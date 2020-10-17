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文學解封！文協99週年 臺文館慶生活動不斷

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
文化部長李永得（右）贈授文物捐贈感謝狀予前輩作家、二七部隊長鍾逸仁先生（圖／國立臺灣文學館提供）
文化部長李永得（右）贈授文物捐贈感謝狀予前輩作家、二七部隊長鍾逸仁先生（圖／國立臺灣文學館提供）

2020年臺灣文學館17週年館慶適逢臺灣文化協會成立99週年紀念，臺文館特別推出「文學解封‧文協九九」系列活動。出生於臺灣文化協會成立當年，現年99歲高齡的前輩作家、二七部隊長鍾逸人，特地出席將其文學手稿捐贈臺文館典藏，還有林嘉義、林章峯、呂佩玉、黃振南、石婉舜等捐贈者，館方也贈授文物捐贈感謝狀，以感念他們無私的捐贈。

文化部長李永得表示，感念先賢們的努力，在近百年前的10月17日發起成立臺灣文化協會，才能建立起今日的臺灣文化主體及文化多元風貌。而今日同時也是臺灣文學館17歲的生日，感謝捐贈者將見證、記錄著臺灣歷史的文物無私的捐贈，這些文物不只會以國家的力量妥善保存、研究、策展，文化部也將結合民間的力量，在明年臺灣文化協會100年時，呈現最精彩的策劃，期許大家承襲文協的精神，「追求自由，永不停息」。

臺南市長黃偉哲致詞表示，感謝捐贈者對臺灣的貢獻，並祝有著深刻歷史背景的前臺南州廳，走過17年的臺灣文學館生日快樂。捐贈者中，在文協創立的1921年出生，一生與文化運動及臺灣史的變動共存的鍾逸人特別出席致詞，他此次捐贈自傳性小說，如《火的刻痕：辛酸六十年》等作的手稿，以及書信及照片等。他向在場觀眾介紹臺灣文化協會歷史，並認為臺文館選在這個日子作為開館是很有意義的事。

日治時期跨越戰後的臺灣劇作家、導演林摶秋的多項重要戲劇、電影劇本手稿，由哲嗣林嘉義代表捐贈，他感謝文化部與開拓林摶秋研究的學者石婉舜對文物的重視。父親為日治時期詩人呂左淇的呂佩玉說，這段捐贈過程中，在父親的文字、詩詞中重新認識了他，感謝在家人心中種下溫暖種子的臺文館及政府對文化的重視。

臺文館慶生活動不斷，館內外都熱鬧（圖／國立臺灣文學館提供）
臺文館慶生活動不斷，館內外都熱鬧（圖／國立臺灣文學館提供）

「文學解封‧文協九九」系列活動，由捐贈感謝儀式揭開序幕，中午則開放民眾在文青市集逛攤，60餘攤商擺設至晚上8時30分，臺文館也延長開館至晚上9時。下午館內「樂動金光閃鑠演唱會」邀請社區及部落長者分別帶來閩南的鼓舞樂動、演唱1929年文協時期蔡培火創作的社運歌〈咱臺灣〉及排灣族的古調吟唱，館外則有「府城仙怪奇幻遊行」與蚊子電影院。一系列的豐富活動，為2020年受困於新冠疫情的社會，帶來另類解封的文化參與。

文物 文化部 嘉義 日治時期 臺南 國立臺灣文學館

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