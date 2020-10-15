臺史博結合歷史與漫畫　Cosplay大賽本週六登場

臺史博將於本週六（10/17）舉辦Cosplay大賽，34組參賽者於舞台上詮釋最愛的角色，展示精心製作的服裝與道具，最後將選出比賽的前三名及最佳服裝獎，總獎金達7萬元。當天園區還有漫畫家講座、動漫歌曲表演、動漫及品牌市集等有趣活動，邀請對Cosplay感興趣的民眾到場為參賽者們加油。

迷你攝影棚、漫畫家簽名會與動漫市集，與民同樂！

「少女X歷史Cosplay大賽」延續臺史博去年漫畫特展『青春愛戀：少女漫畫在臺灣特展』精神，以【少女漫畫角色組】主題之一，讓特展中的少女心能夠以另一種形式在舞台上展現。另一主題為結合歷史與漫畫，以【臺灣歷史主題動漫遊戲角色組】邀請參賽者提出臺灣歷史中的角色。此次競賽相較一般Cospaly活動難度更高，須經書面初審後始能進入決賽。通過初審共有34組參賽者脫穎而出，進入決賽的參賽者將於舞台上以表演形式詮釋角色。此外，特別邀請國內知名少女漫畫家游素蘭，以及擅長以古典華麗風格營造魔幻世界的漫畫插畫家致怡+ZEI+，與大家一起分享漫畫的創作歷程。

現場還有超過70攤內容豐富的市集，包含獨立漫畫創作、女僕咖啡、似顏繪及同人創作等攤位，而位於雲牆下方的光電派對則有種類多元的美食、手創品及伴手禮攤位，以及引發熱烈迴響的「VR吧！時空旅人─臺史博VR體驗列車」也將在COSPLAY動漫市集靠站，除了原本推出的四檔精彩的VR展覽，全新拍攝完工的「臺史博典藏庫房探秘」也將首度曝光，邀請您和列車長一起走進臺史博幕後秘辛，園區同時也開放野餐，是秋日午後與親朋好友相約的好去處。

Cosplay比賽當天還有VR體驗活動，首度曝光的「臺史博典藏庫房探秘」邀請民眾前往體驗（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

臺史博代理館長楊仙妃表示，Cosplay並非只是單純裝扮，而是以行動展演創作參與漫畫作品，臺史博作為國家漫畫博物館以軟帶硬的籌畫者，透過此次競賽強化漫畫社群與臺灣歷史的對話，以多元視角及感官體驗紀錄當代漫畫文化。此外，為籌辦國家漫畫博物館而成立的籌備小隊也在現場提供迷你攝影棚、復古服裝、以及豐富小道具，讓民眾體驗簡易版的Cosplay行動。

臺史博「少女X歷史Cosplay決賽日」活動在10月17日上午11點至下午6點，提醒前來活動現場的觀眾務必要戴口罩，現場實施量體溫與實名制。

各項活動時間、詳細內容與即時資訊，歡迎查詢臺史博官網及官方臉書