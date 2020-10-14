國際拍賣網出現疑台南大天后宮方爐 廟方：待查

國際拍賣網Bonhams出現一只疑似台南市中西區祀典大天后宮青銅鼎式方爐，逢甲大學歷史與文物研究所教授李建緯已發表在臉書，但大天后宮不確定方爐是否曾屬廟方，有待查證。

李建緯在臉書（facebook）發表Bonhams正以4萬英磅至6萬英鎊（約新台幣150萬元至225萬元）拍賣一只疑似台南市祀典大天后宮青銅鼎式方爐的訊息；李建緯也願意和大天后宮商討如何確認這只方爐。

Bonhams資料顯示，這只方爐是倫敦古董商WhiteAllom & Co（標籤）的Harold Hyam Wingate（1901年至1979年）的舊藏，約於上個世紀50年代入藏，再由後人保存迄今。

拍賣方爐銘文記載「乾隆四十一年台灣府知府蔣元樞捐造，貢生蔣得皋監製」。李建緯表示，當時蔣元樞捐俸鑄造一批重器，專為孔廟釋奠禮所用，大天后宮因屬祀典，蔣元樞可能也鑄了幾件贈與大天后宮。

他說，蔣元樞鑄造的方爐，目前全台首學台南孔廟收藏2件，大天后宮1件；大天后宮的收藏早年曾經失竊，後被尋回。

李建緯認為，Bonhams拍賣方爐銘文既有清楚記載，推估應是早年從大天后宮流散出去，只是跨海拍賣鑑定真偽不容易。

台南文史研究者黃江霖說，他不知道台南大天后宮還有一只方爐流失海外，若此事為真，應設法買回。

不過，大天后宮廟方不知拍賣網的事，也不知大天后宮還有其他方爐。廟方表示，必須先確認方爐是否真是大天后宮所有，若是真的，廟方不排除購回。