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黃春明《秀琴，這個愛笑的女孩》新書分享會 邀讀者一窺「秀琴」幕後秘辛

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
（圖／聯合文學　提供）
（圖／聯合文學　提供）

文／聯合文學編輯部

書名：《秀琴，這個愛笑的女孩》作者：黃春明出版社：聯合文學 出版時間：2020年9月30日
書名：《秀琴，這個愛笑的女孩》
作者：黃春明
出版社：聯合文學
出版時間：2020年9月30日

國寶級作家黃春明今年推出全新長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》，黃春明在小說的自序中說道，這個愛笑的女孩的故事，早在三十年前就已經有了腹稿，為了將這些腹稿得以留存，黃春明將它轉化為文字，並誕生了這本長篇小說。

10月24日 (六) 晚上七點，黃春明將攜上全新長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》，在紀州庵文學森林舉辦新書分享會，並邀作家鄭順聰對談，邀請讀者一同參與活動，一窺《秀琴，這個愛笑的女孩》背後的故事。




黃春明《秀琴，這個愛笑的女孩》新書分享會

與談人：鄭順聰

活動日期：109年10月24日（六）19:00-21:00

活動地點：紀州庵文學森林 （台北市中正區同安街107號）


黃春明 國寶 北市

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