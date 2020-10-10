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黃春明《秀琴，這個愛笑的女孩》新書分享會 邀讀者一窺「秀琴」幕後秘辛
文／聯合文學編輯部
國寶級作家黃春明今年推出全新長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》，黃春明在小說的自序中說道，這個愛笑的女孩的故事，早在三十年前就已經有了腹稿，為了將這些腹稿得以留存，黃春明將它轉化為文字，並誕生了這本長篇小說。
10月24日 (六) 晚上七點，黃春明將攜上全新長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》，在紀州庵文學森林舉辦新書分享會，並邀作家鄭順聰對談，邀請讀者一同參與活動，一窺《秀琴，這個愛笑的女孩》背後的故事。
黃春明《秀琴，這個愛笑的女孩》新書分享會
與談人：鄭順聰
活動日期：109年10月24日（六）19:00-21:00
活動地點：紀州庵文學森林 （台北市中正區同安街107號）
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