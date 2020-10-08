【一刻鯨選】蔡璧名/偕莊子與詩歌解愛—有愛，能不能無傷？

文／蔡璧名，輯／一刻鯨選

動心是一種緣遇，但是用情是一種修行

情與愛這段旅程，有莊子跟詩歌陪我們走，會非常不一樣，莊子可以讓我們愛而無累無傷，讓我們真的感受或體會到一段情相忘於江湖，聽到「相忘」別害怕，它不是你忘記我，我徹底的忘記了你，而是能夠讓我們即便在濃如酒的愛裡，仍然能保有淡如水的心。

感知詩人的感知、感受詩人的感受

「愛」是一門從小到大，居然沒有人告訴我們它是必須懂的學問，可是它就這樣牽引了我們一生，那「學會用情」，跟誰學？白居易在《畫木蓮花圖寄元郎中》，寫給他的好友元稹一首詩，他說：

「唯有詩人能解愛」

白居易這麼說，我們聽了不服氣了，詩人，憑什麼就覺知感受得到那些特別細小幽微的愛？而且可以像涓流潺潺一樣，像浩浩湯湯的江河一樣的表達出來？

蘇東坡說的更過火了，他說：

「不擇地皆可出也」

詩歌不只可以流瀉千里，還可以傳誦千載，因為它可以完美收藏生命的夜空中，每一道璀璨而發亮的光芒，無可忽略，不至遺忘，因為它鑲嵌成一首詩了。

跟詩人相逢，有人說天上謫仙，深情善感始成詩，跟天上謫仙的相逢與交錯，光錐相互輝映那一剎那，詩人把我們喚醒。我們在讀詩的時候，我們感知詩人的感知、感受詩人的感受；我們的眼，望向詩人在千年前望過的大海

李白說：「涼風度秋海，吹我鄉思飛」

我們望過詩人凝望的視野，並且聽見詩人聽過的江水流過的聲音，以及詩人輕輕的嘆息。

望與更年輕的自己相逢 臨摹的是詩人的生命之帖

這是一門「臨帖」的旅程，我們要臨摹的是詩人的生命之帖。回想起我小時候我父親要我們家三個小孩，老大、老二跟老三，分別寫下父親名字的一個字，姊姊寫蔡，哥哥寫肇，我寫祺，祺又特別難寫，我的字又特別醜，然後我很努力的寫，那個歪歪斜斜站得不妥貼的字，交出去的時候，我覺得非常羞恥，但更羞恥的是，我父親買了一方很好的印，找了一個很好的印人，把我們三個小孩的真跡，天啊！我幼稚園的字跡，就這樣被刻在一枚印章上，這活動真的是太神奇了。

在成長的過程中，我才聽我父親說起，我的太老師「五絕老人」每天晚上都要練小楷一千字，目標是一定要寫出他童年的字跡來，後來我研究老莊，我懂了，我們多渴望不斷的跟更年輕的自己相逢，我朋友曾發了兩則嬰兒游泳的短信給我，我看了好遺憾也好感動，巴不得重返嬰兒時期，先學會水中游泳，再學太極拳的陸地游泳。

照道理講，當我們臨詩人的詩歌之帖久了，感知能力跟表現能力自然會在潛移默化中不斷的提升，我的學生們開始看到樹都會哭了，可是這樣真的好嗎？

蘇東坡有一首《采桑子》「多情多感仍多病」。

過去你不擅表達自我的思想情感，可是現在你可以自然表達了；過去你知覺不到的世界之美，還有世界之醜，你感受到的、感受不到的人情之善，還有人情之惡，現在你鉅細靡遺的感受到了，那傷痛呢？你一旦病得變得敏銳而善感，你當然就更傷、更痛了不是嗎。

這個時候莊子會教我們

「不以好惡內傷其身」

有愛，能不能無傷？（圖／一刻鯨選提供）

絕對不要因為你太喜歡，太眷戀，執迷一個人，或者你太討厭、太恨一個人，但這有時候是同一件事，而傷害到自己的身，這個身當然包括你的心、你的四肢百骸、你的氣血、你的經絡、你的津液，讓詩歌跟莊子相偕攜手，教我們能擁有詩人一樣豐沛的感知能力，還有表達能力，因為莊子，讓我們在情愛的世界裡，同時有兩樣我們都想擁有的東西，那就是「極度的親密」與「極度的自由」，達到莊子所說的，深情而不陷溺，不滯溺於情的理想境界。

學之一道，所求何為？生命中太多能力都有賴後天養成，那麼什麼會是人一生最當培養的才華？《莊子》說不是語言、程式碼，不是生活收納……，卻是人人面對死生禍福、窮達貧富、情緣生滅，不可或缺的能力，聽莊子帶領我們認識它並領略它。