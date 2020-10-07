【一刻鯨選】曾麒鴻／澳洲這麼大，這樣最好玩！

文／曾麒鴻，輯／一刻鯨選

位在南半球的澳洲，跟台灣氣候相反，是全世界最大的一塊島嶼，在這可以體驗世界最長的直線鐵路，從雪梨到柏斯的「印度洋-太平洋列車」，總長四千多公里，要搭整整四天三夜，當中一段穿越納拉伯平原，整整478公里都沒有任何轉彎，創下世界紀錄，我曾經搭乘「甘號鐵路」前往南澳，在火車上三天兩夜，透窗外看見日出日落，野生袋鼠跳著奔馳，讓人讚嘆這塊大陸的神奇。

可愛有袋動物，命運大不同

袋鼠的英文叫做Kangaroo，據說當庫克船長航行來到澳洲，登陸時第一次看到這種稀奇動物，就問當地原住民這是什麼動物？結果不懂英文的原住民回了他一句“gangurru”，意思是「不知道」，沒想到陰錯陽差一直沿用到現在。

袋鼠環境適應能力超強，目前總體數量氾濫，因此澳洲有些餐廳菜單上可是有袋鼠肉！在澳洲中部有一座城鎮叫做愛麗絲泉，這座綠洲城鎮，曾是駱駝商隊的必經之地，我在這裡的酒吧吃過袋鼠肉，印象中蠻有咬勁，下次有機會不妨嘗試看看！

澳洲袋鼠（圖／一刻鯨選提供）

相較於袋鼠子孫滿堂，同為有袋動物的無尾熊卻瀕臨絕種危機，無尾熊天敵眾多，除了老鷹，還有一種叫做汀狗的澳洲野犬會攻擊無尾熊，加上人類為了開發，把無尾熊賴以維生的尤加利樹林砍伐殆盡，是牠們減少的原兇之一。

無尾熊的英文叫做Koala，是「不喝水」的意思，尤加利葉樹在澳洲將近五百種，無尾熊專吃有毒的那十幾種，導致他們每天需要睡上十幾個小時來分解毒素，尤加利樹葉特別粗糙，無尾熊每天都需要咀嚼上萬次，才能攝取到足夠養分，很多年老的無尾熊牙齒過度磨損無法進食，最後餓死，許多人都會想跟無尾熊合照，畫面雖然很可愛，但我們的體溫可能會造成無尾熊不孕，所以碰到可愛的無尾熊，還是遠遠的拍照留念就好囉！

澳洲最老原住民不是毛利人！

除了可愛的動物，澳洲的原住民文化也很精采，這塊獨立的大陸，在英國人尚未殖民以前，住著全世界最古老的原住民，雖然距離紐西蘭不遠，但這裡的原住民並非毛利人，在血緣上反而跟巴布亞新幾內亞一帶比親近，他們沒有建設大型建築物的習慣，加上澳洲天然資源豐富，過去幾萬年來都過著與世無爭的生活，因此，這些原住民沒有發展出文字，只透過繪畫來傳遞知識跟資訊，也會以舞蹈來舉行慶典活動，觀光客在澳洲旅遊時，可以安排體驗，這個僅有兩百多年歷史，卻蘊藏著的豐富又精采的原住民特色文化！

城市各具特色 百花齊放

另外，也要記得參與澳洲各地超好玩的觀光活動，來到陽光之州美稱的昆士蘭省，你可以喝啤酒、在海邊BBQ，找個海邊衝浪或是到大堡礁浮潛。

到最優雅的維多利亞州，漫步墨爾本街，充滿歌德式、文藝復興式的建築，轉角還停了一輛古董懷舊電車，有種彷彿走在歐洲的錯覺，這裡還是澳洲網球公開賽、F1賽車、Melbourne cup墨爾本賽馬節的舉辦地，用「節慶、文化、藝術、美食之都」來形容這座城市，再貼切也不過了！

墨爾本南方的離島塔斯馬尼亞，堪稱是全世界最天然、純淨的天堂，六萬八千平方公里的面積，有三分之一的國家公園，而這裡出產的啤酒，可是我的團員目前當中票選最好喝的！搭船品嚐甜美的生蠔、鮭魚生魚片配上香檳，還有現撈的龍蝦海膽，這裡的海鮮絕對是澳洲的第一名。

再說說西澳，由於沒有直飛航班、知名度不高，很多人都會錯過，不過這裡是我最愛的區域，短短一小時車程，可以從白色沙丘到黃色荒漠的尖峰石鎮，也可以從地下十層樓深的原始鐘乳石洞，爬到十幾層樓高的火警樹，如果你看過神隱少女當中的海上小火車，在西澳還真的就有這麼一輛火車開在印度洋上呢！