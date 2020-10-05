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睽違二十餘年！郭箏奇幻武俠《鬼啊！師父》及續作《劍鬼姜小牙》同步推出

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《鬼啊！師父》、《劍鬼姜小牙》 作家：郭箏 出版社：遠流出版社 出版日期：2020年10月01日
書名：《鬼啊！師父》《劍鬼姜小牙》
作家：郭箏
出版社：遠流出版社
出版日期：2020年10月01日

繼兩年前推出奇幻武俠系列大作《大話山海經》七冊後，作家郭箏今年重出讀者心中夢幻逸品《鬼啊！師父》，同時間推出續作《劍鬼姜小牙》。作家郭箏說，屈指一算，寫作《鬼啊！師父》已是二十五年前的事情。「四分之一個世紀過去了，居然還能得到重新問世的機會。」作家盧郁佳說，郭箏的《鬼啊！師父》「一開篇，就打破禁忌、挖墳偷屍。」還說，「小說一連串的震撼彈，癱瘓了感官、情緒、道德判斷。」作家謝金魚則說，「看過這麼多的武俠小說，卻沒有一本如《鬼啊！師父》能令我念念不忘。」而睽違二十餘年，《劍鬼姜小牙》一入手，謝金魚說，從前的記憶又再次鮮活起來。

故事從明末「修屍匠」說起　

郭箏說：我想餵給讀者一顆包著糖衣的毒藥

曾以〈好個翹課天〉備受矚目、撼動文壇的作家郭箏，不僅一戰成名，當大家對郭箏作品驚喜之際，希望他能延續這類題材創作下去時，他卻一反常態，改而創作武俠小說，包括《少林英雄傳》、《鬼啊！師父》、《龍虎山水寨》，不讓自己被框在同類型小說創作領域。其中，《鬼啊！師父》出版後，即引起文壇的期待，同時出現許多報導與評論。

當時的報導指出，郭箏作品的特質，具有獨特的幽默，並且從小人物的觀點出發，描述小人物在大時代的舉措；有的分析指出，小說在情節發展應用許多「流行」元素，並發展出所謂的「痞子史觀」。時至今日新版推出，郭箏說，這個故事的歷史背景極為殘酷，現代人完全無法想像，腐敗無能的統治階層會帶給人民多大的痛苦，「這已不能用民不聊生來形容，整個國家的人民全都變成了野獸。」他還表示，當初面對這樣的題材，讓我陷入不知如何措手的困境，人世間早已充滿各種殘酷的暴力，哪還需要去描寫那些殘忍的事情？於是，他從明末的盜墳偷屍，「修屍匠」行業說起，把一具潰爛的屍體裹上一層荒謬魔幻的外衣。

作家盧郁佳讚《鬼啊！師父》飽含三層強度的寓意

豈是「一層」糖衣而已。作家盧郁佳說，郭箏的《鬼啊！師父》是個三層透雕的象牙球，第一層是後文明荒原上的狂野夢幻，殘虐、怪誕的恐怖喜劇。流寇要士兵上繳官軍的腦袋證明殺敵立功，官軍則要士兵繳流寇的全屍。士兵起初殺農民充數，殺完了只好刨墳掘屍交差。還說，「匪夷所思的官僚主義，麻木無感的服從，推動這齣傑出的黑色喜劇，將高塔層層遞進推向雲端。」

盧郁佳接著說，本書的第二層，是經由藝術轉化、重新塑形而成的歷史小說。造形之功，不在雕琢人物，首在揮灑情節的流勢。故事中兩派人馬瘋狂的追逐，像蝴蝶鱗翅上的圖案一樣絢爛華美而左右對稱。她用電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》的對稱構圖舉例，《鬼啊！師父》則是將此高度控制發揮得淋漓盡致。而本書的第三層，則是介入此時此地的政治批判。

續作鮮活記憶！這些看點讓作家謝金魚念念不忘

至於推出續作《劍鬼姜小牙》，郭箏表示，其實當初並沒有寫作續集的念頭，反而是因心中產生一個龐大無比的「妄念」—《武俠二十五史》，從墨子的少年時期一直寫到滿清滅亡，在這兩千三百多年的時空跨度上，每隔三十年寫一本小說，「明朝的滅亡當然是其中極為重要的一部，正巧接上了《鬼啊！師父》的結尾。」只是這「妄念」要賭上八十多本小說，所以後來徹底放棄，但續作誕生了。

而與書中主角再續前緣的作家謝金魚表示，當時看《鬼啊！師父》，故事完整、情節緊湊、人物鮮活，兩縷生前張狂的無主孤魂跟兩個命如螻蟻的菜雞小兵，在明末清初的陝西高原上，竟然意外地捲入時代洪流，這本是悲劇設定卻硬生生寫成了黑色喜劇。而新作《劍鬼姜小牙》，不只在情節上更加周密，透過郭箏戲謔不羈的文筆一一道來，彷彿讓讀者身處在這場明末大亂的浮世繪中，而文武百官的儒弱自私、闖軍明軍的貪生怕死、名門正派的假仁假義......都一一現形。


活動推薦

．我們的文學夢｜郭箏講座

◆活動時間：11/6(五)19:00-21:00

◆活動地點：紀州庵文學森林（北市同安街107號）


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