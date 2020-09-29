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黃春明新作《秀琴，這個愛笑的女孩》 描繪六○年代「北萊烏」追夢的悲喜與辛酸！

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
黃春明。（圖／聯合文學提供）
黃春明。（圖／聯合文學提供）

八十六歲黃春明繼去年出版獲第44屆金鼎獎的《跟著寶貝兒走》，今年再推全新長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》！

書名：《秀琴，這個愛笑的女孩》作者：黃春明出版社：聯合文學 出版時間：2020年9月30日
書名：《秀琴，這個愛笑的女孩》
作者：黃春明
出版社：聯合文學
出版時間：2020年9月30日

「現在你問你還有多少時間並不重要，重要的是，此後你能做什麼？而我的思考，我發現在尚存的記憶中，還有一批腹稿可以胡搞瞎搞，清倉……」黃春明選擇不去煩惱所剩的時間究竟還有多少，而是重視當下還能做什麼。藏在記憶裡的一批腹稿，終於清倉，化為文字，於是秀琴的故事問世了。

《秀琴，這個愛笑的女孩》以六○年代的宜蘭羅東小鎮為故事背景，講述一個總是掛著笑容的美麗女孩「秀琴」，在誤打誤撞下當上電影女主角，卻遇上對於角色的不適應和種種意想不到的麻煩事。在臺語電影的黃金年代，愛情、明星夢、角頭及戒嚴政治的權力傾軋，一齣悲喜交織的鄉土劇，帶領讀者進入底層人物錯綜複雜的時代哀喜。

伴隨新書上市，黃春明將於10月24日星期六晚上七點，在紀州庵和讀者分享「秀琴」這個愛笑的女孩以及小說的幕後故事，邀請讀者共襄盛舉！


《秀琴，這個愛笑的女孩》新書分享會

日期：109年10月24日（六）19:00-21:00

地點：紀州庵文學森林 （台北市中正區同安街107號）


黃春明 電影

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