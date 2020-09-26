村上春樹首度與臺插畫家高妍合作 《棄貓》新書與畫展同步展開

繼長篇小說《刺殺騎士團長》之後，村上春樹的書迷們引頸期盼多時，終於等到新書中文版在臺上市。新作《棄貓：關於父親我想說的事》，是一本形式非常特別的紀實散文，中文版新書將於9月29日正式出版上市，內容不只是關於貓，更重要的是七十歲的村上春樹突破了過往的寫作題材限制，首次面對極少觸及的父子與家族歷史，懇切寫下他與他的父親之間的點點滴滴，關於父子，也關乎於村上文學的根源。正如村上所說：「歷史並不是過去的事情。那會在意識的內側，或無意識的內側，化為有溫度有生命的血液，不容分說地流向下一個世代。」

（左起）時報董事長趙政岷、繪者高妍、譯者賴明珠。（圖／時報文化提供）

熟悉村上的讀者不難發現，個人與體制，戰爭與和平，父與子，罪與罰，往往是村上春樹生命中不能承受之難題，也是他作品中「卡夫卡式」或「杜斯妥也夫斯基式」的無窮迴圈。而這部最新作品儘管篇幅不長，卻能看出上述村上小說中長期關注的主題之脈絡。看似可愛小巧的一本書，卻無限輻射延伸出村上的創作歷程與世界觀。從中大致可歸納三個方向的主題──關於貓、關於父與子，最後引領出村上對於戰爭與人類殘酷黑暗之心的思索。戰爭的惡或個人的惡，一直是村上春樹作品中的主弦律或建構敘述主軸的背景樂。他曾說，惡是個人，是軍隊，是國家機器，三重循環中誰是加害者、誰是被害者，早分不清。

從這些主題出發，恰好能引人從頭回顧村上歷年來重要的多部作品。

回到《棄貓》的內容，開場於某個夏日午後，父親踩著腳踏車，載小學低年級的村上春樹，前往海邊丟棄家中的老母貓寫起。讀者們似乎跟著腳踏車輪胎的轉動，一同回到仍殘留二戰被美軍轟炸成廢墟的昭和三○年代。

這本歷史感強烈的作品，村上春樹特別指名臺灣插畫家高妍為全書繪製插畫，並於後記中寫到：「插畫家高妍的畫風令我感動,於是決定全部交給她處理。她的畫作有一種令我懷念的不可思議的感覺。」

時報文化將《棄貓》代理至臺灣後，也決定一併使用高妍在書中繪製的十三幅插畫，完整呈現日文原版的內容。除了與日版原書封面相同的版本外，特別商請日方與高妍授權書中另一幅直指故事核心的重要畫作，另作為臺灣限定版書封的插圖。為此，高妍自述：「作為還沒有任何商業出版的作者而言，能以這樣的姿態出現在臺灣的讀者面前，是一件極為幸福的事。」

《棄貓》原書展展示現場。（圖／時報文化提供）

《棄貓》原書展展示現場。（圖／時報文化提供）

也由於《棄貓》關乎了村上春樹的文學根源，亦是村上首次與臺灣插畫家的合作，時報特別為本書策劃了「關於《棄貓》我想說的是──高妍原畫展」。並於展期間規劃系列講座，邀請插畫家與高妍對談《棄貓》中的插畫，知名作家陳雪與本展文字顧問黃文鉅談村上文學根源、吳晟與吳志寧父子談詩歌與父子關係。

高妍原畫展於9/25-10/5 誠品書店信義店3樓Forum展出，並與誠品首次舉辦的會員之夜同步開跑。期待能以更多不同的嘗試，引領不同世代的讀者重新或更深入認識這樣一位，跨時代、跨國界影響了數不清心靈的重要日本文學作家。