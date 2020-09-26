快訊

人事總處宣布 110年度軍公教員工待遇不予調整

被笑看錯？ 賴士葆爆蘇貞昌有52.8億「公務私房錢」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

村上春樹首度與臺插畫家高妍合作 《棄貓》新書與畫展同步展開

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《棄貓：關於父親，我想說的事》 作者：村上春樹 譯者：賴明珠 繪者：高妍 出版社：時報文化出版 出版時間：2020年9月29日
書名：《棄貓：關於父親，我想說的事》
作者：村上春樹
譯者：賴明珠
繪者：高妍
出版社：時報文化出版
出版時間：2020年9月29日

繼長篇小說《刺殺騎士團長》之後，村上春樹的書迷們引頸期盼多時，終於等到新書中文版在臺上市。新作《棄貓：關於父親我想說的事》，是一本形式非常特別的紀實散文，中文版新書將於9月29日正式出版上市，內容不只是關於貓，更重要的是七十歲的村上春樹突破了過往的寫作題材限制，首次面對極少觸及的父子與家族歷史，懇切寫下他與他的父親之間的點點滴滴，關於父子，也關乎於村上文學的根源。正如村上所說：「歷史並不是過去的事情。那會在意識的內側，或無意識的內側，化為有溫度有生命的血液，不容分說地流向下一個世代。」

（左起）時報董事長趙政岷、繪者高妍、譯者賴明珠。（圖／時報文化提供）
（左起）時報董事長趙政岷、繪者高妍、譯者賴明珠。（圖／時報文化提供）

熟悉村上的讀者不難發現，個人與體制，戰爭與和平，父與子，罪與罰，往往是村上春樹生命中不能承受之難題，也是他作品中「卡夫卡式」或「杜斯妥也夫斯基式」的無窮迴圈。而這部最新作品儘管篇幅不長，卻能看出上述村上小說中長期關注的主題之脈絡。看似可愛小巧的一本書，卻無限輻射延伸出村上的創作歷程與世界觀。從中大致可歸納三個方向的主題──關於貓、關於父與子，最後引領出村上對於戰爭與人類殘酷黑暗之心的思索。戰爭的惡或個人的惡，一直是村上春樹作品中的主弦律或建構敘述主軸的背景樂。他曾說，惡是個人，是軍隊，是國家機器，三重循環中誰是加害者、誰是被害者，早分不清。

從這些主題出發，恰好能引人從頭回顧村上歷年來重要的多部作品。

回到《棄貓》的內容，開場於某個夏日午後，父親踩著腳踏車，載小學低年級的村上春樹，前往海邊丟棄家中的老母貓寫起。讀者們似乎跟著腳踏車輪胎的轉動，一同回到仍殘留二戰被美軍轟炸成廢墟的昭和三○年代。

這本歷史感強烈的作品，村上春樹特別指名臺灣插畫家高妍為全書繪製插畫，並於後記中寫到：「插畫家高妍的畫風令我感動,於是決定全部交給她處理。她的畫作有一種令我懷念的不可思議的感覺。」

時報文化將《棄貓》代理至臺灣後，也決定一併使用高妍在書中繪製的十三幅插畫，完整呈現日文原版的內容。除了與日版原書封面相同的版本外，特別商請日方與高妍授權書中另一幅直指故事核心的重要畫作，另作為臺灣限定版書封的插圖。為此，高妍自述：「作為還沒有任何商業出版的作者而言，能以這樣的姿態出現在臺灣的讀者面前，是一件極為幸福的事。」

《棄貓》原書展展示現場。（圖／時報文化提供）
《棄貓》原書展展示現場。（圖／時報文化提供）

《棄貓》原書展展示現場。（圖／時報文化提供）
《棄貓》原書展展示現場。（圖／時報文化提供）

也由於《棄貓》關乎了村上春樹的文學根源，亦是村上首次與臺灣插畫家的合作，時報特別為本書策劃了「關於《棄貓》我想說的是──高妍原畫展」。並於展期間規劃系列講座，邀請插畫家與高妍對談《棄貓》中的插畫，知名作家陳雪與本展文字顧問黃文鉅談村上文學根源、吳晟與吳志寧父子談詩歌與父子關係。

高妍原畫展於9/25-10/5 誠品書店信義店3樓Forum展出，並與誠品首次舉辦的會員之夜同步開跑。期待能以更多不同的嘗試，引領不同世代的讀者重新或更深入認識這樣一位，跨時代、跨國界影響了數不清心靈的重要日本文學作家。

相關活動訊息：

「關於《棄貓》我想說的是──高妍原畫展」

► 地點│誠品書店信義店3樓Forum

► 展期│9/25(五)-10/5(一)

村上春樹 插畫家 戰爭 腳踏車 誠品

相關新聞

村上春樹首度與臺插畫家高妍合作 《棄貓》新書與畫展同步展開

繼長篇小說《刺殺騎士團長》之後，村上春樹的書迷們引頸期盼多時，終於等到新書中文版在臺上市。新作《棄貓：關於父親我想說的事》，是一本形式非常特別的紀實散文，中文版新書將於9月29日正式出版上市，此外時報文化將《棄貓》代理至臺灣後，也決定一併使用高妍在書中繪製的十三幅插畫，完整呈現日文原版的內容並與

藝師張秋山、李清榮 糊紙展魅力

糊紙工藝在台有紅、白事之分，卻往往因「白事（喪葬）」，也為這項傳統工藝蒙上一層禁忌的色彩，但隨著時代改變，因避免空汙，燒...

教養即診室／3C時代 如何教孩子愛上閱讀？

科技改變生活，孩子在螢幕聲光洗禮下成長，沒耐性閱讀文字，家長如何從小培養孩子閱讀能力？專家指出，興趣是養成自主閱讀習慣根...

臺北文創早餐展 五感體驗台灣味

每個人都會吃早餐，但你可知道美式漢堡為何成為台灣人代表性早餐？最受台灣人歡迎的早餐又是什麼？「二○二○臺北文創記憶中心—...

科技．人文聯合講座／書寫台灣的人性尊嚴

一九六八年川端康成獲得諾貝爾文學獎，受獎演說題目為「優美日本的我」，這是日本人初次對世界各國宣示大和民族的審美心靈。「優美日本的我」是中文直譯，實際意義則是川端康成自身詮釋日本美感形成歷程的篇章，裕仁天皇接見他，媒體大為報導。

30年腹稿「清倉存貨」 黃春明完成長篇小說「秀琴」

小說家黃春明創作了一幅撕畫。畫裡一名老人在人生的旅途中走到疲憊不堪，忍不住問「時間」：我還有多少時間？「時間」回答他：還...

莫斯科古典芭蕾舞團 胡桃鉗好評加場

台灣今年唯一一檔的國際型芭蕾舞，主辦單位在與舞團情商後，於北高兩地加開「胡桃鉗」各一場次，即日起針對加場提供快閃優惠最低...

張維中／秋風的節奏

白露一過，秋分前後，天氣終於不那麼炙熱了。想起一個月前同時間的午後，東京的氣溫經常比台北和曼谷還高。日本氣候乾燥，走在街...

四季展美館 品味歲月

由聯合報系有行旅企畫的「醫生的四季展美館」，是一位醫生某次出差時愛上這塊土地，決定舉家遷居宜蘭，除了打造民宿，體驗真實版...

吳佳璇／數位遺產超前部署

2020是個荒年。除了新冠病毒肆虐，國際交通凍結，還有好些人意外辭世，都是透過臉書得知消息。

李偉文／練習與自己相處

人是群居的動物，我們除了必須在分工合作中才得以生存之外，生命意義與價值，也在與人互動中彰顯，因此人際關係往往是決定我們幸...

秋拍東南亞現當代藝術 新加坡、印尼重要代表作亮相

即將於十月展開的香港秋拍季節，重要拍品陸續亮相。香港邦瀚斯（Bonhams）的東南亞現代與當代藝術專場將於10月6日舉行...

熱門新聞

【慟人啟發】沈雅琪／這個陽光的孩子，拿毛巾想要勒死自己

翻轉老店、捍衛客家精神！藍衫師鍾鳳嬌：「看似簡單卻工細、富涵意」

【記憶藏寶圖】溫小平／黑臉歲月

【青春名人堂】李達達／勸君莫惜臭雨衣

【閱讀‧世界】祁立峰／魔鬼藏在詞彙中

【出版者言】莊瑞琳／艱困時代的經濟學家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。