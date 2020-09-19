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臺文館開新展！以作家墨跡探尋百年來府城春秋

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
開幕儀式（左至右）臺文館長蘇碩斌、台南新芽協會理事嚴婉玲（圖／國立臺灣文學館提供）
開幕儀式（左至右）臺文館長蘇碩斌、台南新芽協會理事嚴婉玲（圖／國立臺灣文學館提供）

自2020年9月18日起，國立臺灣文學館與台南新芽協會共同主辦的「府城春秋―舊臺南市政治記憶文史展」，將於臺文館二樓展覽室E舉辦。以「有些故事要有人說、要被記得」的概念回望那段屬於臺南市民的舊市府時光，共同思索人民對於地方政治的記憶與未來想像。

開幕典禮時台南新芽協會理事嚴婉玲表示，我們其實很少關注自己的居住地所發生的事，希望藉著展覽讓年輕世代可以向長輩請教，探尋過去，發現未來。臺南市政府文化局長葉澤山說搜尋四散的記憶十分困難，這個以政治議題結合文史的展覽，值得肯定。當日現場集聚許多政治圈、文學圈人士與文史工作者，場面熱鬧。

大正9年（1920年）9月，臺南設市。百年來，這座城市與臺灣共同經歷政權轉易、威權統治與民主化、自由化等重大變遷。在1945到1997年之間，臺南市（省轄市）歷經11任市長，黨外與執政黨各擅勝場，議會更是群英匯聚。臺灣文學館（原臺南州廳、臺南市政府舊址）與鄰近的「原臺南州會」（臺南市議會舊址），正是這段時期地方政治的主舞臺。

展覽讓觀眾回望臺南舊市府時光（圖／國立臺灣文學館提供）
展覽讓觀眾回望臺南舊市府時光（圖／國立臺灣文學館提供）

臺文館長蘇碩斌指出，此次展覽，由文學的視角切入，以龍瑛宗、葉石濤、蔡素芬等作家書寫臺南的墨跡為引，對文獻、文物與影像等史料的展示進行詮釋。把臺南市的地方政治變遷與社會景象進行整體性的呈現，不僅回顧同一個時空背景下的不同歷史面向，也期許能夠映照出歷史事件對常民生活所造成的影響。

場內展出多項口述史料、影音書報及實體文物，呈現文化部推動、台南新芽協會執行的「舊臺南市政治記憶採集計畫」階段性成果。那些我們曾感知過卻遺忘的，或未曾意識到的地方政治故事，在時光的洪流之中化為碎片，透過作家的筆尖留下了些許墨跡。更多的追尋，則尚待有心人開啟。邀請大家在和煦的秋日前往臺文館，尋回往日的政治記憶，也更深入地認識臺南這座城市。展出時間將會持續至2020年11月8日。

臺南 文物 文史工作者 文化局 國立臺灣文學館

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