【出版快訊】農曆七月鬼話連篇中一抹人性光輝：《天母聊齋館》

農曆七月，正是鬼話連篇的時節。時報出版的《天母聊齋館》選在此時面市，立即打響名號，首刷三千本三週售罄，成為本月暢銷書。

這是一本不賣驚悚恐怖，而是充滿人性與正能量的小說。故事敘述一家隱身在天母巷弄的佛教文物店，專門處理光怪陸離、度化鬼妖精怪的案子。

這家佛教文物店的老闆白天在銀行上班，晚上在文物店工作。她請了兩個店員，一個有眼通可以幫忙處理鬼怪的案子，另一個負責店內的庶務。還有一位常來串門子的志工，是澎湖的法師長。這個文物店集結了這群有特異功能的人，完成許多慈悲度化的工作，許多精彩又感人的故事，便收錄在天母聊齋館這本小說。

此書根據真實故事改編，故事場景除了有芝山岩、天母萬聖節活動外，取材內容甚至涵蓋中國大陸的西安秦始皇兵馬俑、四川汶川地震的映秀鎮、廣東珠海等地。在作者細膩觀察下，寫出亡魂眾生因為執著而徘徊人間的現象，以及為了達到人鬼殊途、陰陽兩分的空間維護，點出靈骨塔、古代皇家陵寢的空間結界設定。

聊齋小說當然少不了有蛇靈、狐狸、魚怪等，但本書提到的解決問題的方式並不是斬妖除魔、就地正法，而是釋出善意，以慈悲心對待。例如在工地作亂的蛇怪，其實是一位修道人，因為修行不得力，死後化為蛇靈，百年未能得悟。由於牠的修行處所被推土機、怪手所破壞，蛇靈起而對抗作怪。建商請來江湖術士解決，卻是兩敗俱傷，問題依然難解。直到天母聊齋館的老闆出現，看到遍體鱗傷的蛇靈，先幫牠療傷，復以金剛經四句偈開示，使蛇靈恢復成修行者的莊嚴相貌，順利離去。

書名：《天母聊齋館》作者：賀逸娟出版社：時報文化出版出版時間：2020年8月7日

這本小說顛覆了許多讀者的觀念，以為度化眾生必是磅薄氣勢、充滿各種繁複儀式，事實上念佛、禮佛就是一套平實可用的功夫，毫無取巧。書中提到，念佛如同春風吹拂，自有一股細柔溫暖的度化力量；還有因為禮拜過去、現在、未來千佛，吸引了法界眾生前來交流觀摩。

《天母聊齋館》這本充滿靈異、直指人性的小說，執筆人賀逸娟曾服務於海基會，是江丙坤的得力助手。此書邀請到幾位重量級的大陸臺商協會會長大力推薦，包括「家具教父」台升家具董事長郭山輝，以及人稱「河南王」的丹尼斯百貨總裁王任生等，顯見是對作者長年投身兩岸服務工作的肯定。此書也獲得臺北市影音公會理事長林湘評的看重，因為字裡行間有種引人入勝，想一鼓作氣看完的吸引力，目前也安排了影視單位洽談合作的可行性。

《天母聊齋館》創出佳績，冥冥之中，得到上天的祝福，和無形眾生的期待。這本書實是靈異小說中的一股清流。