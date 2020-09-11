第44屆金鼎獎榮耀登場 30書展+8講座全臺正式啟動

文化部主辦的第44屆金鼎獎頒獎典禮，今（11）日於臺北文創大樓舉行，今年共有1,300餘件出版品報名雜誌類、圖書類、政府出版品類、數位出版類等4大類組20個獎項，經各專家學者評審，計28件作品獲獎、41件作品獲得優良出版品推薦及特別貢獻獎。

文化部表示，為表達對得獎者與出版社的肯定，行政院長蘇貞昌親臨現場並頒發特別貢獻獎。蘇院長提及，他從小便被教導要尊重文字，所以也讓他非常重視出版。蘇院長表示，出版一本書影響的是很多人且久遠，並引用橄欖球隊重視團隊精神，推崇今年的特別貢獻獎得主何飛鵬先生。蘇院長說，往昔國家曾經用政府的力量壓制出版、限制自由，但今天用國家的力量舉辦出版界的最高獎項金鼎獎，是大家一起努力，推開民主的大門，讓國家的力量從壓制到鼓勵出版，這是民主自由的國家、開放的社會與極權社會不同之處。特別感謝所有出版人的努力，讓臺灣能夠多采多姿、多態多樣。

文化部部長李永得致詞。（圖／文化部提供）

文化部長李永得則表示，金鼎獎最重要的目的是鼓勵好的出版，出版、書本、雜誌是文化內容產業的根本、文創產業的根源。文化部最近發行12億的「藝FUN券」，目前已使用5.2億，其中，出版所占比例將近一半，可見文化消費中，出版是受到重視的。李部長也提到，出版業非常關心的2021年台北國際書展將如期舉辦，規模絕不縮減，且將首度推出2,000萬元的購書抵用劵，凡購買門票、部分免票入場者均可獲得100元抵用劵。

李永得部長表示，在蘇貞昌院長的支持下，文化部已和財政部達成共識，原預計於明年3月實施圖書出版減免營業稅政策，期待能提前於1月實施。此外，有關公共出借權，希望和教育部合作試辦後，未來評估與所有圖書館合作擴大舉辦。文化部也將持續提出更多投入振興政策，並與所有的出版人、創作者共同合作，相信未來出版產業的發展指日可待。

第44屆金鼎獎得獎作品及優良出版品已於全臺各書店、圖書館等辦理得獎作品閱讀推廣活動，將有30家連鎖獨立書店舉行全國書展，以及8場講座活動閱讀體驗活動，並以影像傳達得獎作家創作理念及得獎感言，期盼民眾一起關注出版，共襄盛舉。各得獎及推薦作品之介紹及相關推廣活動請參見金鼎獎官方網站。

臺北捷運中山站的誠品書店 eslite bookstore R79前方的光盒展示本屆金鼎獎推薦出版品。（圖／翻攝自臉書粉專「金鼎獎＠thegoldentripodawards」帳號貼文圖）

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