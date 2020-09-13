正向心理學好好玩—尋找自我「優勢」的生活練習
(文／蘇益賢，輯／一刻鯨選)
正向心理學的其中一個觀念為「優勢心理學」，我在幫大學生做職涯諮詢的時候，通常會拿到非常多履歷表，我會花很多時間陪他們找出他們的優勢，因為我常只能在自傳上看到很多「技能」（硬能力），但是我卻看不到讓事情可以順利做好的「軟性能力」，而摸索自己的優勢，就是找出自己的軟實力。
「優勢」指的是我們潛在具備的一種態度或能力，它彷彿是你「內建」的一種能力，正向心理學Seligman與Peterson兩位博士提出24種優勢，可以準備紙、筆，針對各項優勢項目，1到10分依程度不同來幫自己做紀錄；文章最後也會提供練習方法，幫助你把這些優勢帶到生活之中，讓生活變得更好！
優勢分為六大類：
【第一大類優勢：智慧與知識】
［小分類］創造力、好奇心、判斷力、熱愛學習、觀點見解
有「判斷力」這樣優勢的人，做決定前會周詳的思考，用各種角度去審視它，通常是你身邊相當理性、客觀、可靠的朋友；有「觀點見解」這樣優勢的人很像一位「智者」，他能夠提供別人明智的建議，身邊也很常有人來尋求他的指引，幫忙解決問題。
【第二大類優勢：勇氣】
［小分類］真誠、勇敢、毅力、熱忱
具備「勇氣」這類領域優勢的人時常散發著光芒，他們心中通常有一些支持他們的核心信念，讓他們願意展現勇氣、展現熱情，並勇敢的發聲，他們也通常會持續有毅力的發聲下去。
【第三大類優勢：人道】
［小分類］仁慈、愛、社會智能
這是一種我們是否對他人展現關愛、友善，一種跟人際關係有關的優勢。而這裡所提的「社會智能」，它指的是你能不能夠好好跟別人互動，瞭解自己與對方的感受，並且做出適當的回應。
【第四大類優勢：正義】
［小分類］公正、領導力、團隊精神
「領導力」和「團隊精神」在團隊裡面的位置其實不太一樣，「領導力」能夠凝聚團隊，讓組織運作良好；而「團隊精神」指的是能不能夠扮演好「團隊成員」，透過分工合作、互相幫助，與其他人一起把任務完成。
【第五大類優勢：修養】
［小分類］寬恕、謙虛、謹慎、自我控制
聽到「修養」的時候，其實我第一個浮現出來的畫面，是我們以前國中念的「中國文化基本教材」，事實上，修養這一個優勢真的跟許多華人的文化有關。
【第六大類優勢：超越】
［小分類］美的欣賞、感恩、懷抱希望、幽默、靈性
這個優勢有一點抽象，因為它涉及到一個人對於世界、對於意義、我們對於「真、善、美」，這些概念的看法。
「懷抱希望」這樣優勢，心理學家在研究「希望」的時候，把它拆成了兩個概念，第一個概念叫作「動力」，第二個概念叫作「路徑」，也就是說，真正的希望其實不只是空想而已，還包含具體的行動！而有「靈性」這樣優勢的人，對於人生崇高的目標和意義有非常堅定的信念，對自己的存在有無比的好奇和探究的心。
介紹完六大類24種小優勢之後，現在請你試著回想看看，哪三個優勢是你最想要實踐的？哪三個優勢又是自己最擅長的呢？
「善用優勢過日子」
把這些優勢寫在便條紙上面，「提醒」自己時不時去思考，是否有善用這個優勢的機會？好比在開會前，你可以瀏覽一下自己的優勢，可不可以把這個優勢應用在待會的會議中，也不妨在練習了某個優勢之後做一點紀錄，未來就更有機會把這個優勢發揮的得心應手！
「戴著優勢的眼鏡」過一天
請你看看你周遭的朋友跟家人，在相處的時候，他們用到了什麼優勢呢？跟對方聊聊你在他身上看到了哪些優勢，例如，你的另一半為了買一台電腦，發揮了「判斷力」與「毅力」的優勢，上網做了超級多功課，你能不能不吝於跟他分享你觀察到的這些優勢呢？當我們自己的優勢可以被看見，而且表達出來的時候，可以帶來非常強烈的鼓勵和鼓舞的效果，我們都可以成為那個幫別人充電的人。
「用優勢來面對預知的挑戰」
即將要面對有挑戰性的功課或難題的時候，思考我們要如何拿優勢來面對挑戰？問問自己：「在我認識的人當中，誰也具備這樣的優勢？」可能是你的親友，又或者是名人、偶像，又或者是動漫裡面的角色都沒關係，接下來練習「換位思考」，想像一下如果這個遇到了類似的挑戰或難題，他可能會怎麼去面對呢？又假設你有機會跟這個人坐下來聊一聊，你覺得對方會提供你什麼建議呢？藉由換位練習，可以找到一些行動的新方向！
音頻來源：一刻鯨選有聲知識APP／蘇益賢試聽集：其實，你比自己想的更厲害
音頻來源：一刻鯨選有聲知識APP／蘇益賢試聽集：其實，你比自己想的更厲害
．作者｜蘇益賢
臨床心理師，政治大學心理學研究所諮商與臨床心理學碩士。初色心理治療所副所長、臺北市職能發展學院特約臨床心理師、國立中央大學職涯發展中心職涯諮詢合作業師；青少年與成人心理治療、員工協助服務、情緒與壓力管理議題、正向心理學、健康心理學、接納與承諾治療。
．更多 蘇益賢每天幸福多一點：10堂正向心理學內容｜https://jinfm.net/channel/117
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