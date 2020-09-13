正向心理學好好玩—尋找自我「優勢」的生活練習

(文／蘇益賢，輯／一刻鯨選)

正向心理學的其中一個觀念為「優勢心理學」，我在幫大學生做職涯諮詢的時候，通常會拿到非常多履歷表，我會花很多時間陪他們找出他們的優勢，因為我常只能在自傳上看到很多「技能」（硬能力），但是我卻看不到讓事情可以順利做好的「軟性能力」，而摸索自己的優勢，就是找出自己的軟實力。

「優勢」指的是我們潛在具備的一種態度或能力，它彷彿是你「內建」的一種能力，正向心理學Seligman與Peterson兩位博士提出24種優勢，可以準備紙、筆，針對各項優勢項目，1到10分依程度不同來幫自己做紀錄；文章最後也會提供練習方法，幫助你把這些優勢帶到生活之中，讓生活變得更好！

24種優勢（圖／一刻鯨選提供）

優勢分為六大類：

【第一大類優勢：智慧與知識】

［小分類］創造力、好奇心、判斷力、熱愛學習、觀點見解

有「判斷力」這樣優勢的人，做決定前會周詳的思考，用各種角度去審視它，通常是你身邊相當理性、客觀、可靠的朋友；有「觀點見解」這樣優勢的人很像一位「智者」，他能夠提供別人明智的建議，身邊也很常有人來尋求他的指引，幫忙解決問題。

【第二大類優勢：勇氣】

［小分類］真誠、勇敢、毅力、熱忱

具備「勇氣」這類領域優勢的人時常散發著光芒，他們心中通常有一些支持他們的核心信念，讓他們願意展現勇氣、展現熱情，並勇敢的發聲，他們也通常會持續有毅力的發聲下去。

【第三大類優勢：人道】

［小分類］仁慈、愛、社會智能

這是一種我們是否對他人展現關愛、友善，一種跟人際關係有關的優勢。而這裡所提的「社會智能」，它指的是你能不能夠好好跟別人互動，瞭解自己與對方的感受，並且做出適當的回應。

【第四大類優勢：正義】

［小分類］公正、領導力、團隊精神

「領導力」和「團隊精神」在團隊裡面的位置其實不太一樣，「領導力」能夠凝聚團隊，讓組織運作良好；而「團隊精神」指的是能不能夠扮演好「團隊成員」，透過分工合作、互相幫助，與其他人一起把任務完成。

【第五大類優勢：修養】

［小分類］寬恕、謙虛、謹慎、自我控制

聽到「修養」的時候，其實我第一個浮現出來的畫面，是我們以前國中念的「中國文化基本教材」，事實上，修養這一個優勢真的跟許多華人的文化有關。

【第六大類優勢：超越】

［小分類］美的欣賞、感恩、懷抱希望、幽默、靈性

這個優勢有一點抽象，因為它涉及到一個人對於世界、對於意義、我們對於「真、善、美」，這些概念的看法。

「懷抱希望」這樣優勢，心理學家在研究「希望」的時候，把它拆成了兩個概念，第一個概念叫作「動力」，第二個概念叫作「路徑」，也就是說，真正的希望其實不只是空想而已，還包含具體的行動！而有「靈性」這樣優勢的人，對於人生崇高的目標和意義有非常堅定的信念，對自己的存在有無比的好奇和探究的心。

（圖／一刻鯨選提供）

介紹完六大類24種小優勢之後，現在請你試著回想看看，哪三個優勢是你最想要實踐的？哪三個優勢又是自己最擅長的呢？

「善用優勢過日子」

把這些優勢寫在便條紙上面，「提醒」自己時不時去思考，是否有善用這個優勢的機會？好比在開會前，你可以瀏覽一下自己的優勢，可不可以把這個優勢應用在待會的會議中，也不妨在練習了某個優勢之後做一點紀錄，未來就更有機會把這個優勢發揮的得心應手！

「戴著優勢的眼鏡」過一天

請你看看你周遭的朋友跟家人，在相處的時候，他們用到了什麼優勢呢？跟對方聊聊你在他身上看到了哪些優勢，例如，你的另一半為了買一台電腦，發揮了「判斷力」與「毅力」的優勢，上網做了超級多功課，你能不能不吝於跟他分享你觀察到的這些優勢呢？當我們自己的優勢可以被看見，而且表達出來的時候，可以帶來非常強烈的鼓勵和鼓舞的效果，我們都可以成為那個幫別人充電的人。

「用優勢來面對預知的挑戰」

即將要面對有挑戰性的功課或難題的時候，思考我們要如何拿優勢來面對挑戰？問問自己：「在我認識的人當中，誰也具備這樣的優勢？」可能是你的親友，又或者是名人、偶像，又或者是動漫裡面的角色都沒關係，接下來練習「換位思考」，想像一下如果這個遇到了類似的挑戰或難題，他可能會怎麼去面對呢？又假設你有機會跟這個人坐下來聊一聊，你覺得對方會提供你什麼建議呢？藉由換位練習，可以找到一些行動的新方向！

音頻來源：一刻鯨選有聲知識APP／蘇益賢試聽集：其實，你比自己想的更厲害