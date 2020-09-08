童書報復性出版計畫啟動 《管家琪作品集》首發七部先問世！

疫後的臺灣童書界，是否有報復性的出版計畫？有的！一項疫後童書復興出版計畫已經開始。大好文化總編輯胡芳芳上周五（9/4）記者會上宣布，將與名聞兩岸三地的童書大王管家琪聯手合作推出《管家琪作品集》，第一個三年計畫預計出版三十本書，首發七部作品已經問世，包含童話、小說與作文書，其中《新．怒氣收集袋》，獲選誠品書店九月兒童提案推薦書 ；《一看就會的作文書》（低年級），獲選金石堂書店九月兒童重點推薦書，現在正逢開學季，可以是獻給小朋友最好的閱讀禮物。

臺灣童書界瑰寶

胡芳芳總編輯說：「管家琪，可以說是華文世界重要的兒童文學作家之一，創作近三十年，在臺灣、中國大陸、港澳與星馬出版的書超過三百冊，銷售量突破三百萬冊！是臺灣童書界難得的瑰寶，作品絕對值得好好規畫出版與傳承。一個出版社要有代表性的作家，管家琪正是大好文化的代表性作家。」

在臺灣兒童文學界，管家琪是一個罕見的存在。她自一九九一年辭掉報社記者工作之後即專職寫作，至今已近三十年，一直以專心耕耘童書為主，除了原創的童話和小說，也涉及經典文學改寫、語文教育、作文教育、親師教育等等，寫作面很廣，創作力豐沛，作品在整個華人世界影響深遠且深受歡迎。榮獲金鼎獎、中華兒童文學獎、德國法蘭克福書展最佳童書、中國大陸二O一四年國家出版基金、二O二O年國家出版基金以及「十三五」國家重點圖書出版規劃專案等榮譽，作品並授權出版英、德、日、韓文版，是華文世界重要的兒童文學作家之一，經常應邀在華文地區各中小學與孩子們交流閱讀與寫作，廣受歡迎，所帶領的作文營有口皆碑。

（左起）《新．怒氣收集袋》、《新．口水龍》、《從漫畫裡跳出來的男孩》、《我的PS姐姐》

呈現圖文並茂創作新風貌

此番大好文化將系統性的呈現管家琪的作品，共分為童話館、小說館、家長新天地、語文學習俱樂部、文化素養等五個書系。不僅將管家琪許多早期代表性作品，全新策畫編輯名家繪製插畫精印，還有更多管家琪的新作，呈現圖文並茂創作新風貌，希望帶給新世代的讀者，更美好的閱讀饗宴。

目前管家琪最新出版的七部作品，分別是：《新．口水龍》與《新．怒氣收集袋》童話選，由兩大名家賴馬與吳嘉鴻繪製插畫；《我的PS姐姐》與《從漫畫裡跳出來的男孩》兩本小說則是與身為插畫家的小兒子劉任翔(筆名劉婷)合作；另外備受親師期待的《一看就會的作文書》（低年級）、（中年級）、（高年級），則是與資深作文老師翁莉聯手為小學生而寫的作文學習書。十月即將出版的是《掌握閱讀黃金期－管家琪談學前閱讀素養》，書中插畫特邀名家吳嘉鴻精心繪製，敬請期待。