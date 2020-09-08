快訊

街頭曬恩愛！賴品妤戀情曝光 被目擊吻抱曾玟學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超越時代的奇女子！《科學怪人》作家：瑪麗．雪萊

聯合新聞網 / 一刻鯨選
（圖／一刻鯨選提供）
（圖／一刻鯨選提供）

文摘自瑪麗雪萊《科學怪人》導讀會，現場講座分享：

文／發光小魚

其實《科學怪人》這本書，我想大家應該對這個名字都不陌生，因為它實在是太有名了。

但是或許很少人熟悉《科學怪人》背後的作家瑪麗．雪萊。我們如果結合她的《科學怪人》來看的話，我們會發現這個女生的想法很特別，她跟當時代的幾個作家，珍．奧斯汀（Jane Austen）或是跟勃朗特三姐妹（The Brontës）很不一樣，她寫的東西都跟科學、工業時代的變化比較有關係。

她甚至還寫過一本書，叫做《最後一個人》（The Last Man），內容講的是在21世紀時，世界遭遇了大瘟疫，然後很多人喪生之後，倖存下來的人的故事，和我們現代的狀況很相近、很有即視感。

所以，我接著就來分享瑪麗．雪萊的人生。

她的家族有點複雜，她的父親叫做威廉·戈德溫（William Godwin），威廉·戈德溫，是當時在倫敦圈子非常有名的政治哲學家；她的母親叫做瑪麗·沃斯通克拉夫特（Mary Wollstonecraft），這名字超長的，但是很多人會記得這名字是因為她在英國，乃至於世界的女權，都是一個非常重要的女性運動提倡者，而他們兩個都曾經有過另外的婚配，她的父親、母親各自都有很多精彩的作品。

現在會不會對於瑪麗．雪萊，會創作出《科學怪人》這種超越時代的作品，感覺到比較不意外？

瑪麗．雪萊本人似乎繼承了爸媽的反骨，她和著名的詩人雪萊相愛，當時雪萊是有老婆的，但是他們一相愛就一發不可收拾，用私奔來成全彼此的愛情。

從瑪麗．雪萊的作品，不管是《科學怪人》或是後來的《最後一個人》(The last Man)都可以發現，這個女生有一些創作上的野心，她想要去觸碰很多不一樣的東西，或是去挑戰那個時代的接受度，在當時那個井井有條的階級制度之下，隱藏著什麼樣的禁忌？而禁忌的背後又有什麼樣的不堪？

這就是瑪麗．雪萊想要與我們分享的故事。

音頻來源：一刻鯨選有聲知識APP／發光小魚試聽集：第2集《科學怪人》的故事與創作背景

．作者發光小魚

文學博士、助理教授、專業貓奴。目前於大學任教，教授文學與旅行相關課程，專業是中國古典文學，卻也喜愛各國經典文學與深度旅遊、主持「珍愛讀書會 Jane Austen」，舉辦活動，推廣閱讀。

．更多 瑪麗雪萊《科學怪人》導讀會內容https://jinfm.net/channel/90

．一刻鯨選聲音知識的傳遞者

由一群熱愛生活、喜愛聲音的深海鯨編們組成的團隊，每日每日，在知識深海裡優游，努力地將滋養心靈的點滴化作聲音，只願能與您分享一刻的感動。

官網https://jinfm.net/index

FB粉絲團hhttps://www.facebook.com/jinfmnet/

私奔 詩人

延伸閱讀

紳士向／動作黃遊《ハスミと深海の姉妹》，操作體驗太好難道也是一種罪？

抱回肉嘟嘟嬰兒肥派大星、海綿寶寶 再抽「深海大鳳梨」場景組

美外交挫敗 提案要求延長制裁伊朗遭聯合國安理會否決

比臉更容易變老！頭皮、頭髮老化6大徵兆 還不快保養

相關新聞

超越時代的奇女子！《科學怪人》作家：瑪麗．雪萊

其實《科學怪人》這本書，我想大家應該對這個名字都不陌生，因為它實在是太有名了。 但是或許很少人熟悉《科學怪人》背後的作家瑪麗．雪萊。我們如果結合她的《科學怪人》來看的話，我們會發現這個女生的想法很特別，她跟當時代的幾個作家，珍．奧斯汀（Jane Austen）或是跟勃朗特三姐妹（The Brontës）很不一樣，她寫的東西都跟科學、工業時代的變化比較有關係。

童書報復性出版計畫啟動 《管家琪作品集》首發七部先問世！

疫後的臺灣童書界，是否有報復性的出版計畫？有的！一項疫後童書復興出版計畫已經開始。大好文化總編輯胡芳芳上周五（9/4）記者會上宣布，將與名聞兩岸三地的童書大王管家琪聯手合作推出《管家琪作品集》，第一個三年計畫預計出版三十本書，首發七部作品已經問世，包含童話、小說與作文書，其中《新．怒氣收集袋》，獲選誠品書店九月兒童提案推薦書 ；《一看就會的作文書》（低年級），獲選金石堂書店九月兒童重點推薦書，現在正逢開學季，可以是獻給小朋友最好的閱讀禮物。

南園音樂節 向陽、唐美雲獨家同台

聯合報系有行旅獨家安排詩人向陽與歌仔戲天后唐美雲，十月四日及五日兩天，在南園與灣聲樂團音樂合鳴。

民歌45高峰會 感恩場升級

十三日登場的「民歌45高峰會─巨蛋感恩場」，十四組民歌唱將齊聚台北小巨蛋歡唱，但防疫不鬆懈，全面實施實聯（名）制登記入場...

新銳廖元宏 獲聘法蘭西島交響樂團助理指揮

從27國110名參選者中脫穎而出，台灣指揮新秀廖元宏獲聘法國國立法蘭西島交響樂團助理指揮，合約為期一年，首場音樂會預計10月舉行。廖元宏表示非常期待，「要好好加強法文。」

舞躍大地舞蹈創作比賽 劉思瑜Silent Snarl奪金

2020舞躍大地舞蹈創作比賽金牌獎由參賽者劉思瑜作品Silent Snarl獲得，用舞作講述人在壓抑情況下心理狀態，與當代社會環境不謀而合。

優人物／晃蕩在1983年的美國 舒國治 在遙遠的公路上

那像是一部八◯年代的美國公路電影，昏黃的濾鏡下，有點老的車在筆直的公路上孤獨地前進，甩開兩側的空荒蒼茫，路的盡頭也許叫天...

新書分享會聽眾逾四分之三台東人 龍應台：意外且感動

文化部前部長、作家龍應台近日推出首部長篇小說《大武山下》已熱銷3萬冊，她今天下午在台東市桂田喜來登酒店辦「與龍應台面對面...

睽違25年！世界最長版畫「迎媽祖」 中正紀念堂重現

世界最長版畫「迎媽祖」睽違台北25年，即起在中正紀念堂完整再現！這是版畫家林智信耗時20年創作、長達124公尺的版畫巨作，在世界各地受邀展出多次。闊別25年，這件「迎媽祖」長卷木刻版畫再度回到台北，在中正紀念堂大展「媽祖藝陣．土地印記–林智信邀請展」中展出。

當年，監院珍藏張大千、于右任真跡 捐史博館

監察院是百年古蹟，不僅建築本身經歲月洗鍊，院內更曾典藏珍貴藝術作品，包括國畫大師張大千的潑墨作品「古木松柏」，前監察院院...

林國隆陶藝創作展 「窯顏惑眾」虎山藝術館展出

林國隆陶藝創作展-「窯顏惑眾」，即日起至9月27日在虎山藝術館展出。林國隆為水里蛇窯第三代窯主，為在地水里及社區發展奉獻...

諾貝爾文學獎得主漢德克成名作 台出版中譯本

德國文壇重量級作家彼得‧漢德克，在2019年獲得諾貝爾文學獎後，他生命中相當重要2部作品的繁體中譯本9月在台推出，且為德...

熱門新聞

抓毒、鎮暴、緝凶！20年資深警察不吐不快的警界真相

【輕輕觸碰】鄭宜農／彷彿時間在這裡根本不曾往前

【青春名人堂】HOM／契合的地方

新銳廖元宏 獲聘法蘭西島交響樂團助理指揮

【她們的世界】陳姵穎／猩弟劉芯怡 端出日常鱻滋味（下）

【生產再發現】邱嘉緣、諶淑婷／找回身體本能，產婦與伴侶都有責任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。