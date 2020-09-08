超越時代的奇女子！《科學怪人》作家：瑪麗．雪萊

文摘自瑪麗雪萊《科學怪人》導讀會，現場講座分享：

文／發光小魚

其實《科學怪人》這本書，我想大家應該對這個名字都不陌生，因為它實在是太有名了。

但是或許很少人熟悉《科學怪人》背後的作家瑪麗．雪萊。我們如果結合她的《科學怪人》來看的話，我們會發現這個女生的想法很特別，她跟當時代的幾個作家，珍．奧斯汀（Jane Austen）或是跟勃朗特三姐妹（The Brontës）很不一樣，她寫的東西都跟科學、工業時代的變化比較有關係。

她甚至還寫過一本書，叫做《最後一個人》（The Last Man），內容講的是在21世紀時，世界遭遇了大瘟疫，然後很多人喪生之後，倖存下來的人的故事，和我們現代的狀況很相近、很有即視感。

所以，我接著就來分享瑪麗．雪萊的人生。

她的家族有點複雜，她的父親叫做威廉·戈德溫（William Godwin），威廉·戈德溫，是當時在倫敦圈子非常有名的政治哲學家；她的母親叫做瑪麗·沃斯通克拉夫特（Mary Wollstonecraft），這名字超長的，但是很多人會記得這名字是因為她在英國，乃至於世界的女權，都是一個非常重要的女性運動提倡者，而他們兩個都曾經有過另外的婚配，她的父親、母親各自都有很多精彩的作品。

現在會不會對於瑪麗．雪萊，會創作出《科學怪人》這種超越時代的作品，感覺到比較不意外？

瑪麗．雪萊本人似乎繼承了爸媽的反骨，她和著名的詩人雪萊相愛，當時雪萊是有老婆的，但是他們一相愛就一發不可收拾，用私奔來成全彼此的愛情。

從瑪麗．雪萊的作品，不管是《科學怪人》或是後來的《最後一個人》(The last Man)都可以發現，這個女生有一些創作上的野心，她想要去觸碰很多不一樣的東西，或是去挑戰那個時代的接受度，在當時那個井井有條的階級制度之下，隱藏著什麼樣的禁忌？而禁忌的背後又有什麼樣的不堪？

這就是瑪麗．雪萊想要與我們分享的故事。

音頻來源：一刻鯨選有聲知識APP／發光小魚試聽集：第2集《科學怪人》的故事與創作背景