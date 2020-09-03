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「臺史博VR體驗列車」穿越時空探尋百年臺灣史

聯合新聞網 / 國立臺灣歷史博物館
臺史博「迫力．破力：戰後臺灣社會運動特展」展場環景360度（圖／國立臺灣歷史博物館）
臺史博「迫力．破力：戰後臺灣社會運動特展」展場環景360度（圖／國立臺灣歷史博物館）

臺史博將於9月及10月舉辦「VR吧!時空旅人－臺史博VR體驗列車」三場體驗活動，分別在臺史博及花蓮文化創意產業園區設置免費體驗活動攤位，在常設展更新期間，邀請民眾一起徜徉在臺史博的特展虛擬空間。

這次體驗活動內容包含有「上學去：臺灣近代教育特展」、「誰主沉浮：水文化在臺灣特展」、「家‧流動與安住：臺灣住屋建築風景之一隅特展」、「迫力．破力：戰後臺灣社會運動特展」等4個特展的精華，民眾可透過VR眼鏡讓自己彷彿穿越時空、進到了博物館，一邊聽著導覽人員的介紹文物和歷史故事，一邊又可隨著自己的喜好觀看環景720度的展場環境和文物展品。

臺史博VR系列體驗內容著重特展情境互動性，除了專人導覽還有歷史故事問答遊戲（圖／國立臺灣歷史博物館）
臺史博VR系列體驗內容著重特展情境互動性，除了專人導覽還有歷史故事問答遊戲（圖／國立臺灣歷史博物館）

臺史博館長林崇熙表示，臺史博運用新科技將展覽空間轉化成虛擬實境的數位內容，讓無法親臨展覽現場的民眾，不受時空限制，也能有沉浸式的博物館體驗。另一方面，臺史博透過VR、AR等體感科技讓臺灣歷史知識從文本具現，並走出博物館，打造行動博物館，落實文化平權的推動。

VR系列體驗內容著重特展情境互動性，影片中均有導覽人員，隨時陪伴使用者做一對一的導覽介紹，使用者除了可以告訴VR影片裡的導覽人員自己想看的展區順序，還可以進行歷史故事問答遊戲。

此次體驗活動以「臺史博VR體驗列車」進行巡迴展出，除了搭配臺史博9月19日「爺奶生活節」及10月17日「COSPLAY決賽」兩場活動外，預計在10月24日將橫越中央山脈到東臺灣的花蓮文化創意產業園區，和東臺灣的民眾一同分享、探尋百年來的臺灣歷史故事。後續將加入本館全新兒童廳與典藏庫房秘境探索兩支VR影片，詳情請關注臺史博臉書或上官網（www.nmth.gov.tw）查詢。


臺史博 博物館 列車 文物

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