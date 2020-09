【出版快訊‧散文推薦】蔣勳／少年，有詩為伴

美國總統川普姪女,瑪麗.川普(Mary L. Trump)所著的家族史回憶錄—《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》(中文暫譯:《永不滿足》),七月在美國上市一週就賣出135萬冊,至今仍是美國亞馬遜暢銷榜冠軍,繁體中文版由聯經出版公司取得授權,九月將在台出版。

2020-09-02 15:09