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巴西旅臺漫畫家盧卡斯出書 「檳榔西施」成主角

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《檳榔美少女（全彩雙色套組）》 作者：盧卡斯（Lucas Paixão） 出版社：遠流出版 出版日期：2020年09月01日
書名：《檳榔美少女（全彩雙色套組）》
作者：盧卡斯（Lucas Paixão）
出版社：遠流出版
出版日期：2020年09月01日

熱愛臺灣影視作品，於2014年如願來臺進入北藝大美術所就讀的巴西漫畫家盧卡斯（Lucas Paixão），近期推出第一部連載、也是第一部正式出版的作品《檳榔美少女》（雙冊套組，遠流出版）。書中可以看見盧卡斯對臺灣風土人情的好奇觀察，對動漫次文化的喜愛，對跨性別、校園霸凌、單親家庭、都市更新等議題的關注與思索，並展現出有別於臺灣本土創作者的視角。

《檳榔美少女》作者盧卡斯。
《檳榔美少女》作者盧卡斯。

出生、成長於巴西薩爾瓦多的盧卡斯，12歲時，迷戀上人氣團體S.H.E，更因此愛上中文、臺灣偶像劇與華語流行歌曲。大學畢業後，他在當地從事平面設計工作，過著不斷應付業主要求的茫然生活。直到24歲那年，他收到國立臺北藝術大學美術所錄取通知，終於如願來到距離巴西最遙遠的夢想國度——臺灣。盧卡斯熱愛臺灣，滷肉飯、棺材板、珍珠奶茶、夜市……。在這裡，他用全中文寫完碩士論文，舉辦以人體為畫布的畢業個展，喜愛日漫的他，更開始實踐成為一名漫畫家的夢想。並於今年推出以「檳榔西施」為主角的作品《檳榔美少女》。

盧卡斯回憶第一次聽到「檳榔西施」這個詞，是在2008年李康生自導自演的電影《幫幫我愛神》。但他原以為這是特別為電影創造的行業設定，直到來臺就讀，「沒想到在我住處旁邊，就能看到坐在玻璃屋裡、穿著性感服裝的辣妹！」盧卡斯說，當時很驚訝臺灣有這麼開放又獨特的職業，也慢慢了解它所帶來的複雜而矛盾的社會議題。記得第一次看到被吐在地上的檳榔汁時，也跟故事中男主角一樣，「以為有人受傷噴血了。」

另一個常在路邊看到的「檳榔盒」，則喚起了盧卡斯的童年記憶。他說，九〇年代巴西的兒童電視節目很詭異，許多主持人都是穿得很少的辣妹。臺灣的檳榔盒，讓我想起六、七歲時收集的、上面印著清涼主持人照片的「偶像卡」，所以每次撿到檳榔盒都會帶回家。但在美術所念到第三學期時，對自己的未來有各種問號，「這時，我看到漫畫比賽的海報。」盧卡斯說，從小就愛畫漫畫，但從來沒有經營這個愛好，直到看到這幅海報，他決定創作〈檳榔美少女〉投稿比賽。

不過盧卡斯說，當時有些同學知道他要創作這個「巴西球星愛上臺灣檳榔西施」的故事時，反應出乎他的意外。「明星怎麼可能會愛上檳榔西施？」「幹嚒畫檳榔西施，很俗！」「小時候我媽不讓我靠近檳榔西施。」……這些回應，反而讓他更想畫這個故事。因為他沒想到臺灣這麼先進又開放的社會，還會有這樣的偏見。為了深入了解，他鼓起勇氣去採訪住處附近的檳榔西施，但聽到「採訪」二字，盧卡斯吃了閉門羹，一句話都沒得到，「但那次經驗讓我感受到檳榔西施強大的自我保護，還有這個行業的神祕感。」這些都在故事中的女主角身上可以看到。

盧卡斯說這部作品投稿後，很榮幸獲得了comico 第二屆原創漫畫大賽潛力獎，並從2016年開始在網路漫畫平臺連載，直到2017年底。2020年遠流決定正式出版這部具有獨特視角的作品，但要從「條漫」改變成「紙本」推出，他原以為一個月內就可以完成，但沒有預料的是，他對三年前的畫作很不滿意，所以除了全部重新編排外，盧卡斯幾乎調整甚至重畫了所有圖像，更新畫了數幅細膩絢麗的話名頁等。這些努力就是希望舊雨新知都能體驗全新的故事。不只如此，為了答謝購書的讀者，他還特地為贈品繪製了兩幅新圖，同時更發揮所長製作了宣傳動畫短片，連短片的配樂都是他自己譜曲的。在臺就讀旅居的時光中，盧卡斯說，每次出門，都可以發掘到各種創作靈感。能讓臺灣人看見他眼裡的臺灣，「真的是非常有趣的一件事。」

新書宣傳動畫影片：


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